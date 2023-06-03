Матч Лиги 2 «Бордо» – «Родез» не доиграли. Фанат толкнул форварда «Родеза» Бюаде после гола, тот получил сотрясение мозга

Теги Бордо лига 1 Франция происшествия болельщики Метц Д2 Франция Родез Люка Бюаде Футбол

Матч заключительного тура французской Лиги 2 между «Бордо» и «Родезом» не доиграли.

Игру прервали в первом тайме после гола хавбека «Родеза» Люка Бюаде.

Игрок праздновал гол за пределами поля, в это время с трибун прорвался фанат «Бордо» и толкнул Бюаде. Футболист упал, медики унесли его на носилках.

Главный арбитр остановил встречу и отправил команды в раздевалки. Через 30-40 минут он сообщил, что матч не доиграют, добавив, что у Бюаде сотрясение мозга.

Стоит отметить, что «Бордо» борется за 2-е место в Лиге 2, которое дает путевку в высший дивизион. Чтобы обойти «Метц», «Бордо» нужна крупная победа над «Родезом».

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ПОШОЛ ПОШОЛ
Примат, не оставил своему клубу даже теоретических шансов
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Николай Корягин
Засадить этого клоуна в тюрягу за нанесение тяжких телесных повреждений игроку соперника и нанесение тяжких сердечных повреждений всем болельщикам Бордо
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DaBebraZ
Был бы фан айди, такого бы не было!
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
OldRedWhite
Метц с переходом в Лигу 1 !
Честно говоря были большие сомнения вплоть до предыдущего тура …
Будет любопытно посмотреть на лучшего нападающего Лиги 2 Жоржа Микотадзе в Лиге 1, даже если он и покинет Метц )))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антибаскет Поповича
Там ещё дополнительная интрига в том, что Родезу обязательно нужны 3 очка, дабы выжить в Лиге 2.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Чёрная акула
Посмотрел видео... какое сотрясение мозга??? Там еле коснулся... клоун упал как будто битой рубанули )))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий