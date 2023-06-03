Матч Лиги 2 «Бордо» – «Родез» не доиграли. Фанат толкнул форварда «Родеза» Бюаде после гола, тот получил сотрясение мозга
Матч заключительного тура французской Лиги 2 между «Бордо» и «Родезом» не доиграли.
Игру прервали в первом тайме после гола хавбека «Родеза» Люка Бюаде.
Игрок праздновал гол за пределами поля, в это время с трибун прорвался фанат «Бордо» и толкнул Бюаде. Футболист упал, медики унесли его на носилках.
Главный арбитр остановил встречу и отправил команды в раздевалки. Через 30-40 минут он сообщил, что матч не доиграют, добавив, что у Бюаде сотрясение мозга.
Стоит отметить, что «Бордо» борется за 2-е место в Лиге 2, которое дает путевку в высший дивизион. Чтобы обойти «Метц», «Бордо» нужна крупная победа над «Родезом».
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