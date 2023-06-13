В честь Берлускони могут назвать стадион «Монцы». Он был президентом клуба

Теги серия А Италия Сильвио Берлускони Монца стадионы Футбол

Городской совет Монцы предложил назвать стадион одноименного клуба в честь Сильвио Берлускони.

«Имя Сильвио Берлускони навсегда останется в памяти нашего города, потому что под его руководством «Монца» вышла в Серию А и за 6 туров до финиша обеспечила себе сохранение места в лиге», – говорится в официальном пресс-релизе.

Накануне президент «Монцы» и бывший владелец «Милана» скончался на 87-м году жизни.

В минувшем сезоне Серии А «Монца» заняла 11-е место.

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1 комментарий

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Антон Чугунов
Человек живший футболом до последних дней. Великий
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