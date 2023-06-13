В честь Берлускони могут назвать стадион «Монцы». Он был президентом клуба

Городской совет Монцы предложил назвать стадион одноименного клуба в честь Сильвио Берлускони.

«Имя Сильвио Берлускони навсегда останется в памяти нашего города, потому что под его руководством « » вышла в Серию А и за 6 туров до финиша обеспечила себе сохранение места в лиге», – говорится в официальном пресс-релизе.

Накануне президент «Монцы» и бывший владелец «Милана» скончался на 87-м году жизни.

В минувшем сезоне Серии А «Монца» заняла 11-е место.