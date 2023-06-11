Пеп о том, что повторил требл Фергюсона: «Для меня это честь. Я получил от него сообщение утром и был тронут»

Пеп Гвардиола высказался о том, что его «Манчестер Сити» повторил требл Алекса Фергюсона.

В этом сезоне «горожане» выиграли чемпионов, и – как и « » в 1999 году.

«Для меня честь быть в одном ряду с сэром .

Я получил от него сообщение сегодня утром и был тронут», – сказал Гвардиола.

Гвардиола – первый тренер с двумя треблами. Собрал в «Сити» все возможные титулы