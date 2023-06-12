Экс-ассистент Нагельсманна Топпмеллер возглавил «Айнтрахт». Контракт – до 2026 года

Дино Топпмеллер возглавил «Айнтрахт».

42-летний специалист подписал контракт до 2026 года. Он сменил на посту главного тренера команды.

С 2020 по 2023 год Топпмеллер работал ассистентом – в «Лейпциге» и «Баварии». До этого он возглавлял люксембургский «Дюделанж» и бельгийский «Эксельсиор Виртон».

В прошедшем сезоне Бундеслиги « » занял 7-е место в турнирной таблице, набрав 50 очков.