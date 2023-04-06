У Берлускони лейкемия. 86-летний экс-владелец «Милана» госпитализирован

Теги Милан серия А Италия происшествия Сильвио Берлускони Монца Здоровье Футбол

У Сильвио Берлускони обнаружили лейкемию после госпитализации

Как сообщает Corriere della Sera, в среду президент «Монцы» и бывший владелец «Милана» был госпитализирован в отделение интенсивной терапии.

Утверждается, что госпитализация была вызвана пневмонией, которая развилась на фоне лейкемии.

Бывший премьер-министр Италии находится в тяжелом, но стабильном состоянии. В больницу к 86-летнему Берлускони приехали родственники.

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19 комментариев

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dArkognan
Ответ Игорь Новиков
У пожилых людей как раз наоборот рак медленнее протекает, по-моему. Но в любом случае он прожил яркую и долгую жизнь.
С этой болячкой такой принцип не работает. Клетки крови слишком быстро обновляются, чтобы была заметна разница. А вот пережить химию и пересадку костного мозга в таком возрасте очень сложно реально.
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dArkognan
Ответ Direct free kick
Это конец, Михайлович и Виалли были мальчики на его фоне и не выжили. Главное Берл дожил до возрождения Милана
Это зависит от того какой вид заболевания - острая/хроническая и лимфобластная/миелобластная.
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Tigo_Volchara93
Такую жизнь прожить дано единицам
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Любезный Коссутий
держись там, дед! все фанаты 🔴⚫ категорически поддерживают дона Сильвио.
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Блуждающий странник
Здоровья!
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Милан 19
Здоровья Берлускони, легенда Милана ☝️ ...
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Игорь Новиков
Ответ Direct free kick
Это конец, Михайлович и Виалли были мальчики на его фоне и не выжили. Главное Берл дожил до возрождения Милана
У пожилых людей как раз наоборот рак медленнее протекает, по-моему.

Но в любом случае он прожил яркую и долгую жизнь.
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ДЖИН
Волевой мужик. Столько девок любил, жизнеобильный. Умирать не зазорно в таком возрасте.
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whereissuso
Ответ Дмитрий Агалаков
Берлускони - классный мужик. Здоровья Сильвио!
классный президент клуба*
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Direct free kick
Ответ Игорь Новиков
Дед, держись там!
Это конец, Михайлович и Виалли были мальчики на его фоне и не выжили. Главное Берл дожил до возрождения Милана
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Дмитрий Агалаков
Берлускони - классный мужик. Здоровья Сильвио!
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Hong Kil
Здоровья! Надеюсь еще порадует всех своими сексвечеринками с несовершеннолетними моделями.
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Фифа Алекс
как говорили в одном фильме:"Если начинают съезжатся родственники,значит все плохо"!(((
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инок
Искренне желаю Берлускони здоровья.
Хороший человек.
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Talgat Ergeshov
самое худшее просто из онкозаболеваний🤨здоровья!!!
+1
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Влад Ким
Каким бы он ни был политиком. Но президентом любимого клуба, был отличным! Здоровья!
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Игорь Новиков
Дед, держись там!
+14
-2
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YanGogh
Здоровья, Дон Сильвио🔴⚫
+26
-3
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Bolvan
Скорейшего выздоровления Сильвио
+14
-1
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