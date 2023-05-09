Анчелотти повторил рекорд Фергюсона по матчам в ЛЧ – по 190

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Ни один тренер не провел в Лиге чемпионов больше матчей, чем Карло Анчелотти.

«Реал» под руководством итальянца выступает в полуфинале Лиги чемпионов. В первой игре против «Манчестер Сити» счет 1:0 после первого тайма.

Для Анчелотти это 190-й матч в ЛЧ. Он повторил рекорд Алекса Фергюсона, возглавлявшего «Манчестер Юнайтед».

За ними — Арсен Венгер (184) и Пеп Гвардиола (159).

«Реал» – «Манчестер Сити» – 1:0. Винисиус открыл счет. Онлайн-трансляция. Модрич, Холанд, Бензема, Грилиш, де Брюйне и Родриго играют

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35 комментариев

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Эркинбек Апаканов
Карло Король 👑
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Jeicob Harlon
папа лч
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Стопы Зайона
При всей любви к Пепу, но у Карло ему есть чему поучиться. Например стабильности в Лч.
+35
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hompos
Легенда, что еще сказать
+20
-3
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Андрей Хенто
Четыре победы в Лиге Чемпионов - рекорд.
Больше всех выигранных матчей- рекорд.
В ответном матче и это рекорд перепишет на себя. Великий папа Карло.
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0mertas626
и любимый Арсен тут.. ну что за умница!
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GibsonFlyingV
Ответ Роман
Пора уже понять. Реал король ЛЧ. И всегда способен на камбеки.
Так было не всегда. Базис характера и успехов в последние 10 лет во многом заслуга Жозе. До этого непонятная чехарда и непонятные люди в составе
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Митрандир цвета хаки
Ответ 0mertas626
и любимый Арсен тут.. ну что за умница!
Жаль, что из-за своей преданности одному клубу с ограниченными возможностями , остался без серьезных рекордов в ЛЧ. Уйди он в Реал в 2006–10ых годах, был бы сейчас лидером с отрывом, и возможно с несколькими кубками.
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Glukinho
Ответ GibsonFlyingV
Так было не всегда. Базис характера и успехов в последние 10 лет во многом заслуга Жозе. До этого непонятная чехарда и непонятные люди в составе
там скорее Перес поумнел
+3
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1113131100
Ответ GibsonFlyingV
Так было не всегда. Базис характера и успехов в последние 10 лет во многом заслуга Жозе. До этого непонятная чехарда и непонятные люди в составе
Да , ему огромный респект. Как хорошо,что это все в прошлом. Проигрывали всем эти 6 лет , не могли 1/8 пройти 😤
+2
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Юрий Кечко
Ответ BillShen
У Ферги долгое время было 2 групповых этапа. Анчи меньше застал таких розыгрышей.
Два групповых этапа было всего пару лет, не надо чушь пороть
+3
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Я всех их сделал
Ответ Artem Ka
Во первых, у Пепа огромная стабильность - он регулярно доходит до полуфиналов. Во вторых у Карло было 2 ЛЧ и потом перерыв больше 10 лет. Потом еще 2. И еще 10 лет перерыва. Пеп по подобному графику пока идет))
У Анчи ЛЧ в 2003, 2007, 2014 и 2022 год, где там перерыв в 10 лет нашёлся?
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savik-A.M.
Ответ Стопы Зайона
При всей любви к Пепу, но у Карло ему есть чему поучиться. Например стабильности в Лч.
Сливаем чемпионат , берем ЛЧ . Так со времен Милана было
+2
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Artem Ka
Ответ Стопы Зайона
При всей любви к Пепу, но у Карло ему есть чему поучиться. Например стабильности в Лч.
Во первых, у Пепа огромная стабильность - он регулярно доходит до полуфиналов.
Во вторых у Карло было 2 ЛЧ и потом перерыв больше 10 лет. Потом еще 2. И еще 10 лет перерыва. Пеп по подобному графику пока идет))
+2
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Abush
Почему бы не привести статистику матчей?
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Алексей Ненахов
Анчелотти топ , желаю как можно на больше матчей поставить рекорд, Пеп думаю догонит его когда-нибудь
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Абдул Абакаев
Ответ Стопы Зайона
При всей любви к Пепу, но у Карло ему есть чему поучиться. Например стабильности в Лч.
это у Пепа то не достаёт стабильности в ЛЧ?
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f0rmoceft
Скоро побьет)
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BillShen
У Ферги долгое время было 2 групповых этапа. Анчи меньше застал таких розыгрышей.
+2
-2
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Никита Давыдкин
Ответ Стопы Зайона
При всей любви к Пепу, но у Карло ему есть чему поучиться. Например стабильности в Лч.
Про какую стабильность идет речь? У Анчелотти между двумя заходами в Реал была работа в Баварии, где он в ЛЧ ничего не показал. Более того, под матчи с Мадридом вместо него вообще Хайнкеса с пенсии вызвали
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donatodonatore
На выезде с Мансити станет рекордсменом по этому показателю.
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Tydeus
Ответ Стопы Зайона
При всей любви к Пепу, но у Карло ему есть чему поучиться. Например стабильности в Лч.
Пеп чаще играл в полуфиналах ЛЧ при меньшем количестве сезонов в карьере
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City!
Ответ Стопы Зайона
При всей любви к Пепу, но у Карло ему есть чему поучиться. Например стабильности в Лч.
Стабильность? Карло участник двух великих камбэков с позорной стороны. Депор и ливер
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1garyuha
Ответ Стопы Зайона
При всей любви к Пепу, но у Карло ему есть чему поучиться. Например стабильности в Лч.
если пересчитать на годы работы, выигрывают они примерно одинаково, просто Анчи работает в 2 раза больше времени)
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jonnysilverhand01
Помню, в сколько было критиков, когда Анчелотти только пришёл …
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