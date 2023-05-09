Анчелотти повторил рекорд Фергюсона по матчам в ЛЧ – по 190
Ни один тренер не провел в Лиге чемпионов больше матчей, чем Карло Анчелотти.
«Реал» под руководством итальянца выступает в полуфинале Лиги чемпионов. В первой игре против «Манчестер Сити» счет 1:0 после первого тайма.
Для Анчелотти это 190-й матч в ЛЧ. Он повторил рекорд Алекса Фергюсона, возглавлявшего «Манчестер Юнайтед».
За ними — Арсен Венгер (184) и Пеп Гвардиола (159).
«Реал» – «Манчестер Сити» – 1:0. Винисиус открыл счет. Онлайн-трансляция. Модрич, Холанд, Бензема, Грилиш, де Брюйне и Родриго играют
Больше всех выигранных матчей- рекорд.
В ответном матче и это рекорд перепишет на себя. Великий папа Карло.
Во вторых у Карло было 2 ЛЧ и потом перерыв больше 10 лет. Потом еще 2. И еще 10 лет перерыва. Пеп по подобному графику пока идет))