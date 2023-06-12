Аллегри о Берлускони: «Он меня поразил количеством проектов и идей. Он должен был дожить как минимум до 120 лет, чтобы воплотить их в жизнь»

Массимилиано Аллегри рассказал, каким запомнил Сильвио Берлускони.

Бывший владелец « » и президент «Монцы» скончался на 87-м году жизни.

«Мое первое воспоминание о президенте связано с тем, как я впервые встретился с ним в «Миланелло»: тогда во время нашей беседы он меня очень поразил, когда рассказал, сколько проектов и идей у него в голове. Чтобы воплотить их в жизнь, он должен был дожить по крайней мере до 120 лет!

Отдавая дань уважения ему в этот день великой боли, я хотел бы подчеркнуть его великую харизму и его видение мира, которое не имело границ. Уверенный и чрезвычайно позитивный в планировании будущего», – сказал главный тренер « » в эфире SportMediaset.