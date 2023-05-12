Адвокат Алвеса о показаниях жертвы: «Они терлись друг о друга, Дани касался ее задницы. Она искала этого. Признаков насилия или принуждения не обнаружено»

Адвокат Дани Алвеса отреагировал на слова девушки, обвиняющей футболиста в изнасиловании.

Напомним, бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии находится в тюрьме по обвинению в изнасиловании 23-летней девушки в ночном клубе – предположительно это случилось в ночь на 30 декабря. Ему грозит до 12 лет тюрьмы. Дани Алвес утверждает, что секс случился по обоюдному согласию.

Ранее стали известны показания девушки, которые она дала полицейским, приехавшим на вызов в ночной клуб. Жертва футболиста сообщила полиции, что хотела уйти после нескольких поцелуев: «Он сказал «нет» и закрыл щеколду. Он говорил гадости вроде «ты моя маленькая шлюшка» и бил меня».

Адвокат бразильского футболиста Кристобаль Мартелл подверг сомнению заявление девушки.

«Уже было видно, что между ними был сексуальный флирт, они танцевали вместе, терлись друг о друга, он несколько раз коснулся ее задницы.

Она искала этого, несмотря на описанный ей позже перед судом ужасный сценарий.

Никаких признаков насилия или принуждения к сексу обнаружено не было», – приводит слова адвоката футболиста Marca со ссылкой на El programa de Ana Rosa.