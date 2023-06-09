«Ювентус» не выкупит Милика у «Марселя» за 7 млн евро, но может попытаться сбить цену

Теги Марсель Ювентус лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Джанлука Ди Марцио Аркадиуш Милик Футбол

«Ювентус» не стал выкупать Аркадиуша Милика у «Марселя».

Туринский клуб имел право подписать 29-летнего польского форварда за 7 миллионов евро по окончании арендного соглашения.

«Ювентус» решил не делать этого. Однако «бьянконери» позже могут попробовать купить игрока «Марселя» за сумму поменьше.

Милик забил 7 голов в 27 матчах Серии А в этом сезоне и отдал 1 результативную передачу. Его статистика – здесь.

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Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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5 комментариев

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Кирилл Павлюченко
Ювентус не выкупит Милика за 7 млн., зато бесплатно отдаст такой актив, как Дибалу.
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Дмитрий_Олегович
Странно... то отваливают по 80-90 млн за игроков, то жмутся выкупать за вполне адекватную цену нормального форварда.
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Islam Gasanov
Куда ещё меньше? Итак маленькая сумма для качественного напа который играет не хуже дорогого Влаховича
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Адильхан Абдусаламов
А когда то Спартак купил комбаровых за 20 млн$
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