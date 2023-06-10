Президент «ПСЖ» о «Ювентусе»: «Покинуть «не-такую-уж-супер-лигу» – правильное и разумное решение. Умные люди признают ошибки и исправляют их»

Теги ПСЖ Ювентус лига 1 Франция серия А Италия Нассер Аль-Хелайфи Суперлига Европы Футбол

Президент «ПСЖ» одобрил решение «Ювентуса» выйти из Суперлиги.

Ранее стало известно, что туринский клуб принял решение покинуть проект и сообщил об этом «Реалу» и «Барселоне». 

«Умным людям, которые признают свои ошибки, всегда рады. Я думаю, что это правильное и разумное решение с их стороны – покинуть так называемую «не-такую-уж-супер-лигу». Там нет будущего, нет проекта, нет ничего, поэтому имеет смысл вернуться к семье.

Это пустая трата времени, энергии и денег, и все впустую. Так что им лучше сосредоточиться на клубе, вернуться в семью и настоящую футбольную экосистему.

Умные люди признают ошибки и исправляют их. Так что я думаю, что это отличное решение «Ювентуса». Конечно, я приветствую всех, кто осознает свои ошибки. Это относится и к «Ювентусу», и ко всем остальным», – сказал Нассер Аль-Хелайфи на собрании Ассоциации европейских клубов.

Материалы по теме

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Златан Кубарев
И это говорит человек, который вертит фейр плей и УЕФА на одном месте по часовой, и против часовой стрелки...
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
blaugrano
Ответ Златан Кубарев
И это говорит человек, который вертит фейр плей и УЕФА на одном месте по часовой, и против часовой стрелки...
Этот человек и есть УЕФА. Член его исполкома, и одновременно президент клуба. Что само по себе абсурдно.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Златан Кубарев
И вообще, почему прокуратура Парижа не расследует прирост капитала ПСЖ?)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Peter Parker
Президент Юве о ПСЖ и уходе Месси: Покинуть «не-такой-уж-супер-клуб» правильное и разумное решение.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фан Рубина
Ну да, руками и ногами тянут обратно в свою уефашно-фифашную семейку абузеров.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pazzo7
Не всем дозволено рисовать любые доходы и крутить на одном месте ФФП.

Юве попытался пойти по такому пути в меньших масштабах, чтобы конкурировать в Европе (что разумно, иначе как вообще конкурировать с этими нефтекачками). Но сразу был наказан внутри Италии
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
василий иванов
Ответ Милан37
Уже и в серию Б выгоняли, и очки снимали, а они все равно в лес смотрят, поэтому и проиграли 5 финалов ЛЧ подряд потому что серые схемы и обман в ЛЧ не работают ☝️ ...
ты реально думаешь что так делает только Ювентус? если начать копать, то на любой клуб можно нарыть компромат.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак Уокер
Все правильно суперлига полный бред
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Burel
лол, Старого маразматика переса унижают на всех фронтах
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrey Yaroslavtsev
Хорошая семья.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
deadjoker
Ну вот и увидим через несколько лет был дедушка перес прав или нет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Милан37
Ответ василий иванов
ты реально думаешь что так делает только Ювентус? если начать копать, то на любой клуб можно нарыть компромат.
Однако только Ювентус под следствием и наказан ☝️...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий