«Барса» сообщила, что в сделку по Депаю включен пункт о приоритетном праве покупки Карраско

Теги Барселона Атлетико Ла Лига Мемфис Депай Янник Феррейра Карраско Футбол

«Барселона» раскрыла детали трансфера Мемфиса Депая в «Атлетико».

Сумма сделки составила 3 миллиона евро плюс еще один миллион в качестве бонусов.

Кроме того, в сделку включен пункт о приоритетном праве покупки Янника Феррейры Карраско. Сообщалось, что речь о сумме в 15-20 млн евро.

В текущем сезоне Карраско провел 15 матчей в Ла Лиге и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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12 комментариев

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Егор_Зуев
Ответ DolJun
фк мем в своем репертуаре))
Сколько пальцев на руках у человека?)
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Кукич
Ответ attacante
Карраско за 15-20млн? На фиг он нужен?
Дело в том что летом нужна большая продажа для испанского ффп. Говорят им станет Рафинья которого продадут условному клубу АПЛ за 60-70+ млн (в АПЛ таких идиотов пол лиги) или Усман если не продлит контракт. Карраско станет заменой кого то из них. А по плану через два-три года должен подтянуться в основу многообещающий талант Ламин Ямал, самый распиаренный игрок Академии со времен Бояна
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VEN FIFA
Ответ DolJun
фк мем в своем репертуаре))
а у тебя всё так же бомбит. ну чего уже нам до челси который потратил 525млн евро на трансферы и оподливился и болтается на 10 месте
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Кукич
Ответ DolJun
фк мем в своем репертуаре))
Карраско проверенный игрок не то что Мудрик 100 миллионный с 3-4 забегами в ЛЧ и из непонятного по уровню чемпионата🤣🤣 и Манудуэке 40 миллионный, который и в ПСВ с замены выходил.🤣🤣🤣😆
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Altim
Ответ РобиБаджо
Всем хорошо. Атмд получил то чего хотел, игрок игровое время,барса отгрузки зарплаты!
Зарплата у него не шибко большая была, а учитывая правило 1/4, думаю, сильно не поможет с финансовой точки зрения.
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DolJun
фк мем в своем репертуаре))
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РобиБаджо
Всем хорошо. Атмд получил то
чего хотел, игрок игровое время,барса отгрузки зарплаты!
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Karl0709
Депай ещё выбьет из кубка Реал Мадрид 😌
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Егор_Зуев
Хороших игрок
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attacante
Карраско за 15-20млн? На фиг он нужен?
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ljolik888
Депаю удачи в Атлетико , но а у Барселоны жизнь продолжается . Три миллиона на дороге не валяются , а Атлетико получил игрока атаки . Всем хорошо и это главное !
+5
-1
+4
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Серж Папанов
Хреново сделка для барселона
+2
-2
0
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