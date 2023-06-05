Фанаты «Аяччо» атаковали семью 8-летнего болельщика «Марселя», больного раком, у ложи перед игрой, отобрали и сожгли футболки. Клуб обещал заявить в полицию
Фанаты «Аяччо» атаковали семью болельщиков «Марселя» с ребенком, больным раком.
8-летний болельщик «Марселя» по имени Кензо, страдающий раком головного мозга, был приглашен авиакомпанией Air Corsica на выездной матч 38-го тура против «Аяччо».
За 45 минут до начала матча, подходя к специально подготовленной для Кензо и его семьи ложе, мальчик попросил отца надеть на него футболку «Марселя». В момент, когда мужчина достал футболки, на семью напали около 15 болельщиков «Аяччо».
По словам матери Кензо Амандин, нападавшие отобрали футболки «Марселя» и сожгли их.
«Я стояла рядом, они толкнули меня и чуть не задавили. Я закричала: «Не трогайте моего сына, он болен!» Но моего мужа дважды ударили кулаком, отобрали обе майки и сожгли их. В давке Кензо ударился лицом о барьер, а его 5-летний брат смог выбраться. Это позор!» – рассказала мать мальчика.
После матча Кензо все же смог встретиться в подтрибунном помещении стадиона с игроками «Марселя» и своим кумиром Маттео Гендузи.
«Аяччо» выступил с официальным заявлением о случившемся инциденте, осудив нападение болельщиков. Клуб обещал установить личности нападавших и заявить о случившемся в полицию.
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