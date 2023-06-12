«Интер» хочет подписать Кессиэ и предложил «Барсе» обменять его на Думфриса и Корреа. Каталонцы отказали – они хотят Брозовича
«Интер» намерен подписать полузащитника «Барселоны» Франка Кессиэ.
«Нерадзурри» намерены заняться этим вопросом на этой неделе и оформить переход в виде обмена, а не трансфера за деньги.
«Интер» предложил каталонцам включить в сделку форварда Хоакина Корреа и флангового защитника Дензела Думфриса, но этот вариант не устроил «блауграну». Вместо них «Барселона» предпочла бы получить опорника Марцело Брозовича.
Чемпионы Испании хотели бы продать Кессиэ, а не обменять, но желание экс-игрока «Милана» вернуться в Серию А может поспособствовать переходу.
Статистику 26-летнего ивуарийца можно изучить здесь.
и кто-то в это поверит?