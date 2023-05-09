Анчелотти повторил рекорд Фергюсона по матчам в ЛЧ – по 190

Ни один тренер не провел в Лиге чемпионов больше матчей, чем Карло Анчелотти.

« » под руководством итальянца выступает в полуфинале Лиги чемпионов. В первой игре против « » счет 1:0 после первого тайма.

Для Анчелотти это 190-й матч в ЛЧ. Он повторил рекорд Алекса Фергюсона, возглавлявшего « ».

За ними — Арсен Венгер (184) и (159).

«Реал» – «Манчестер Сити» – 1:0. Винисиус открыл счет. Онлайн-трансляция. Модрич, Холанд, Бензема, Грилиш, де Брюйне и Родриго играют