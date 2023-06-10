Саудовцы предлагают Аллегри свыше 20 млн евро в год, а «Ювентус» готов позвать Конте или Тудора. Фанаты «Аль-Хилаля» запустили хэштег против Массимилиано

Теги Ювентус Игор Тудор серия А Италия Антонио Конте высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Массимилиано Аллегри деньги Футбол

Массимилиано Аллегри и Криштиану Роналду могут вновь оказаться в одной лиге.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, главный тренер «Ювентуса» ведет переговоры с клубом из Саудовской Аравии, и в ближайшие два дня его будущее может проясниться.

55-летний специалист скоро встретится с владельцем команды, готовой платить ему в 3-4 раза больше, чем «Ювентус». В Италии Аллегри получает 7 млн евро в год и бонусы.

Достоверно неизвестно, о каком клубе идет речь, но это либо «Аль-Хилаль» (более вероятный вариант), либо «Аль-Наср».

В случае ухода Аллегри «Ювентус» готов назначить Антонио Конте или Игора Тудора.

Тем временем в твиттере набрал популярность хэштег, который переводится примерно как «фанаты «Аль-Хилаля» против Аллегри». Утверждается, что он входит в число наиболее активно используемых в ближневосточном регионе.

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30 комментариев

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Zidane 21
соглашайся Макс, прошу тебя!
+51
-2
+49
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Андрей Хенто
Ответ Zidane 21
соглашайся Макс, прошу тебя!
Все Ювентини скрестили пальцы, возможно даже на ногах, лишь бы это произошло)
+42
-1
+41
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Фанат спорта01
даже фанаты ал-хиляля не хотят Аллегри😂😂
+35
-1
+34
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Вечно в бане
Что-то мне кажется, если покопаться, то можно выяснить, что хэштег, который переводится примерно как «фанаты «Аль-Хилаля» против Аллегри», запустили фанаты Наполи, Милана и Интера.
+8
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+8
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Андрей Хенто
Ответ savik-A.M.
Фанаты "Аль-Хилаля " , от этой фразы уже смешнт
А Вы думаете у этого клуба нет болельщиков? Да, многие арабы болеют за европейские клубы, но и за свои местные тоже.
+7
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+6
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Islam Gasanov
Какая приятная новость для болельщиков Юве) Помощь пришла откуда не ждали
+6
0
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stpn1503
Макси, пожалуйста, прими предложение!
+6
-1
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Aleks Del Piero
Среди богатых арабов есть поклонники Юве!
+5
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Дани Алисса
Ответ savik-A.M.
Фанаты "Аль-Хилаля " , от этой фразы уже смешнт
Почему?В Саудовской Аравии много людей интересуются футболом и болеть они могут за местные команды
+4
0
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Roman Araslanov
Это ж как нужно было деградировать как тренеру, если против твоего назначения протестуют даже фанаты Аль-Хиляля
+3
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Juventus Juve
🤞
+3
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Zidane 21
Ответ Алексей Дольский
чтобы потом пришел Конте и через год вы то же самое просили для него?)
Конте не даст слабину никому, я бы с радостью поменял Макса на Антонио, так как абсолютно уверен в том что команда уж точно не будет играть спустя рукава, Конте их на атомы разложит но бегать заставит.
+2
0
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Jan Vorontsov
Зачем хэштеги? Фанам просто стоит заплатить ему больше чтобы не приходил.
+1
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Дмитрий
Искушенные фанаты Аль Хилаля😂😂
+1
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халид абдрахманов
Я доплачу))
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Эдуард Храпач
О,Мамма Миа, спасибо тебе. Пусть он уйдёт
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Азатполат Новуров
Самый лучший вариант для Аллегри, если он сейчас не перейдёт то потом может быть поздно
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Адам Адам Адам
Хотя бы забрали хотя бы забрали
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Кокич
Не так давно Аллегри учил английский, ожидая приглашения из АПЛ, а теперь даже саудитам не нужен.
Придётся ему дальше лямку тянуть в Турине и с тревогой каждое утро заглядывать в новости узнать, не сняли ли опять с его команды очки.
+1
-1
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Муратти
Спасите Юве дорогие и уважаемые арабы!!!! Плииииииииис
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Fark
Ответ Вечно в бане
Что-то мне кажется, если покопаться, то можно выяснить, что хэштег, который переводится примерно как «фанаты «Аль-Хилаля» против Аллегри», запустили фанаты Наполи, Милана и Интера.
вывел нас на чистую воду
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