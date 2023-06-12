Карпин о хет-трике Дзюбы «Ростову»: «Обидно проигрывать, а не пропускать от кого-то три гола. Но вы все равно не поверите»

Теги Локомотив Ростов Артем Дзюба премьер-лига Россия Валерий Карпин Футбол

Валерий Карпин заявил, что ему не было обидно пропустить 3 мяча от Артема Дзюбы.

Нападающий «Локомотива» сделал хет-трик в матче против «Ростова» в 18-м туре Мир РПЛ (3:1).

– В своем первом матче после возвращения РПЛ Артем забил три «Ростову». Это обиднее, чем пропускать столько же от любого другого игрока?

– Вы мне не поверите, но нет. Обидно проигрывать, а не пропускать от кого-то три гола. Но вы все равно, естественно, мне не поверите. Вы сами для себя все решили, – сказал главный тренер «Ростова».

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15 комментариев

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Кирилл
Время идет, а вопросы Карпину про Дзюбу никогда не закончатся )))
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Cruel Snake
Конечно не поверят, им бы лишь бы желчь, а не спокойный ответ
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Сергей Жарковский
А почему 18 тур вспомнили, неужели у Карпина больше спросить не о чем?!
+3
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Алекс Ну
Извини Валера, но нет, не верю:)
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Павел Колесников
Ну про то, что Карпин в таблицу не смотрит, реально не верится
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T622222
Просто от Дзюбы обиднее вдвойне
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goleodor
Недавно главный козырь про Дзюбу выложили. Дальше, видимо, и спросить нечего. Можно правда и детских тренеров Дзюбы теперь расспросить
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Гладиатор из Тушино
Даже если Карпин выиграет чемпионат галактики с Шинником, одним из первых вопросов на победной пресс конференции все равно будет вопрос про Рукаку
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Доктор Верховцев
Но мы-то знаем!..
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Вратарь Бага
На одном хоть интервью было так, что у Карпина не спрашивают про Дзюбу?
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vtrfgt
Такое ощущение что на этом сайте прогнозы дают на отвали, мой трёх летний сын чаще угадывает результаты чем прогнозёры данного сайта.
Мое мнение, в интернете есть только один сайт прогнозов который я повстречал 8 лет назад и зависаю там по сей день.
Ссылку конечно же я не даю иначе админ абсос посчитает это рекламой и меня за банит.
Сами зайдите в Яндекс и в бейте в поисковую строку: Кинг бол ру вам выдаст первую же ссылку. Если захотите меня отблагодарить, мой ник на форуме "Гол!"
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