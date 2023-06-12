Карпин о хет-трике Дзюбы «Ростову»: «Обидно проигрывать, а не пропускать от кого-то три гола. Но вы все равно не поверите»
Валерий Карпин заявил, что ему не было обидно пропустить 3 мяча от Артема Дзюбы.
Нападающий «Локомотива» сделал хет-трик в матче против «Ростова» в 18-м туре Мир РПЛ (3:1).
– В своем первом матче после возвращения РПЛ Артем забил три «Ростову». Это обиднее, чем пропускать столько же от любого другого игрока?
– Вы мне не поверите, но нет. Обидно проигрывать, а не пропускать от кого-то три гола. Но вы все равно, естественно, мне не поверите. Вы сами для себя все решили, – сказал главный тренер «Ростова».
Мое мнение, в интернете есть только один сайт прогнозов который я повстречал 8 лет назад и зависаю там по сей день.
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