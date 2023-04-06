У Берлускони лейкемия. 86-летний экс-владелец «Милана» госпитализирован
У Сильвио Берлускони обнаружили лейкемию после госпитализации
Как сообщает Corriere della Sera, в среду президент «Монцы» и бывший владелец «Милана» был госпитализирован в отделение интенсивной терапии.
Утверждается, что госпитализация была вызвана пневмонией, которая развилась на фоне лейкемии.
Бывший премьер-министр Италии находится в тяжелом, но стабильном состоянии. В больницу к 86-летнему Берлускони приехали родственники.
Но в любом случае он прожил яркую и долгую жизнь.
Хороший человек.