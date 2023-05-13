Жена Алвеса – подписчикам: «Где презумпция невиновности? Пока единственный суд – это проведенный вами»
Жена Дани Алвеса вступилась за супруга, обвиненного в изнасиловании девушки в ночном клубе.
Подписчик задал ей вопрос: «Когда вы собираетесь публично выступить против предполагаемого насильника?»
«Я устала и испытываю отвращение к таким сообщениям и комментариям. Где презумпция невиновности? Пока что единственный суд, который состоялся, это тот, который провели вы.
Я не стану еще одним человеком, который будет его осуждать. Хватит усложнять столь деликатное дело общественным мнением», – написала Санс.
В конце они поженятся.
он же сам говорит "предполагаемого"! С Алвесом всё по классике: "Он, конечно, виноват. Но он не виноват!" Наверно во мне говорит токсичная маскулинность, но изнасилование - это когда кассиршу Пятерочки, поздно вечером возвращающуюся с работы, в подворотне заловили. А когда тетенька целуется с вами в туалете ночного клуба, а потом вдруг говорит "нет"... Ну извините...