«Айнтрахт» уведомил «Баварию», что не продаст Коло-Муани за 80 млн евро. Клуб хочет 100 и бонусы
«Баварии» придется заплатить больше 80 млн евро, чтобы подписать Рандаля Коло-Муани.
По данным журналиста Флориана Плеттенберга, руководство «Айнтрахта» уведомило мюнхенский клуб, что такой суммы будет недостаточно. Команда из Франкфурта хочет получить за своего лучшего бомбардира минимум 100 млн евро и бонусы.
Пока главным тренером «Баварии» был Юлиан Нагельсманн, кандидатура французского футболиста не обсуждалась, но сейчас ситуация изменилась.
Отмечается, что действующие чемпионы Германии будут в состоянии потратить на укрепление атаки 100 млн евро, но менеджеры хотят провести тщательную работу на рынке и все обсудить с возглавляющим команду Томасом Тухелем.
В Бундеслиге Коло-Муани забил 12 голов и отдал 10 голевых пасов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Как это "он хочет" по отношению к клубу?