Хенесс – Sky: «Перекроем вашим людям, таким как Маттеус, каналы получения информации. Мы в «Баварии» обсуждаем все небольшой группой, это на пользу делу»

Теги Бавария бундеслига Германия Ули Хенесс Карл-Хайнц Румменигге Лотар Маттеус Футбол

Ули Хенесс сообщил о намерении «Баварии» дистанцироваться от Лотара Маттеуса.

«Клуб смог успокоиться, все совершенно тихо. Раз в неделю мы собираемся и в широком кругу обсуждаем все вопросы. То, чем мы занимаемся, не обсуждается публично – лишь небольшой группой, и это на пользу нашему делу.

Мы с Карлом-Хайнцем Румменигге пообещали, что будем помогать, пока не будут найдены люди на свободные места.

Ваши люди, такие как Лотар Маттеус, также в ближайшие месяцы станут получать меньше сведений, потому что мы перекроем им каналы получения информации в какой-то степени», – сказал почетный президент «Баварии» в интервью Sky Sport Deutschland.

Маттеус ранее критиковал руководство мюнхенцев за ошибки, которые привели к увольнению тренера Юлиана Нагельсманна в марте, и за само увольнение, обвинял отдельных сотрудников во лжи, упоминал проблемы команды с менталитетом.

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1 комментарий

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udod
Хённес точно создал секту
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