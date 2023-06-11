Альфонсо Дэвис: «Президент «Барселоны» не хотел меня брать, потому что я канадец, так написали в прессе. Это разбило мне сердце»

Альфонсо Дэвис рассказал, как «Барселона» отказалась его подписывать из-за гражданства.

– Не знаю, в курсе ли вы этой истории, но « » связывалась со мной, однако ее президент [ ] сказал, что они меня не хотят. Что они не хотят меня потому, что я канадец.

Скажу честно, это разбило мне сердце в какой-то мере.

– Потому что ты канадец?

– Да, так говорилось в прессе. Я не знаю, сказал ли он это на самом деле, но написали так, – сказал защитник «Баварии».

был подписан мюнхенцами в сезоне-2018/19. До этого он играл за «Ванкувер Уайткэпс». Сейчас Альфонсо входит в сферу интересов «Реала».