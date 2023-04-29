Из-за дела об отмывании денег Усмановым на стадионе и в офисе «Баварии» провели обыски. Миллиардер знаком с Хенессом
На арене и в офисе «Баварии» провели обыски по делу об отмывании денег Алишером Усмановым.
Как пишет Bild, во вторник следователи Федерального управления уголовной полиции обыскали «Альянц Арену» и офисы «Баварии» в рамках расследования по делу об отмывании денег российским миллиардером.
Усманов связан с «Баварией» через Ули Хенесса – они знакомы по немецкому городу-курорту Тегернзе, где миллиардер поселился в марте 2022 года. Почетный президент мюнхенцев доставал ВИП-билеты для Усманова – особенно это касалось топ-матчей «Баварии» в Лиге чемпионов.
Следователи искали доказательства отмывания денег. Неизвестно, увенчался ли их поиск успехом.
«Бавария» не является подозреваемым по данному делу, а проходит по нему в качестве свидетеля.
«Мы не собираем доказательства против «Баварии», ее руководителей или членов клуба», – подтвердил представитель прокуратуры.
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А то мало ли что
Это только на поверхности. Патриоты вывезли всё народное достояние, но ватриоты продолжают повторять мантру, что это всё Байден / Обэма и т.д.