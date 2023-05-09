Алвесу снова отказано в освобождении из тюрьмы. Суд отклонил две апелляции с февраля

Дани Алвес вряд ли сможет покинуть тюрьму до окончания судебного процесса об изнасиловании.

Как передает Marca, очередная просьба бывшего защитника «Барселоны» об освобождении была отклонена судьей во вторник. Его защита настаивала на том, что сексуальные связи с девушкой в ночном клубе Барселоны были по обоюдному согласию, и убеждала, что он не покинет страну, оказавшись на воле.

21 февраля суд Барселоны уже отклонил прошение об освобождении Алвеса.

При этом адвокат может подать очередную апелляцию — в Апелляционный суд Барселоны.

Бывший футболист сборной Бразилии находится в заключении с января. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.