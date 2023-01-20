«Барса» сообщила, что в сделку по Депаю включен пункт о приоритетном праве покупки Карраско
«Барселона» раскрыла детали трансфера Мемфиса Депая в «Атлетико».
Сумма сделки составила 3 миллиона евро плюс еще один миллион в качестве бонусов.
Кроме того, в сделку включен пункт о приоритетном праве покупки Янника Феррейры Карраско. Сообщалось, что речь о сумме в 15-20 млн евро.
В текущем сезоне Карраско провел 15 матчей в Ла Лиге и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
чего хотел, игрок игровое время,барса отгрузки зарплаты!