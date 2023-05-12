Адвокат Алвеса о показаниях жертвы: «Они терлись друг о друга, Дани касался ее задницы. Она искала этого. Признаков насилия или принуждения не обнаружено»

Теги Сборная Бразилии по футболу Барселона Дани Алвес Ла Лига происшествия девушки и спорт контент Футбол

Адвокат Дани Алвеса отреагировал на слова девушки, обвиняющей футболиста в изнасиловании.

Напомним, бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии находится в тюрьме по обвинению в изнасиловании 23-летней девушки в ночном клубе – предположительно это случилось в ночь на 30 декабря. Ему грозит до 12 лет тюрьмы. Дани Алвес утверждает, что секс случился по обоюдному согласию.

Ранее стали известны показания девушки, которые она дала полицейским, приехавшим на вызов в ночной клуб. Жертва футболиста сообщила полиции, что хотела уйти после нескольких поцелуев: «Он сказал «нет» и закрыл щеколду. Он говорил гадости вроде «ты моя маленькая шлюшка» и бил меня».

Адвокат бразильского футболиста Кристобаль Мартелл подверг сомнению заявление девушки.

«Уже было видно, что между ними был сексуальный флирт, они танцевали вместе, терлись друг о друга, он несколько раз коснулся ее задницы.

Она искала этого, несмотря на описанный ей позже перед судом ужасный сценарий.

Никаких признаков насилия или принуждения к сексу обнаружено не было», – приводит слова адвоката футболиста Marca со ссылкой на El programa de Ana Rosa.

41 комментарий

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Origami52
«Несколько касаний её задницы» на VAR разглядели?
+50
-2
+48
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svft
- уже было видно, что между ними был сексуальный флирт.
- да, ясно.
- они танцевали вместе, терлись друг о друга.
- я поняла.
- он несколько раз коснулся ее задницы, а потом...
- спасибо, адвокат, мы поняли!
- нет, я дорасскажу!
+27
0
+27
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svft
Он сказал «нет» и закрыл щеколду. Но я рванула со всей дури и ворвалась в кабинку
+22
-1
+21
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Glukinho
тёрлись щеколдами
+9
0
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Айрат Ситдиков
Ответ svft
Он сказал «нет» и закрыл щеколду. Но я рванула со всей дури и ворвалась в кабинку
Она называла его: ты мой маленький барсук. Покажи мне своей маленького Месси
+11
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Владимир Виртуалкин
он точно адвокат?
+6
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svft
Ответ Айрат Ситдиков
Она называла его: ты мой маленький барсук. Покажи мне своей маленького Месси
вспоминается анекдот.
выходит мужик из моря на бережок, а у него в плавках огроменная дубина. все девки на пляже: ах! хи-хи-хи! а мужик говорит: чо ржете, это он от холода съежился!
+6
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Дым
Акцентированный наступ?
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Liquidozz
Ответ Origami52
«Несколько касаний её задницы» на VAR разглядели?
Провели линии
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nobrainnopain
Прям как Соболев о траву в чужой штрафной
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Юрий Богданов
"терлись друг о друга" зопесал
+3
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MstAndreev
Дани Алвес: "До сих пор не понимаю, почему от меня ушла жена!"
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Геннадий Тимченко
когда мысль оказалась столь сложна, что за месяц заключения Алвес не смог её понять и воспроизвести, приходится рассказывать "как было на самом деле" адвокату, который не присутствовал на месте событий👏👏👏
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mallowan
Ответ Дым
Акцентированный наступ?
Проверим, проверим
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Тюменец
Да у нас так несколько миллионов человек с утра по пути на работу делают в общественном транспорте.
Невиновен!
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svft
Ответ Glukinho
тёрлись щеколдами
рычаги - это прошлый век
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Mr. Fett
Ответ Дым
Акцентированный наступ?
С продавливанием
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Антоша Спирин
все таки Спортс - многогранное издание. Зайдешь - думаешь порнуху потом посмотришь. А туууут... О как. Терся, стало быть...
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прощай Роналду
Ну как бы секс без трений не секс😁👍🏻
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Северный болельщик
Как будет щеколда по-испански?
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Altim
Адвокат: "они нарушали правила обоюдно".
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Сергей
Это не она кричала :" не виноватая я ,он сам пришел"!, а Алвес сидел рядом пьяный с загипсованной рукой?
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RWGladiator
Ответ Parce
Ахахахахах, ты сделал мой день
Прув насколько английский проник в наше сознание
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pasmike
Ответ Владимир Виртуалкин
он точно адвокат?
В классике немецкого кино после такого эксперимент бы провели на месте сразу, всем залом заседания )))
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nobrainnopain
Ответ Superkenguroo
Если так, то Алвеса должны оправдать немедленно!
ЭСК потом оправдает, но сначала отсидеть надо
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