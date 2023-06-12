Алвесу в третий раз отказано в освобождении из тюрьмы. Суд не устроили аргументы адвокатов об отсутствии риска бегства

Теги Сборная Бразилии по футболу Барселона Дани Алвес Ла Лига происшествия Футбол

Дани Алвесу вновь отказали в освобождении из тюрьмы .

Бывший футболист «Барселоны» сборной Бразилии находится в заключении с января по подозрению в изнасиловании девушки в ночном клубе. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Юристы Алвеса подали вторую апелляцию на февральское решение от отклонении прошения об освобождении, но она была отклонена, как и майская.

Аргументы, выдвинутые адвокатами Алвеса, заключались в том, что бывшая жена игрока Динора Сантана и двое ее детей были зарегистрированы в Барселоне, что свидетельствует о наличии семейных связей и, следовательно, об отсутствии риска бегства. Суд не счел аргументы убедительными.

Жертва Алвеса: «Я не знала, куда иду, просто пошла за ним. Он схватил меня за волосы и заставил опуститься на колени. Это до сих пор меня преследует»

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13 комментариев

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Flavius
Мне вот интересно, если вдруг не докажут вину - кто и как будет компенсировать человеку пол года заточения в тюрьме?
Да и вообще сколько можно удерживать человека без приговора?
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Геннадий Тимченко
так у него ещё были связи с бывшей женой❓👏
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Nate
Ответ Святослав Федорович
Бывшая жена и дети спокойно могут приехать в Бразилию к папке-преступнику
Его в Испании посадили.
Боятся, что убежит в родную Бразилию. А оттуда выдачи нет.
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Геннадий Тимченко
Ответ Сикарио
Нормально, полгода сидит уже насильничек)) Я бы на месте охранников ему в камеру на повторе видео его симуляции в 2011-м показывал.
или как у Кавани мячик отбирал и отдавал своему партнёру-Неймару👏
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Flow market Victor Mercedes
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Это Дналвесу за тот полуфинал)))
В котором ему Мертезахер чуть ногу не сломал после 2.0 с офсайда и 3.0 после Джиу-джитсу от Мюллера на Альбе расчистив путь перед Робенном?)
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Artuom Batishev
Ответ Flavius
Мне вот интересно, если вдруг не докажут вину - кто и как будет компенсировать человеку пол года заточения в тюрьме? Да и вообще сколько можно удерживать человека без приговора?
Приговор оттягивают адвокаты, в том числе вот такими вот, изначально глупыми, аппеляциями.

Оправдательного не будет, решается только какая будет мера наказания.
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