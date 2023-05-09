«Айнтрахт» объявил об уходе тренера Гласнера летом – за год до окончания контракта. Он выиграл ЛЕ с клубом в 2022-м
В следующем сезоне работать в «Айнтрахте» будет новый главный тренер.
Клуб объявил, что контракт с Оливером Гласнером будет расторгнут по окончании нынешнего сезона. Соглашение изначально было рассчитано до конца 2024 года.
В заявлении говорится, что принять данное решение руководство побудили общий уровень выступлений команды во второй части сезона и темпы ее развития.
После 31 тура Бундеслиги «Айнтрахт» идет на 9-м месте с 43 очками. 3 июня он сыграет с «Лейпцигом» в финале Кубка Германии.
Гласнер тренирует франкфуртцев с 2021 года. Под его руководством была одержана победа в Лиге Европы в сезоне-2021/22.
Джонни, лоханта эста ми лока, вата фак?)