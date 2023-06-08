Карпин о Дзюбе: «Думаете, топор не был зарыт, когда мы намеревались вызвать его в сборную?»
Валерий Карпин рассказал о встрече с Артемом Дзюбой на премии по итогам сезона РПЛ.
– Как прошла ваша встреча с Дзюбой на премии РПЛ?
– Опять про Дзюбу? Поздоровались и поздоровались. «Как дела? Все хорошо». Все.
– Дзюба сказал, что топор войны между вами давно зарыт. Подтвердите?
– Когда мы намеревались вызывать его в сборную, думаете, топор не был зарыт?
– Но итог один – Дзюба в сборную так и не приехал.
– Еще раз: мы намеревались – да. А что там дальше было – другой вопрос. По разным причинам не смог приехать, – сказал главный тренер сборной России и «Ростова».
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
Журналист спрашивающий Карпина про Дзюбу каждый с*ка раз, где он сейчас?
Гарри вышел из себя.
Схватил то, что было под рукой -
а под рукой оказался сорокасантиметровый
черный резиновый член.
А потом забил этим членом
несчастного Смитти до смерти.
И парень еще легко отделался.
Так что если ты должен Гарри-Топору,
ты заплатишь.