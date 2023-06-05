Фанаты «Аяччо» атаковали семью 8-летнего болельщика «Марселя», больного раком, у ложи перед игрой, отобрали и сожгли футболки. Клуб обещал заявить в полицию

Теги Марсель лига 1 Франция происшествия болельщики Аяччо Маттео Гендузи Футбол

Фанаты «Аяччо» атаковали семью болельщиков «Марселя» с ребенком, больным раком.

8-летний болельщик «Марселя» по имени Кензо, страдающий раком головного мозга, был приглашен авиакомпанией Air Corsica на выездной матч 38-го тура против «Аяччо».

За 45 минут до начала матча, подходя к специально подготовленной для Кензо и его семьи ложе, мальчик попросил отца надеть на него футболку «Марселя». В момент, когда мужчина достал футболки, на семью напали около 15 болельщиков «Аяччо».

По словам матери Кензо Амандин, нападавшие отобрали футболки «Марселя» и сожгли их.

«Я стояла рядом, они толкнули меня и чуть не задавили. Я закричала: «Не трогайте моего сына, он болен!» Но моего мужа дважды ударили кулаком, отобрали обе майки и сожгли их. В давке Кензо ударился лицом о барьер, а его 5-летний брат смог выбраться. Это позор!» – рассказала мать мальчика.

После матча Кензо все же смог встретиться в подтрибунном помещении стадиона с игроками «Марселя» и своим кумиром Маттео Гендузи.

«Аяччо» выступил с официальным заявлением о случившемся инциденте, осудив нападение болельщиков. Клуб обещал установить личности нападавших и заявить о случившемся в полицию.

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35 комментариев

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Bartez1986
Ответ Луизао фром мексика
Так ему и надо,нечего болеть раком
когда ты думал, чем заняться в своей жизни, решил стать главным идиотом на Спортсе?
+34
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Большой Сэми
Французские фанаты как отдельный вид мерзости
+23
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+19
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Los Galácticos
Футбольные фанаты во Франции отбиты конечно на всю голову.
+20
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Великий Алонсо
Животные, ничего святого....
+16
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Владислав Бондарчук
Ответ Великий Алонсо
Животные, ничего святого....
Из-за таких и введи фан айди. Помню как мою 8 летнюю сестру загнобили фанаты спартака, хотя она вообще не понимала что к чему, лишь сидела на семейном секторе цска
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+6
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AnMe
Футбольные фанаты самые неадекватные, как по мне.
А если они из Франции, то они неадекватные вдвое.
+5
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ДнепрЧемпион1983
ничего не будет. обычно там эйфелеву башню тушат и взяшись за руки на демонстрации ходят со сложно скорбными щщами когда что то случится. это и вся реакция . но в данном случае никого ведь не убили поэтому просто ничего не будет.
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Flavius
Ответ ZamoRano
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https://www.youtube.com/watch?v=XMtKi9PJZr4
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Flavius
Французские фанаты пробили очередное дно
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Павел павел
просто нелюди.у кого дети есть согласятся со мной
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Всеволод Коледенков
Ответ Павел павел
просто нелюди.у кого дети есть согласятся со мной
Тут не надо детей иметь, чтобы согласиться
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charly_54
Идиоты
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tolstiy
вот и реклама фанайди подъехала откуда и ждали....
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Flavius
Ответ Bartez1986
когда ты думал, чем заняться в своей жизни, решил стать главным идиотом на Спортсе?
Он ещё ниразу не думал
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Оригинальный Ник
Иногда думаешь, а те ли страны называют цивилизованными
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nmnackjbxkasbk
забавно, что самой полиции этот эпизод не очень интересен.
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master_of_dzen
Ответ Большой Сэми
Французские фанаты как отдельный вид мерзости
так это особый подвид - Корсиканцы. загугли выезд Лиона в Бастию по моему 6летней давности. и этим как бы все сказано.
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Луизао фром мексика
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Ответ zizo98
Никогда не знаешь,что будет с тобой через минуту.Так что...Желаю тебе испытать тоже самое,что и этому больному мальчику.
себе желай тоже самое, фан реала
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zizo98
Ответ Луизао фром мексика
Так ему и надо,нечего болеть раком
Никогда не знаешь,что будет с тобой через минуту.Так что...Желаю тебе испытать тоже самое,что и этому больному мальчику.
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Андрей Хенто
Ну это дикость, просто нелюди.
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ZamoRano
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Очки Дани Алвеса
Это, конечно, не Винисиусу что-то кричать, но тоже, думаю, оштрафуют.
Сарказм если че, уроды и нелюди
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nmnackjbxkasbk
Ответ Трёшка от Ибры
Комментарий удален модератором
на Корсике блондинов мало
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Mikael Rikhard
дикая страна
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Павел Ларичев
Дикари.
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