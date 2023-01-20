«Барса» сообщила, что в сделку по Депаю включен пункт о приоритетном праве покупки Карраско

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Сумма сделки составила 3 миллиона евро плюс еще один миллион в качестве бонусов.

Кроме того, в сделку включен пункт о приоритетном праве покупки . Сообщалось, что речь о сумме в 15-20 млн евро.

В текущем сезоне Карраско провел 15 матчей в и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.