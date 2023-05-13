Жена Дани Алвеса вступилась за супруга, обвиненного в изнасиловании девушки в ночном клубе.

Подписчик задал ей вопрос: «Когда вы собираетесь публично выступить против предполагаемого насильника?»

«Я устала и испытываю отвращение к таким сообщениям и комментариям. Где презумпция невиновности? Пока что единственный суд, который состоялся, это тот, который провели вы.

Я не стану еще одним человеком, который будет его осуждать. Хватит усложнять столь деликатное дело общественным мнением», – написала Санс.