Президент «ПСЖ» о «Ювентусе»: «Покинуть «не-такую-уж-супер-лигу» – правильное и разумное решение. Умные люди признают ошибки и исправляют их»

Президент «ПСЖ» одобрил решение «Ювентуса» выйти из Суперлиги.

Ранее стало известно, что туринский клуб принял решение покинуть проект и сообщил об этом «Реалу» и «Барселоне».

«Умным людям, которые признают свои ошибки, всегда рады. Я думаю, что это правильное и разумное решение с их стороны – покинуть так называемую «не-такую-уж-супер-лигу». Там нет будущего, нет проекта, нет ничего, поэтому имеет смысл вернуться к семье.

Это пустая трата времени, энергии и денег, и все впустую. Так что им лучше сосредоточиться на клубе, вернуться в семью и настоящую футбольную экосистему.

Умные люди признают ошибки и исправляют их. Так что я думаю, что это отличное решение « ». Конечно, я приветствую всех, кто осознает свои ошибки. Это относится и к «Ювентусу», и ко всем остальным», – сказал на собрании Ассоциации европейских клубов.