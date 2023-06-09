«Ювентус» не выкупит Милика у «Марселя» за 7 млн евро, но может попытаться сбить цену

«Ювентус» не стал выкупать Аркадиуша Милика у «Марселя».

Туринский клуб имел право подписать 29-летнего польского форварда за 7 миллионов евро по окончании арендного соглашения.

« » решил не делать этого. Однако «бьянконери» позже могут попробовать купить игрока « » за сумму поменьше.

Милик забил 7 голов в 27 матчах Серии А в этом сезоне и отдал 1 результативную передачу. Его статистика – здесь.

Пижонский прыжок Милика перед пенальти стал мемом. Тут шутки про балет, кенгуру и даже Марио

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