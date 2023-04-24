Маттеус о менталитете чемпиона: «В «Боруссии» отреагировали на ничью со «Штутгартом». «Баварии» такого не хватает»
Лотар Маттеус отметил, что «Баварии» не хватает менталитета победителя в этом сезоне.
Мюнхенцы уступили «Майнцу» (1:3) в 29-м туре Бундеслиги и позволили «Боруссии» Дортмунд выйти на первое место в результате разгрома «Айнтрахта» (4:0).
«В «Боруссии» отреагировали на то, что произошло в матче со «Штутгартом» (3:3). Мне немного не хватает такого на юге Германии.
Это ментатилет чемпиона Германии», – сказал экс-защитник «Баварии».
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
4 комментария