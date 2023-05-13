Жена Алвеса – подписчикам: «Где презумпция невиновности? Пока единственный суд – это проведенный вами»

Теги Барселона Дани Алвес Ла Лига происшествия девушки и спорт Футбол

Жена Дани Алвеса вступилась за супруга, обвиненного в изнасиловании девушки в ночном клубе.

Подписчик задал ей вопрос: «Когда вы собираетесь публично выступить против предполагаемого насильника?»

«Я устала и испытываю отвращение к таким сообщениям и комментариям. Где презумпция невиновности? Пока что единственный суд, который состоялся, это тот, который провели вы.

Я не стану еще одним человеком, который будет его осуждать. Хватит усложнять столь деликатное дело общественным мнением», – написала Санс.

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23 комментария

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almatbarsa
Ответ Роман
Поэтому ты развелась с ним) Ведь он ещё не виновен...
Ну развелась за измену, а про насилие судить его не собирается, что в этом такого? По мне так вполне адекватная позиция
+32
-2
+30
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red hikkikomori
Ответ blaugrano
Она же развелась с ним. А как же презумпция невиновности? Вдруг самого Алвеса изнасиловали?
Изменил - развелась, измена была, насилие - не факт что было
+15
-2
+13
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red hikkikomori
Умница
+15
-3
+12
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#SharkTeam
Ответ Роман
Поэтому ты развелась с ним) Ведь он ещё не виновен...
Измену то никто не отрицает
+12
0
+12
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Number_2
Дело говорит!
+11
-2
+9
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Killmeporch
Какой же Алвес дурак, как же люди не ценят что имеют. Звучит конечно как цитата из вк, но я правда не понимаю его
+5
0
+5
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Adam Almurzaev
С женой ему ну очень повезло, читал про нее статью на BeZN, она очень верная.
+4
0
+4
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Вячеслав Новиков
Всё по делу разложила, не добавить не убавить
+4
0
+4
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Zlatan Ibra
Товарищи судьи, каков будет вердикт относительно данного высказывания?
+3
0
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Абдул Абакаев
браво
+4
-1
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Ansu Fati
Ответ Zlatan Ibra
Товарищи судьи, каков будет вердикт относительно данного высказывания?
Судей уложили спать родители, завтра с утра зайдут и поделятся своими наиважнейшими мнениями))
+2
0
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salogiannis
На 58 день судья очень удивился, с утра не обнаружив на рабочем столе распечатки свежей версии арестованного о событиях того злополучного вечера. Он самолично прошел в карцер и поинтересовался, не случилось ли чего.
+3
-2
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Валерий Петров
Всё по канонам бразильских сериалов.
В конце они поженятся.
+1
0
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Jadie James
Святая тёлка
+3
-2
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Ответ almatbarsa
Ну развелась за измену, а про насилие судить его не собирается, что в этом такого? По мне так вполне адекватная позиция
Согласен. В данных поступках жены Алвеса нет ничего странного, нелогичного или неправильного.
+1
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+1
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svft
Ответ uchiyamada
>> «Когда вы собираетесь публично выступить против предполагаемого насильника?» он же сам говорит "предполагаемого"! С Алвесом всё по классике: "Он, конечно, виноват. Но он не виноват!" Наверно во мне говорит токсичная маскулинность, но изнасилование - это когда кассиршу Пятерочки, поздно вечером возвращающуюся с работы, в подворотне заловили. А когда тетенька целуется с вами в туалете ночного клуба, а потом вдруг говорит "нет"... Ну извините...
Пятерочка выручает!
+1
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Alex Korolev
Он угнал ее инсту?
+3
-3
0
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uchiyamada
>> «Когда вы собираетесь публично выступить против предполагаемого насильника?»

он же сам говорит "предполагаемого"! С Алвесом всё по классике: "Он, конечно, виноват. Но он не виноват!" Наверно во мне говорит токсичная маскулинность, но изнасилование - это когда кассиршу Пятерочки, поздно вечером возвращающуюся с работы, в подворотне заловили. А когда тетенька целуется с вами в туалете ночного клуба, а потом вдруг говорит "нет"... Ну извините...
0
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