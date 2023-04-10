«Айнтрахт» уведомил «Баварию», что не продаст Коло-Муани за 80 млн евро. Клуб хочет 100 и бонусы

Теги Бавария Айнтрахт Франкфурт бундеслига Германия возможные трансферы Томас Тухель Юлиан Нагельсманн Рандаль Коло-Муани деньги Футбол

«Баварии» придется заплатить больше 80 млн евро, чтобы подписать Рандаля Коло-Муани.

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, руководство «Айнтрахта» уведомило мюнхенский клуб, что такой суммы будет недостаточно. Команда из Франкфурта хочет получить за своего лучшего бомбардира минимум 100 млн евро и бонусы.

Пока главным тренером «Баварии» был Юлиан Нагельсманн, кандидатура французского футболиста не обсуждалась, но сейчас ситуация изменилась.

Отмечается, что действующие чемпионы Германии будут в состоянии потратить на укрепление атаки 100 млн евро, но менеджеры хотят провести тщательную работу на рынке и все обсудить с возглавляющим команду Томасом Тухелем.

В Бундеслиге Коло-Муани забил 12 голов и отдал 10 голевых пасов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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15 комментариев

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Iamliam
Ответ Пенс
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Таблы прими, причем здесь Барса вообще?
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Алексей Дрожжин
Ответ Карма такая карма
Спасибо за ответ! А если считать только трансферы из Бундеслиги?
упамекано за 42,5 млн
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Iamliam
Спасибо Челси за такие ценники на рынке 👍
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Карма такая карма
Ответ Андрей
эрнандес за 80
Спасибо за ответ! А если считать только трансферы из Бундеслиги?
0
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Пенс
Комментарий удален пользователем
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Андрей
Ответ Ёшимин Бональдо
и путевку в Сибирь
и два билета на концерт стаса михайлова
0
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deadjoker
Бавария уведомила айнтрахт что купят за 15 и айнтрахт согласился :)
+5
-2
+3
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Ёшимин Бональдо
и путевку в Сибирь
0
-1
-1
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Андрей
Ответ Карма такая карма
Вообще, какой самый дорогой трансфер на вход был у мюнхенцев?
эрнандес за 80
+6
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+6
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Андрей
80 и блестяшка! последнее предложение
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Карма такая карма
Вообще, какой самый дорогой трансфер на вход был у мюнхенцев?
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Карма такая карма
Бавария у себя в лиги за игрока столько не заплатит, как кажется.
0
-1
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bostonKG
Предложите Челси, 120 запросто отвалят
0
-2
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Александр Гончаров
Глупее трансфера сложно придумать для Баварии, зачем вингер очередной за 100 лямов? Игрок одного сезона хорошего.
0
-1
-1
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Artem Piatkov
"они хотят" ну или "за него просят"

Как это "он хочет" по отношению к клубу?
0
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Акира_1
А вот и новый Дембеле.
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