Федотов о победе в Кубке: «Хорошая промежуточная точка в длинном, приятном пути»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Владимир Федотов Матч ТВ Футбол

Владимир Федотов высказался о победе в Фонбет Кубке России.

ЦСКА стал обладателем трофея, одержав победу над «Краснодаром» в финальном матче (1:1, пен. 6:5).

– Что этот титул означает лично для вас?

– Подводит промежуточный итог всей моей деятельности. Когда мы первый раз пришли в футбольную секцию, затем пришлось потрудиться на разных уровнях футбола.

Это любимое дело, каждый день мы получали наслаждение. А сегодня – хорошая промежуточная точка в длинном, приятном пути, – сказал главный тренер армейцев.

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17 комментариев

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Спартак Уокер
Очень рад за Федотова
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riverman1980
Ответ КОЛЯ ИПОТЕКА
Комментарий удален пользователем
да наплевать всем на твою О краину.
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инок
Тренера Федотова с нормально проведенном первым сезоном в ЦСКА.
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Британский шпион
Ответ инок
Тренера Федотова с нормально проведенном первым сезоном в ЦСКА.
«Нормально» это троечка с плюсом, или четверка с большим минусом, имхо при имеющихся ресурсах это твердая пять и «отлично», зенит все еще в своей лиге, ЦСКА надо не только прыгнуть выше головы, но и голову зенита перепрыгнуть, чтобы с ними бороться
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riverman1980
Ответ инок
Тренера Федотова с нормально проведенном первым сезоном в ЦСКА.
В первый же сезон с собранной на ходу командой, из которой ушла половина основы, взять серебро и кубок после пяти лет клуба без трофеев это топ-сезон, а не просто "нормальный".
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Неизвестно Неизвестный
Ответ TheSportNik
И куда интересно собрался повести ЦСКА тренер Федотов, возможно этот футбольный Сусанин получил задачу от Газпрома отвести наш клуб в ФНЛ? Ну забавно же, с такой автобусной игрой, только с помощью арбитров Левникова-Иванова убрали Урал из кубка, но сколько гонора появилось. Зенит убрал Динамо и Семак тупой своей ротацией в группе, Спартак- его убрал Урал и Акрон, Локомотив- это Спартак и Акрон, Динамо- это Крылья и Акрон, то есть не одной победы над лидерами нашего футбола и более того в группе был на 1 месте Урал, причем заслуженно и по делу. Что эта халява для ЦСКА будет вечно, то есть пенальти ставим только в пользу армейцев? Создай приличную игру, а не автобус у штрафной- это позор для ЦСКА так играть. Раньше ЦСКА бросил за кубок бороться, возили дубль на игры с Тюменью условной, а сейчас Кубок реально интересный, но только бы эти идиоты из РФС нечего там не меняли, только хуже будет, если они влезут.
Дау ... н
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Андрей Андреев
Ответ Луизао фром мексика
Как всегда кони побеждают благодаря админресурсу, когда их уже лишат всех трофеев и отправят в 7 лигу
Судя по вашим комментариям, вы конефоб, да?
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riverman1980
Ответ TheSportNik
И куда интересно собрался повести ЦСКА тренер Федотов, возможно этот футбольный Сусанин получил задачу от Газпрома отвести наш клуб в ФНЛ? Ну забавно же, с такой автобусной игрой, только с помощью арбитров Левникова-Иванова убрали Урал из кубка, но сколько гонора появилось. Зенит убрал Динамо и Семак тупой своей ротацией в группе, Спартак- его убрал Урал и Акрон, Локомотив- это Спартак и Акрон, Динамо- это Крылья и Акрон, то есть не одной победы над лидерами нашего футбола и более того в группе был на 1 месте Урал, причем заслуженно и по делу. Что эта халява для ЦСКА будет вечно, то есть пенальти ставим только в пользу армейцев? Создай приличную игру, а не автобус у штрафной- это позор для ЦСКА так играть. Раньше ЦСКА бросил за кубок бороться, возили дубль на игры с Тюменью условной, а сейчас Кубок реально интересный, но только бы эти идиоты из РФС нечего там не меняли, только хуже будет, если они влезут.
ты клон igor. igorev что ли? )) какой то такой же запредельный уровень футбольной аналитики, только у того 5-ое место Березуцкого успех, а 2-ое место Федотова провал, а у тебя 11 место Ганчаренки в Урале успех, а 2-е место Федотова с Сочи провал ))
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КОЛЯ ИПОТЕКА
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Vagner01
Отличная работа тренер!
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воробей джек
Повторюсь,Федотов сделал результат практически из ничего!
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zer
Ответ riverman1980
В первый же сезон с собранной на ходу командой, из которой ушла половина основы, взять серебро и кубок после пяти лет клуба без трофеев это топ-сезон, а не просто "нормальный".
Я бы ещё отдельной строкой ренессанс чалова отметил - тоже ведь показатель отлично проделанной работы
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