Альфонсо Дэвис: «Президент «Барселоны» не хотел меня брать, потому что я канадец, так написали в прессе. Это разбило мне сердце»

Теги Бавария МЛС бундеслига Германия Барселона Ла Лига сборная Канады по футболу Ванкувер Уайткэпс Жозеп Бартомеу Альфонсо Дэвис дискриминация Футбол

Альфонсо Дэвис рассказал, как «Барселона» отказалась его подписывать из-за гражданства.

– Не знаю, в курсе ли вы этой истории, но «Барселона» связывалась со мной, однако ее президент [Жозеп Бартомеу] сказал, что они меня не хотят. Что они не хотят меня потому, что я канадец.

Скажу честно, это разбило мне сердце в какой-то мере.

– Потому что ты канадец?

– Да, так говорилось в прессе. Я не знаю, сказал ли он это на самом деле, но написали так, – сказал защитник «Баварии».

Дэвис был подписан мюнхенцами в сезоне-2018/19. До этого он играл за «Ванкувер Уайткэпс». Сейчас Альфонсо входит в сферу интересов «Реала».

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35 комментариев

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Отец Абду
Неудивительно, Бартомеу даже отверг Холанда ради Брейтуэйта:)

То чувство, даже умственно отсталый человек не был бы хуже Бартомеу на посту президента...
+67
-4
+63
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deadjoker
Бартамеу долго соображал почему канадец черный и подумал что его обманывают :)
+45
-4
+41
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космонавт на дереве
американец Дест или канадец Дэвис?? Мне кажется любой вменяемый президент футбольного клуба выбрал бы второго
+24
-4
+20
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Lionel Andres Messi 10
Ответ космонавт на дереве
американец Дест или канадец Дэвис?? Мне кажется любой вменяемый президент футбольного клуба выбрал бы второго
Дэвис говорит о временах, когда он ещё за Ванкувер играл, так что о Десте и речи тогда не было. К тому же Дест правый защитник, а Дэвис – левый.
+16
0
+16
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Kurama Altai
Ответ Отец Абду
Неудивительно, Бартомеу даже отверг Холанда ради Брейтуэйта:) То чувство, даже умственно отсталый человек не был бы хуже Бартомеу на посту президента...
ни одному клубу не желаю такого президента L
+8
0
+8
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Hella black
Бармалей тот ещё вредитель ! С таким президентом и врагов не надо
+6
-3
+3
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blackwerwolf
Лютый бред.
+4
-1
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каиров вадим
Ответ Kurama Altai
ни одному клубу не желаю такого президента L
даже ПСЖ?
+3
0
+3
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Blaumerc
Ответ каиров вадим
даже ПСЖ?
у ПСЖ руководство не лучше, просто бабла немерено
+2
0
+2
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che kaif
Ответ Амин Чич
Ну да, Месси же перешел от вас на повышение )
Ушел от вас Левандовски на повышение в разобраную барсу. Любишь ты стрелки переводить
+2
0
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Гамарджоба Генацвале
Канадофобия!
+2
-1
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utsh44psmr
В НХЛ давай, канадец
+3
-2
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t n
Ответ Tristan...
Ещё больше жаль, что такой президент и всякие физруки Мартино, Вальверде, Сетьен, Куман (с Вилановой не всё понятно, но скорее всего тоже физрук) выпали в пиковый период Месси. Если бы не все эти персонажи, у Барсы и Месси было бы больше трофеев
Из уважения к тому кого уже нету с нами и тому, что при нём барса добилась 100 очков, а также из-за того, что он являлся близким другом Барселоны, я считаю, что Виланова не был физруком
+1
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t n
Боже, сколько ещё подобных тупых решений Бартомеу принял, как обидно, что именно в твоём клубе происходило такое, мда
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Спартак Уокер
Я подумал он скажет потому что он чёрный
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Партизанен
Имеет право, не любить чёрного канадца. Дерьмократия
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Владимир Владимирович
Ответ Отец Абду
Неудивительно, Бартомеу даже отверг Холанда ради Брейтуэйта:) То чувство, даже умственно отсталый человек не был бы хуже Бартомеу на посту президента...
Как будто Бартомеу там один, там целая банда делило бабки . Местный Химки )
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Амин Чич
Ответ che kaif
Комментарий удален пользователем
Ну да, Месси же перешел от вас на повышение )
+5
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che kaif
Комментарий удален пользователем
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Партизанен
Имеет право, не любить чёрного канадца. Дерьмократия
0
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Илья Ганин
Так там лимит на игроков не из ЕС
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Daud Amir
Он такой же канадец как я русский 🤣
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Tristan...
Ответ t n
Боже, сколько ещё подобных тупых решений Бартомеу принял, как обидно, что именно в твоём клубе происходило такое, мда
Ещё больше жаль, что такой президент и всякие физруки Мартино, Вальверде, Сетьен, Куман (с Вилановой не всё понятно, но скорее всего тоже физрук) выпали в пиковый период Месси. Если бы не все эти персонажи, у Барсы и Месси было бы больше трофеев
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Max9999
Чтоб ты с клюшкой на поле выбежал? Нет, спасибо.
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Cearvm
Ответ Lionel Andres Messi 10
Дэвис говорит о временах, когда он ещё за Ванкувер играл, так что о Десте и речи тогда не было. К тому же Дест правый защитник, а Дэвис – левый.
Тогда Дэвис был левым вингером, кстати.
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