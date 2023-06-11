Пеп о том, что повторил требл Фергюсона: «Для меня это честь. Я получил от него сообщение утром и был тронут»
Пеп Гвардиола высказался о том, что его «Манчестер Сити» повторил требл Алекса Фергюсона.
В этом сезоне «горожане» выиграли Лигу чемпионов, АПЛ и Кубок Англии – как и «МЮ» в 1999 году.
«Для меня честь быть в одном ряду с сэром Алексом Фергюсоном.
Я получил от него сообщение сегодня утром и был тронут», – сказал Гвардиола.
Гвардиола – первый тренер с двумя треблами. Собрал в «Сити» все возможные титулы
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