Маттеус о «Баварии»: «При Нагельсманне держала курс на требл, а при Тухеле стала играть хуже»

Лотар Маттеус считает, что при Томасе Тухеле «Бавария» стала играть хуже.

«Конечно, много ошибок было допущено еще до смены тренера, что и привело к отставке.

Но при команда держала курс на требл, а при стала играть хуже», – сказал экс-игрок «Баварии».

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