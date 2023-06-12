«Барса» может подписать Карраско за 16 млн евро, если продаст Торреса. За Феррана хотят 40 млн

Теги Барселона Атлетико Ла Лига возможные трансферы Янник Феррейра Карраско Ферран Торрес Футбол

«Барселона» рассматривает Янника Феррейру Карраско как возможную замену Феррану Торресу.

Каталонцы хотят продать испанского вингера, несмотря на его нежелание уходить. За него надеются выручить около 40 млн евро.

Если этот трансфер состоится, «блауграна» может купить полузащитника «Атлетико». Несмотря на то, что Карраско не является приоритетным вариантом «Барселоны», его рассматривают из-за универсальности и доступной цены.

В январе «Барса» получила приоритетное право покупки Карраско в рамках сделки по Мемфису Депаю. По данным Mundo Deportivo, сумма составляет 16 млн евро.

В 35 матчах завершившегося сезона Ла Лиги Янник забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи. Его статистика – здесь.

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28 комментариев

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rigobersong
Ответ Роман Цуркану
Феран знает, что нигде в топ-чемпионатах не потянет. Поэтому он в Барсе останется.
Любой топ чемпионат потянет, игрок примерно как Мората по уровню, а тот везде добротно играл, да и Ферран уже трешку в той же АПЛ отгружал, просто клуб поскромнее нужен и постоянная игровая практика:)
+31
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Роман Цуркану
Феран знает, что нигде в топ-чемпионатах не потянет. Поэтому он в Барсе останется.
+17
-10
+7
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pit4er
А через сезон продадут 31-летнего Карраско за 10? Эта трансферная политика стремится к нулю
+9
-2
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Илья Манахов
Ей богу, мне кажется или бармалей в барсу вернулся? Ну честное слово Караско же - это старик который толком ничего из себя не представляет. Ну кто нибудь может себе представить чтобы условные Сити или Бавария курили бы его ? - нет? Вот поэтому они выигрывают ЛЧ
+11
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+5
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Marcus-light
Ответ Илья Манахов
Ей богу, мне кажется или бармалей в барсу вернулся? Ну честное слово Караско же - это старик который толком ничего из себя не представляет. Ну кто нибудь может себе представить чтобы условные Сити или Бавария курили бы его ? - нет? Вот поэтому они выигрывают ЛЧ
Караско 29 лет и главное его преимущество, что он отлично играет по всей бровке. В тех же Сити или Ливерпуле вполне мог играть, почему нет?
+5
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Шем
Ответ Роман Цуркану
Феран знает, что нигде в топ-чемпионатах не потянет. Поэтому он в Барсе останется.
Луис Энрике как найдёт себе новый клуб сразу попросит купить зятька. Так что не все так однозначно.
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Muhammad Juraev
Получше винисоуса будет
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El_Patron
Янник очень универсальный пз. Может индивидуально начать атаку через фланг и даже очень техничный игрок. Если Ферран стоит 40 то 16 для Карраско думаю мало не смотря на сделку. Да возраст Карраско не обещает многое но все же он талантлив он потянет еще сезона 2 минимум.
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diger499
Ответ Иван Вахов
Ферран и дочь Энрике вроде как расстались))
Так Луис его любит даже больше, чем его дочка. Вспомните фотки с ЧМ)
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Владимир Самсонов
Ответ Илья Манахов
Ей богу, мне кажется или бармалей в барсу вернулся? Ну честное слово Караско же - это старик который толком ничего из себя не представляет. Ну кто нибудь может себе представить чтобы условные Сити или Бавария курили бы его ? - нет? Вот поэтому они выигрывают ЛЧ
Так Караско - это усиление здесь и сейчас. Он сильнее и Рафиньи и Фати и Торреса.
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Иван Вахов
Ответ Шем
Луис Энрике как найдёт себе новый клуб сразу попросит купить зятька. Так что не все так однозначно.
Ферран и дочь Энрике вроде как расстались))
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NartApsua
Ответ Илья Манахов
Ей богу, мне кажется или бармалей в барсу вернулся? Ну честное слово Караско же - это старик который толком ничего из себя не представляет. Ну кто нибудь может себе представить чтобы условные Сити или Бавария курили бы его ? - нет? Вот поэтому они выигрывают ЛЧ
Условная Бавария Шупо-Мотинга брала, и над ней все смеялись. А он неожиданно более-менее играл. Да и вообще приводить в пример Баварию после последних приколов её руководства - так себе идея))
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Андрей Хенто
Ответ Илья Манахов
Ей богу, мне кажется или бармалей в барсу вернулся? Ну честное слово Караско же - это старик который толком ничего из себя не представляет. Ну кто нибудь может себе представить чтобы условные Сити или Бавария курили бы его ? - нет? Вот поэтому они выигрывают ЛЧ
Карачки шикарно играл в первый свой период пребывания в Атлетико, до сих пор помню, как он был хорош в финале ЛЧ 2016 года, трудно было ему противостоять игрокам Мадрида. Затем вояж в Китай и вернулся он шикарно, сходу помог Атлетико выиграть чемпионат, наряду с Льоренте и Суаресом был одним из лидеров той команды. Этот сезон провел не слишком хорошо, но ставил бы крест на нем. Ферран хороший игрок, но реализация просто кошмар.
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Александр Кузичкин
Ответ Илья Манахов
Ну во-первых ему в этом году уже 30. Во вторых на всех позициях на которых он может играть уже есть полно игроков, а про то что Бальде и Абде будут в разы лучше него я вообще молчу. Будет верхом глупости тратить такие деньги на игрока ротации, вместо того чтобы отложить их на более важные трансферы
вот это ты гений конечно. В будущее хорошо посмотрел. Прям понял сразу,что Бальде и Абде не повторят судьбу Мингесы или Морибы. Браво просто
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Ja BRITER
Ответ Владимир Самсонов
Так Караско - это усиление здесь и сейчас. Он сильнее и Рафиньи и Фати и Торреса.
сильнее Рафиньи? точно нет
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Илья Манахов
Ответ Marcus-light
Караско 29 лет и главное его преимущество, что он отлично играет по всей бровке. В тех же Сити или Ливерпуле вполне мог играть, почему нет?
Ну во-первых ему в этом году уже 30. Во вторых на всех позициях на которых он может играть уже есть полно игроков, а про то что Бальде и Абде будут в разы лучше него я вообще молчу. Будет верхом глупости тратить такие деньги на игрока ротации, вместо того чтобы отложить их на более важные трансферы
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Flow market Victor Mercedes
Нормальная сделка, игрок примерно того же уровня может играть на обоих флангах за меньшую зарплату + заработают бабла на продаже Торреса
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blaugrano
Шило на мыло менять. Разве что Ферран на 6 лет младше. Его сложно будет кому-либо впарить.
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cektor
лучше пусть Ферран остается
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Правдоруб Денисов
Хорошая сделка Барсы
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КЕТЧУПОЛИТАНО
Черная пятница на мебельной фабрике. Только суть неверно поняли, цены подняли, а не скинули
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