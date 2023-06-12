Аллегри о Берлускони: «Он меня поразил количеством проектов и идей. Он должен был дожить как минимум до 120 лет, чтобы воплотить их в жизнь»

Теги Милан Ювентус серия А Италия Сильвио Берлускони Массимилиано Аллегри Монца Футбол

Массимилиано Аллегри рассказал, каким запомнил Сильвио Берлускони.

Бывший владелец «Милана» и президент «Монцы» скончался на 87-м году жизни. 

«Мое первое воспоминание о президенте Берлускони связано с тем, как я впервые встретился с ним в «Миланелло»: тогда во время нашей беседы он меня очень поразил, когда рассказал, сколько проектов и идей у него в голове. Чтобы воплотить их в жизнь, он должен был дожить по крайней мере до 120 лет!

Отдавая дань уважения ему в этот день великой боли, я хотел бы подчеркнуть его великую харизму и его видение мира, которое не имело границ. Уверенный и чрезвычайно позитивный в планировании будущего», – сказал главный тренер «Ювентуса» в эфире SportMediaset.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
QWertY
Лучший его проект был в Монце. И идеи тоже. Чего только стоит вагон с проститутками для игроков за победу над топ соперниками)
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий