Саудовцы предлагают Аллегри свыше 20 млн евро в год, а «Ювентус» готов позвать Конте или Тудора. Фанаты «Аль-Хилаля» запустили хэштег против Массимилиано
Массимилиано Аллегри и Криштиану Роналду могут вновь оказаться в одной лиге.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, главный тренер «Ювентуса» ведет переговоры с клубом из Саудовской Аравии, и в ближайшие два дня его будущее может проясниться.
55-летний специалист скоро встретится с владельцем команды, готовой платить ему в 3-4 раза больше, чем «Ювентус». В Италии Аллегри получает 7 млн евро в год и бонусы.
Достоверно неизвестно, о каком клубе идет речь, но это либо «Аль-Хилаль» (более вероятный вариант), либо «Аль-Наср».
В случае ухода Аллегри «Ювентус» готов назначить Антонио Конте или Игора Тудора.
Тем временем в твиттере набрал популярность хэштег, который переводится примерно как «фанаты «Аль-Хилаля» против Аллегри». Утверждается, что он входит в число наиболее активно используемых в ближневосточном регионе.
Придётся ему дальше лямку тянуть в Турине и с тревогой каждое утро заглядывать в новости узнать, не сняли ли опять с его команды очки.