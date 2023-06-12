Хенесс – Sky: «Перекроем вашим людям, таким как Маттеус, каналы получения информации. Мы в «Баварии» обсуждаем все небольшой группой, это на пользу делу»

Ули Хенесс сообщил о намерении «Баварии» дистанцироваться от Лотара Маттеуса.

«Клуб смог успокоиться, все совершенно тихо. Раз в неделю мы собираемся и в широком кругу обсуждаем все вопросы. То, чем мы занимаемся, не обсуждается публично – лишь небольшой группой, и это на пользу нашему делу.

Мы с Карлом-Хайнцем Румменигге пообещали, что будем помогать, пока не будут найдены люди на свободные места.

Ваши люди, такие как , также в ближайшие месяцы станут получать меньше сведений, потому что мы перекроем им каналы получения информации в какой-то степени», – сказал почетный президент «Баварии» в интервью Sky Sport Deutschland.

Маттеус ранее критиковал руководство мюнхенцев за ошибки, которые привели к увольнению тренера Юлиана Нагельсманна в марте, и за само увольнение, обвинял отдельных сотрудников во лжи, упоминал проблемы команды с менталитетом.