Из-за дела об отмывании денег Усмановым на стадионе и в офисе «Баварии» провели обыски. Миллиардер знаком с Хенессом

Теги Бавария бундеслига Германия Ули Хенесс происшествия Алишер Усманов Альянц Арена Футбол

На арене и в офисе «Баварии» провели обыски по делу об отмывании денег Алишером Усмановым.

Как пишет Bild, во вторник следователи Федерального управления уголовной полиции обыскали «Альянц Арену» и офисы «Баварии» в рамках расследования по делу об отмывании денег российским миллиардером.

Усманов связан с «Баварией» через Ули Хенесса – они знакомы по немецкому городу-курорту Тегернзе, где миллиардер поселился в марте 2022 года. Почетный президент мюнхенцев доставал ВИП-билеты для Усманова – особенно это касалось топ-матчей «Баварии» в Лиге чемпионов.

Следователи искали доказательства отмывания денег. Неизвестно, увенчался ли их поиск успехом.

«Бавария» не является подозреваемым по данному делу, а проходит по нему в качестве свидетеля.

«Мы не собираем доказательства против «Баварии», ее руководителей или членов клуба», – подтвердил представитель прокуратуры.

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34 комментария

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U
Ответ psixyec
Даже если Баварию отправят во вторую Бундеслигу, Боруссия все равно проиграет чемпионат.
Она вылетит следом.
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+42
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psixyec
Даже если Баварию отправят во вторую Бундеслигу, Боруссия все равно проиграет чемпионат.
+51
-12
+39
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Cruel Snake
Ули вы от меня хотите говорил Хенесса
+29
-4
+25
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vick.veter
Ответ stason79
жесть. а я один раз видел Абрамовича. ко мне тоже придут?
А я дважды, ко мне раньше придут.
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Dayti
Ответ stason79
жесть. а я один раз видел Абрамовича. ко мне тоже придут?
Смешнее, если ты скажешь война вместо сво, то за тобой точно придут
+3
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stason79
жесть. а я один раз видел Абрамовича. ко мне тоже придут?
+5
-2
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old folk
Усманов тоже решил в немецкой тюрьме посидеть?
А то мало ли что
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Dr. J 24
Ответ old folk
Усманов тоже решил в немецкой тюрьме посидеть? А то мало ли что
он уже сидел в советской
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Месси ниц пред Насри
Ответ Cruel Snake
Ули вы от меня хотите говорил Хенесса
Хеннеси, - отвечал Алишер
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Jovana Jovičić
Ответ psixyec
Даже если Баварию отправят во вторую Бундеслигу, Боруссия все равно проиграет чемпионат.
Боруссия вылетит следом, чтобы занять второе место
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Sarumian
Плоти нолог !

Это только на поверхности. Патриоты вывезли всё народное достояние, но ватриоты продолжают повторять мантру, что это всё Байден / Обэма и т.д.
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ХавиГави_Паратрупер
Тьфу на тебя, Хенесс🤓
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Михо
Любовь Курчавова без указания источника. Так можно было?😃
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Никола Тесла
Плевал он на Федеральное управление уголовной полиции. Тьфу! Пойдет в суд о защите чести и достоинства.
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superduper
Руководство Баварии из кожи вон лезут для успеха родного клуба. Ведь у них нет родной нефтекачки, автомобильных концернов или купленных судей в уефа и других сумасшедших инвестиций из Америки или Китая. Есть только город и люди, которые сами с нуля этого всего добились и держат планку даже на фоне всех этих обстоятельств.
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kvn9
Отмывание денег миллиардером через вип-билеты? А на кешбэках с пива чего не проверить в таком случае? Что-то либо в новости, но выглядит это как-то несуразно.
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Бобынин
Разворошили навозную кучу.
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Surviving
Научись читать.
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jonnysilverhand01
Очень и очень мерзкий тип
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Чёрный тюльпан
Ответ U
Она вылетит следом.
Она не вылетит, а любезно предложит занять место Баварии. Коль когда-то Мюнхен спас их от банкротства, дав денег, то Дортмунд и голову на плаху подставит за них.
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Месси ниц пред Насри
Ответ Sardor Abdujalilov
Что с Баварией, хаос какая то
Хенесс какая то
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psa.1207
Пахан пахана видит издалека — народная зэковская поговорка.
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Месси ниц пред Насри
Хенесс с Усмановым нашли общие личные темы: шконка, баланда..
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