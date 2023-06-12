Экс-ассистент Нагельсманна Топпмеллер возглавил «Айнтрахт». Контракт – до 2026 года
Дино Топпмеллер возглавил «Айнтрахт».
42-летний специалист подписал контракт до 2026 года. Он сменил Оливера Гласнера на посту главного тренера команды.
С 2020 по 2023 год Топпмеллер работал ассистентом Юлиана Нагельсманна – в «Лейпциге» и «Баварии». До этого он возглавлял люксембургский «Дюделанж» и бельгийский «Эксельсиор Виртон».
В прошедшем сезоне Бундеслиги «Айнтрахт» занял 7-е место в турнирной таблице, набрав 50 очков.
Такой специалист будет востребованным.