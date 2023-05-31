15-летний футболист скончался после драки с соперником.

Полиция Германии сообщила, что 15-летний подросток из Берлина, принимавший участие в футбольном турнире, скончался в больнице после драки с игроком соперников.

Инцидент произошел во Франкфурте после матча международного молодежного турнира. 15-летний игрок немецкой команды подрался с одним из соперников и получил серьезные черепно-мозговые травмы. С воскресенья работу его органов поддерживали аппараты жизнеобеспечения.

Подозреваемым является 16-летний игрок системы французского « ». В настоящий момент он находится под стражей.

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