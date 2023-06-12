Алвесу в третий раз отказано в освобождении из тюрьмы. Суд не устроили аргументы адвокатов об отсутствии риска бегства

Дани Алвесу вновь отказали в освобождении из тюрьмы .

Бывший футболист «Барселоны» сборной находится в заключении с января по подозрению в изнасиловании девушки в ночном клубе. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Юристы Алвеса подали вторую апелляцию на февральское решение от отклонении прошения об освобождении, но она была отклонена, как и майская.

Аргументы, выдвинутые адвокатами Алвеса, заключались в том, что бывшая жена игрока Динора Сантана и двое ее детей были зарегистрированы в Барселоне, что свидетельствует о наличии семейных связей и, следовательно, об отсутствии риска бегства. Суд не счел аргументы убедительными.

Жертва Алвеса: «Я не знала, куда иду, просто пошла за ним. Он схватил меня за волосы и заставил опуститься на колени. Это до сих пор меня преследует»