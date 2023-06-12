Федотов о победе в Кубке: «Хорошая промежуточная точка в длинном, приятном пути»

Владимир Федотов высказался о победе в Фонбет Кубке России.

стал обладателем трофея, одержав победу над «Краснодаром» в финальном матче (1:1, пен. 6:5).

– Что этот титул означает лично для вас?

– Подводит промежуточный итог всей моей деятельности. Когда мы первый раз пришли в футбольную секцию, затем пришлось потрудиться на разных уровнях футбола.

Это любимое дело, каждый день мы получали наслаждение. А сегодня – хорошая промежуточная точка в длинном, приятном пути, – сказал главный тренер армейцев.