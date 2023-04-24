Маттеус о менталитете чемпиона: «В «Боруссии» отреагировали на ничью со «Штутгартом». «Баварии» такого не хватает»

Теги Бавария Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Лотар Маттеус Футбол

Лотар Маттеус отметил, что «Баварии» не хватает менталитета победителя в этом сезоне.

Мюнхенцы уступили «Майнцу» (1:3) в 29-м туре Бундеслиги и позволили «Боруссии» Дортмунд выйти на первое место в результате разгрома «Айнтрахта» (4:0).

«В «Боруссии» отреагировали на то, что произошло в матче со «Штутгартом» (3:3). Мне немного не хватает такого на юге Германии.

Это ментатилет чемпиона Германии», – сказал экс-защитник «Баварии».

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4 комментария

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doomjitsu
угу, а неделей ранее со Штутгартом тоже отреагировали? почему-то минимум сомнений, что за 5 туров до конца Боруссия не умудрится потерять первую строчку самым рандомным образом
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Direct free kick
Даже тут Маттеус умудрился сказать не то
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