«Айнтрахт» объявил об уходе тренера Гласнера летом – за год до окончания контракта. Он выиграл ЛЕ с клубом в 2022-м

Теги Айнтрахт Франкфурт бундеслига Германия Кубок Германии Лига Европы УЕФА отставки Оливер Гласнер Футбол

В следующем сезоне работать в «Айнтрахте» будет новый главный тренер.

Клуб объявил, что контракт с Оливером Гласнером будет расторгнут по окончании нынешнего сезона. Соглашение изначально было рассчитано до конца 2024 года.

В заявлении говорится, что принять данное решение руководство побудили общий уровень выступлений команды во второй части сезона и темпы ее развития.

После 31 тура Бундеслиги «Айнтрахт» идет на 9-м месте с 43 очками. 3 июня он сыграет с «Лейпцигом» в финале Кубка Германии.

Гласнер тренирует франкфуртцев с 2021 года. Под его руководством была одержана победа в Лиге Европы в сезоне-2021/22.

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17 комментариев

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Фан Рубина
Вот и прыгай выше головы со всякими днищами. Сразу начинаются завышенные ожидания и тренера выгоняют, заменяя каким-нибудь физруком.
+100
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+94
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софочка
Ответ Homo Faber
Что-то рассыпается франкфуртская сказка: игроки уходят свободными агентами, тренера увольняют... Жаль, хочется побольше таких самобытных команд.
В этом сезоне в Германии все нормально со "сказками": Унион, Фрайбург, Майнц хороши. А если Шальке останется в элите, то это будет самой сказочной сказкой всего сезона в Бундеслиге
+43
-1
+42
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Homo Faber
Что-то рассыпается франкфуртская сказка: игроки уходят свободными агентами, тренера увольняют... Жаль, хочется побольше таких самобытных команд.
+28
0
+28
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Даулет Калмагамбет
Ответ ПОШОЛ ПОШОЛ
Спал был неминуем, что они ожидали?
Гласнер назначен тренером Спала?
+15
-2
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Ignazio DE Alter
Ответ Sergeev55
глядишь кубок возьмут - и команда опять в Лиге Европы, и фанаты всем городом Айнтрахтом разъезжать по всем городам и стадионам Европы...
Айнтрахт - это не название города
+10
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waleri
Ответ Homo Faber
Что-то рассыпается франкфуртская сказка: игроки уходят свободными агентами, тренера увольняют... Жаль, хочется побольше таких самобытных команд.
Во Франкфурте до этого была еще более сказочная компания - Костич, Ребич, Йович, Аллер. Посмотрим, как на этот раз менеджмент сработает. Возможно вернут уволенного из "Герты" спортдира Фредди Бобича, того самого кто привел в "Айнтрахт" вышеперечисленную четверку игроков, которые ярко выстрелили и Франкфурт солидно потом заработал на их продажах.
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limidi
тотенхем? куда то в АПЛ?
+4
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ПОШОЛ ПОШОЛ
Спал был неминуем, что они ожидали?
+3
-1
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Константин Ключников
Какой-то прям тренд в бундеслиге сообщать об уходе тренера заранее. Розе из Гладбаха за полгода, Нагельсманн из Лейпцига +- также... И всегда это сильно вредило результатам отдающей, так сказать, стороны. Здесь вообще перед финалом Кубка.
Джонни, лоханта эста ми лока, вата фак?)
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SPV73
Оливер почему?
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гилберт
Ответ waleri
Во Франкфурте до этого была еще более сказочная компания - Костич, Ребич, Йович, Аллер. Посмотрим, как на этот раз менеджмент сработает. Возможно вернут уволенного из "Герты" спортдира Фредди Бобича, того самого кто привел в "Айнтрахт" вышеперечисленную четверку игроков, которые ярко выстрелили и Франкфурт солидно потом заработал на их продажах.
Точно во Франкфурте? Не в Белграде?
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