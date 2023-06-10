Президент «ПСЖ» о «Ювентусе»: «Покинуть «не-такую-уж-супер-лигу» – правильное и разумное решение. Умные люди признают ошибки и исправляют их»
Президент «ПСЖ» одобрил решение «Ювентуса» выйти из Суперлиги.
Ранее стало известно, что туринский клуб принял решение покинуть проект и сообщил об этом «Реалу» и «Барселоне».
«Умным людям, которые признают свои ошибки, всегда рады. Я думаю, что это правильное и разумное решение с их стороны – покинуть так называемую «не-такую-уж-супер-лигу». Там нет будущего, нет проекта, нет ничего, поэтому имеет смысл вернуться к семье.
Это пустая трата времени, энергии и денег, и все впустую. Так что им лучше сосредоточиться на клубе, вернуться в семью и настоящую футбольную экосистему.
Умные люди признают ошибки и исправляют их. Так что я думаю, что это отличное решение «Ювентуса». Конечно, я приветствую всех, кто осознает свои ошибки. Это относится и к «Ювентусу», и ко всем остальным», – сказал Нассер Аль-Хелайфи на собрании Ассоциации европейских клубов.
Юве попытался пойти по такому пути в меньших масштабах, чтобы конкурировать в Европе (что разумно, иначе как вообще конкурировать с этими нефтекачками). Но сразу был наказан внутри Италии