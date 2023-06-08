Карпин о Дзюбе: «Думаете, топор не был зарыт, когда мы намеревались вызвать его в сборную?»

Теги Локомотив Ростов Артем Дзюба премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Футбол

Валерий Карпин рассказал о встрече с Артемом Дзюбой на премии по итогам сезона РПЛ.

– Как прошла ваша встреча с Дзюбой на премии РПЛ?

– Опять про Дзюбу? Поздоровались и поздоровались. «Как дела? Все хорошо». Все.

– Дзюба сказал, что топор войны между вами давно зарыт. Подтвердите?

– Когда мы намеревались вызывать его в сборную, думаете, топор не был зарыт?

– Но итог один – Дзюба в сборную так и не приехал.

– Еще раз: мы намеревались – да. А что там дальше было – другой вопрос. По разным причинам не смог приехать, – сказал главный тренер сборной России и «Ростова».

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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8 комментариев

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ТТД Бубнова
До сих пор есть журналист ( 🤡 ), который спрашивает Карпина про Дзюбу 😅
+14
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Николай Еременко
Хайпожоры журналисты💩. Поумнее вопросов не было?
+9
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D-eisler@yandex.ru
2043 год, статья на спортсе:
Журналист спрашивающий Карпина про Дзюбу каждый с*ка раз, где он сейчас?
+1
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Добрый Ретроград
Через минуту
Гарри вышел из себя.
Схватил то, что было под рукой -
а под рукой оказался сорокасантиметровый
черный резиновый член.
А потом забил этим членом
несчастного Смитти до смерти.
И парень еще легко отделался.
Так что если ты должен Гарри-Топору,
ты заплатишь.
+1
-1
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alexsem69
Ответ ТТД Бубнова
До сих пор есть журналист ( 🤡 ), который спрашивает Карпина про Дзюбу 😅
Следующий вопрос от журналистов: покажите место, где был закрыт топор?)))
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