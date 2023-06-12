Карпин о хет-трике Дзюбы «Ростову»: «Обидно проигрывать, а не пропускать от кого-то три гола. Но вы все равно не поверите»

Валерий Карпин заявил, что ему не было обидно пропустить 3 мяча от Артема Дзюбы.

Нападающий « » сделал хет-трик в матче против «Ростова» в 18-м туре Мир РПЛ (3:1).

– В своем первом матче после возвращения РПЛ Артем забил три «Ростову». Это обиднее, чем пропускать столько же от любого другого игрока?

– Вы мне не поверите, но нет. Обидно проигрывать, а не пропускать от кого-то три гола. Но вы все равно, естественно, мне не поверите. Вы сами для себя все решили, – сказал главный тренер « ».