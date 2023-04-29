На арене и в офисе «Баварии» провели обыски по делу об отмывании денег Алишером Усмановым.

Как пишет Bild, во вторник следователи Федерального управления уголовной полиции обыскали « » и офисы «Баварии» в рамках расследования по делу об отмывании денег российским миллиардером.

связан с «Баварией» через – они знакомы по немецкому городу-курорту Тегернзе, где миллиардер поселился в марте 2022 года. Почетный президент мюнхенцев доставал ВИП-билеты для Усманова – особенно это касалось топ-матчей «Баварии» в Лиге чемпионов.

Следователи искали доказательства отмывания денег. Неизвестно, увенчался ли их поиск успехом.

« » не является подозреваемым по данному делу, а проходит по нему в качестве свидетеля.

«Мы не собираем доказательства против «Баварии», ее руководителей или членов клуба», – подтвердил представитель прокуратуры.

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд