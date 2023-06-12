«Барса» может подписать Карраско за 16 млн евро, если продаст Торреса. За Феррана хотят 40 млн

«Барселона» рассматривает Янника Феррейру Карраско как возможную замену Феррану Торресу.

Каталонцы хотят продать испанского вингера, несмотря на его нежелание уходить. За него надеются выручить около 40 млн евро.

Если этот трансфер состоится, «блауграна» может купить полузащитника « ». Несмотря на то, что Карраско не является приоритетным вариантом «Барселоны», его рассматривают из-за универсальности и доступной цены.

В январе «Барса» получила приоритетное право покупки в рамках сделки по Мемфису Депаю. По данным Mundo Deportivo, сумма составляет 16 млн евро.

В 35 матчах завершившегося сезона Ла Лиги Янник забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи. Его статистика – здесь.