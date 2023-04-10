«Айнтрахт» уведомил «Баварию», что не продаст Коло-Муани за 80 млн евро. Клуб хочет 100 и бонусы

«Баварии» придется заплатить больше 80 млн евро, чтобы подписать Рандаля Коло-Муани.

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, руководство « » уведомило мюнхенский клуб, что такой суммы будет недостаточно. Команда из Франкфурта хочет получить за своего лучшего бомбардира минимум 100 млн евро и бонусы.

Пока главным тренером «Баварии» был , кандидатура французского футболиста не обсуждалась, но сейчас ситуация изменилась.

Отмечается, что действующие чемпионы Германии будут в состоянии потратить на укрепление атаки 100 млн евро, но менеджеры хотят провести тщательную работу на рынке и все обсудить с возглавляющим команду .

В Бундеслиге Коло-Муани забил 12 голов и отдал 10 голевых пасов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.