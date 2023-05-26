Маттеус о «Баварии»: «При Нагельсманне держала курс на требл, а при Тухеле стала играть хуже»
Лотар Маттеус считает, что при Томасе Тухеле «Бавария» стала играть хуже.
«Конечно, много ошибок было допущено еще до смены тренера, что и привело к отставке.
Но при Нагельсманне команда держала курс на требл, а при Тухеле стала играть хуже», – сказал экс-игрок «Баварии».
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Ничего не имею против Мюнхена, но я надеюсь, что карма возьмёт своё, и в эти выходные «Дортмунд» спустя 11 лет вернёт себе серебряную салатницу!
Или он не дождался бы Баварии и побежал в ТТХ?)
Поспешные решения до добра не доводят