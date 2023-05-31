15-летний футболист из Германии умер в больнице из-за черепно-мозговых травм после драки с 16-летним игроком академии «Метца» на турнире во Франкфурте

Теги бундеслига Германия лига 1 Франция происшествия Метц детский футбол Футбол

15-летний футболист скончался после драки с соперником.

Полиция Германии сообщила, что 15-летний подросток из Берлина, принимавший участие в футбольном турнире, скончался в больнице после драки с игроком соперников.

Инцидент произошел во Франкфурте после матча международного молодежного турнира. 15-летний игрок немецкой команды подрался с одним из соперников и получил серьезные черепно-мозговые травмы. С воскресенья работу его органов поддерживали аппараты жизнеобеспечения. 

Подозреваемым является 16-летний игрок системы французского «Метца». В настоящий момент он находится под стражей. 

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24 комментария

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Los Galácticos
Не удивлюсь если этот 16-летний игрок из системы французского Метца еще и по габаритам выглядит как Фрэнсис Нганну.
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&_Bishep_&
С сума сойти. Наверное француз был африканский с перебитым паспортом. В любом случаи наказание должно быть показательно суровым.
+22
-2
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Ноу криминалити
Футболист французского Метца против немецкого футболиста
Наверняка, французский уголёк против этнического турка
+21
-12
+9
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Pok_Toholo
Ответ Ноу криминалити
Футболист французского Метца против немецкого футболиста Наверняка, французский уголёк против этнического турка
Какая разница кто они по происхождению? Или таких жаль меньше?
+14
-5
+9
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igls54
Жесть
+6
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+6
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Pasta
Ответ #nikon
Уточнение - у немецкого подростка смерть мозга. Его жизнь поддерживается искуственно.
Если мозг умер = умерла личность = умер человек. То, что биологически его тело еще функционирует - не показатель жизни(да еще с помощью мед. средств).
+4
-1
+3
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Svobodu Mne
Ответ Pok_Toholo
То есть если француз белый, то наказание должно быть максимально милосердным?
Белый переписаный француз, такого не может быть)
+4
-1
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Ноу криминалити
Ответ Pok_Toholo
Какая разница кто они по происхождению? Или таких жаль меньше?
Веяние времени, не более
+4
-2
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T622222
Да боюсь турок бы отбился, а здесь Мюллер поди (
+2
-1
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Alex Arendt
Мостовой тоже дал бы15-летнему пацану если б за это давали как в хоккее 2 мин ...
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Алексей Сигаев
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Ответ &_Bishep_&
С сума сойти. Наверное француз был африканский с перебитым паспортом. В любом случаи наказание должно быть показательно суровым.
Наказание должно быть в первую очередь справедливым. А "максимально суровым", только потому что ты прочитал новость на спортсе, и тебе чудится засилье негров, наказание быть не должно.
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Pok_Toholo
Ответ KeepRiot
Комментарий удален пользователем
Точная твоя характеристика
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Pavel Tyazhev
Ответ Pok_Toholo
То есть если француз белый, то наказание должно быть максимально милосердным?
Для таких, как вы, автор комментария и написал "в любом случае". Но предвзятость подтверждения вызывает у вас избирательную слепоту.
+1
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Under
Ответ &_Bishep_&
С сума сойти. Наверное француз был африканский с перебитым паспортом. В любом случаи наказание должно быть показательно суровым.
вопрос только, кому
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Javelin Himars
Ответ Ноу криминалити
Футболист французского Метца против немецкого футболиста Наверняка, французский уголёк против этнического турка
главное не орк
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Stepan_Dog
Ответ Los Galácticos
Не удивлюсь если этот 16-летний игрок из системы французского Метца еще и по габаритам выглядит как Фрэнсис Нганну.
Судя по результату, там чувачок еще и в стойке - Фрэнсис Нгану)
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Seoul Candy
Ответ Los Galácticos
Не удивлюсь если этот 16-летний игрок из системы французского Метца еще и по габаритам выглядит как Фрэнсис Нганну.
🤣🤣
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Axl_rose
Представил 16-ти летнего Лукаку и 15-ти летнего Вальбуэна.
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Yerbo
месть за сдачу метца в 1870 году?
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KeepRiot
Комментарий удален пользователем
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#nikon
Уточнение - у немецкого подростка смерть мозга. Его жизнь поддерживается искуственно.
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