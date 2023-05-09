Алвесу снова отказано в освобождении из тюрьмы. Суд отклонил две апелляции с февраля

Теги Сборная Бразилии по футболу Барселона Дани Алвес происшествия девушки и спорт Футбол

Дани Алвес вряд ли сможет покинуть тюрьму до окончания судебного процесса об изнасиловании.

Как передает Marca, очередная просьба бывшего защитника «Барселоны» об освобождении была отклонена судьей во вторник. Его защита настаивала на том, что сексуальные связи с девушкой в ночном клубе Барселоны были по обоюдному согласию, и убеждала, что он не покинет страну, оказавшись на воле.

21 февраля суд Барселоны уже отклонил прошение об освобождении Алвеса.

При этом адвокат Алвеса может подать очередную апелляцию — в Апелляционный суд Барселоны.

Бывший футболист сборной Бразилии находится в заключении с января. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fatty Toni
Рад за Дани. Наконец то он начинает понимать, что не всё можно купить за деньги. Даже за очень большие деньги. Надеюсь, награда найдет своего героя. В назидание последующим "хозяевам жизни".
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Злобный Конь
Ответ Fatty Toni
Рад за Дани. Наконец то он начинает понимать, что не всё можно купить за деньги. Даже за очень большие деньги. Надеюсь, награда найдет своего героя. В назидание последующим "хозяевам жизни".
Пример с Бруно не стал для него уроком.
Пример с Адамом Джонсоном - тоже.
Пока каждого из них не коснётся- они не поймут.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
U
А зачем ему куда-то уходить? Совершенно на своём месте человек.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Johny111
А что там его потребности в любви не удовлетворены?)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Max Payne
Ответ nobrainnopain
Если дело Негоейры нормально капнуть, то вся Барса присоединится к Алыесу
И как, ты уже вооружился лопатой?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий