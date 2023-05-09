«Айнтрахт» объявил об уходе тренера Гласнера летом – за год до окончания контракта. Он выиграл ЛЕ с клубом в 2022-м

В следующем сезоне работать в «Айнтрахте» будет новый главный тренер.

Клуб объявил, что контракт с будет расторгнут по окончании нынешнего сезона. Соглашение изначально было рассчитано до конца 2024 года.

В заявлении говорится, что принять данное решение руководство побудили общий уровень выступлений команды во второй части сезона и темпы ее развития.

После 31 тура Бундеслиги « » идет на 9-м месте с 43 очками. 3 июня он сыграет с «Лейпцигом» в финале Кубка Германии.

Гласнер тренирует франкфуртцев с 2021 года. Под его руководством была одержана победа в в сезоне-2021/22.