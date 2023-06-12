Экс-ассистент Нагельсманна Топпмеллер возглавил «Айнтрахт». Контракт – до 2026 года

Теги Айнтрахт Франкфурт бундеслига Германия Юлиан Нагельсманн Дино Топпмеллер Оливер Гласнер Футбол

Дино Топпмеллер возглавил «Айнтрахт».

42-летний специалист подписал контракт до 2026 года. Он сменил Оливера Гласнера на посту главного тренера команды.

С 2020 по 2023 год Топпмеллер работал ассистентом Юлиана Нагельсманна – в «Лейпциге» и «Баварии». До этого он возглавлял люксембургский «Дюделанж» и бельгийский «Эксельсиор  Виртон». 

В прошедшем сезоне Бундеслиги «Айнтрахт» занял 7-е место в турнирной таблице, набрав 50 очков.

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10 комментариев

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Veni-Vidi-Vici
Я уж было подумал, что речь идёт о том Топпмёллере, который в начале века выводил Байер в финал ЛЧ. И удивился, когда это он успел стать ассистентом Нагельсманна.
+8
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+8
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blaugrano
Интересно, куда Гласнер дальше пойдёт. Выиграл ЛЕ, сыграл с командой в ЛЧ и в финале кубка Германии. До этого выводил Вольфсбург в ЛЧ.
Такой специалист будет востребованным.
+6
0
+6
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Клирик
Этот Меллер просто топп)
+5
0
+5
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Левая бровь Анчелотти
Ответ Жил был пес
это не его батя Байер тренировал
Его)
+3
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Сергей Орлов
Ответ Veni-Vidi-Vici
Я уж было подумал, что речь идёт о том Топпмёллере, который в начале века выводил Байер в финал ЛЧ. И удивился, когда это он успел стать ассистентом Нагельсманна.
Это его сын.
+2
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And we're heading for a shootout!
Время есть - есть Топпмеллер!
+1
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pasmike
Ответ Veni-Vidi-Vici
Я уж было подумал, что речь идёт о том Топпмёллере, который в начале века выводил Байер в финал ЛЧ. И удивился, когда это он успел стать ассистентом Нагельсманна.
Тот Топпмёллер кстати и Айнтрахт тренировал - Динамо 6-0 тогда победили они в Москве.
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Виталий Желтоусов
пусть сказка для Айнтрахта продолжается
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Жил был пес
это не его батя Байер тренировал
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Zidane 21
Ответ Veni-Vidi-Vici
Я уж было подумал, что речь идёт о том Топпмёллере, который в начале века выводил Байер в финал ЛЧ. И удивился, когда это он успел стать ассистентом Нагельсманна.
я тоже о нём сразу вспомнил, хоть и понимал что вряд ли это он) возможно родственники)
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