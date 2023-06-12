Федотов о победе в Кубке: «Хорошая промежуточная точка в длинном, приятном пути»
Владимир Федотов высказался о победе в Фонбет Кубке России.
ЦСКА стал обладателем трофея, одержав победу над «Краснодаром» в финальном матче (1:1, пен. 6:5).
– Что этот титул означает лично для вас?
– Подводит промежуточный итог всей моей деятельности. Когда мы первый раз пришли в футбольную секцию, затем пришлось потрудиться на разных уровнях футбола.
Это любимое дело, каждый день мы получали наслаждение. А сегодня – хорошая промежуточная точка в длинном, приятном пути, – сказал главный тренер армейцев.
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