Аллегри о Берлускони: «Он меня поразил количеством проектов и идей. Он должен был дожить как минимум до 120 лет, чтобы воплотить их в жизнь»
Массимилиано Аллегри рассказал, каким запомнил Сильвио Берлускони.
Бывший владелец «Милана» и президент «Монцы» скончался на 87-м году жизни.
«Мое первое воспоминание о президенте Берлускони связано с тем, как я впервые встретился с ним в «Миланелло»: тогда во время нашей беседы он меня очень поразил, когда рассказал, сколько проектов и идей у него в голове. Чтобы воплотить их в жизнь, он должен был дожить по крайней мере до 120 лет!
Отдавая дань уважения ему в этот день великой боли, я хотел бы подчеркнуть его великую харизму и его видение мира, которое не имело границ. Уверенный и чрезвычайно позитивный в планировании будущего», – сказал главный тренер «Ювентуса» в эфире SportMediaset.
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