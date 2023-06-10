Саудовцы предлагают Аллегри свыше 20 млн евро в год, а «Ювентус» готов позвать Конте или Тудора. Фанаты «Аль-Хилаля» запустили хэштег против Массимилиано

Массимилиано Аллегри и Криштиану Роналду могут вновь оказаться в одной лиге.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, главный тренер « » ведет переговоры с клубом из Саудовской Аравии, и в ближайшие два дня его будущее может проясниться.

55-летний специалист скоро встретится с владельцем команды, готовой платить ему в 3-4 раза больше, чем «Ювентус». В Италии получает 7 млн евро в год и бонусы.

Достоверно неизвестно, о каком клубе идет речь, но это либо « » (более вероятный вариант), либо « ».

В случае ухода Аллегри «Ювентус» готов назначить или Игора Тудора.

Тем временем в твиттере набрал популярность хэштег, который переводится примерно как «фанаты «Аль-Хилаля» против Аллегри». Утверждается, что он входит в число наиболее активно используемых в ближневосточном регионе.