«Интер» хочет подписать Кессиэ и предложил «Барсе» обменять его на Думфриса и Корреа. Каталонцы отказали – они хотят Брозовича

«Интер» намерен подписать полузащитника «Барселоны» Франка Кессиэ.

«Нерадзурри» намерены заняться этим вопросом на этой неделе и оформить переход в виде обмена, а не трансфера за деньги.

« » предложил каталонцам включить в сделку форварда и флангового защитника , но этот вариант не устроил «блауграну». Вместо них « » предпочла бы получить опорника Марцело Брозовича.

хотели бы продать Кессиэ, а не обменять, но желание экс-игрока «Милана» вернуться в Серию А может поспособствовать переходу.

Статистику 26-летнего ивуарийца можно изучить здесь.