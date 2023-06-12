«Интер» хочет подписать Кессиэ и предложил «Барсе» обменять его на Думфриса и Корреа. Каталонцы отказали – они хотят Брозовича

Теги Интер Барселона серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Марцело Брозович Хоакин Корреа Франк Кессиэ Дензел Думфрис Футбол

«Интер» намерен подписать полузащитника «Барселоны» Франка Кессиэ.

«Нерадзурри» намерены заняться этим вопросом на этой неделе и оформить переход в виде обмена, а не трансфера за деньги.

«Интер» предложил каталонцам включить в сделку форварда Хоакина Корреа и флангового защитника Дензела Думфриса, но этот вариант не устроил «блауграну». Вместо них «Барселона» предпочла бы получить опорника Марцело Брозовича.

Чемпионы Испании хотели бы продать Кессиэ, а не обменять, но желание экс-игрока «Милана» вернуться в Серию А может поспособствовать переходу.

Статистику 26-летнего ивуарийца можно изучить здесь.

Материалы по теме

26 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
robbaggio
Враньë. Один Думфрис стоит дороже Кессье, это ж очевидно
+48
-6
+42
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
savik-A.M.
Ответ Döwran
Учитывая что правый фланг обароны барсы хромает можно взять дюмфриса
О-о-о , моя обАрона , и ДЮмфрис с маленькой . Каникулы , видимо )
+25
-4
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Döwran
Учитывая что правый фланг обароны барсы хромает можно взять дюмфриса
+27
-7
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nogoi89
Согласился бы сразу. Корреа может играть нападающего, а Думфрис будет в тему на правом Броз классный игрок, но ему не сильно меньше Бускетса.
+18
-7
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
серёга124
какашка
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Бердяев
Корреру надо сливать в любом случае. Бесполезная прихоть Индзаги.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SaH4r.
Ответ HI MARS
Видишь такой бредовый,прокаталонский заголовок,знаешь что это сочиняет или Diario Sport,или Mundo Deportivo)Мусор,а не издание)
фанаты мчк такие смешные😁
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Лавров
Ответ robbaggio
Враньë. Один Думфрис стоит дороже Кессье, это ж очевидно
Думфрис кроме беготни не умеет ничего, переоцененный игрок
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vlad
Почему Думфриса не берут? Он будет хорошо играть на правом фланге
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ZamoRano
Новость утка. Брозо старый и полулавочник уже, а думфрис молодой и игрок старта, Интеру самому выгоднее спихнуть брозо, а не молодой актив.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pedri
Дюмфрис идеальный будет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Амон
Дюмфриса на обмен 🤣🤣
и кто-то в это поверит?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Quiet Space
Броз чисто интеровский игрок. Барсе не нужен
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ẞADIM TM
развод по каталонски
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ja BRITER
Ответ Döwran
Учитывая что правый фланг обароны барсы хромает можно взять дюмфриса
вообще не игрок Барсы, второй Семеду
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vlados 86
Ответ ZamoRano
Новость утка. Брозо старый и полулавочник уже, а думфрис молодой и игрок старта, Интеру самому выгоднее спихнуть брозо, а не молодой актив.
Дюмфрис безголовый бегунок, который даже левой ноги Хакими не стоит. Финал ещё раз это подтвердил. Он ветерану Дармиану место проигрывал. Его продадут при первом же хорошем предложении. Брозович капитан и игрок системообразующий, на определенном отрезке его удачно подменили Мхитарян с Чалханом (разделив его функции между собой), но как только он набрал форму - это железный игрок основы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий