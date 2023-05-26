Маттеус о «Баварии»: «При Нагельсманне держала курс на требл, а при Тухеле стала играть хуже»

Теги Бавария бундеслига Германия Лотар Маттеус Томас Тухель Юлиан Нагельсманн Футбол

Лотар Маттеус считает, что при Томасе Тухеле «Бавария» стала играть хуже.

«Конечно, много ошибок было допущено еще до смены тренера, что и привело к отставке.

Но при Нагельсманне команда держала курс на требл, а при Тухеле стала играть хуже», – сказал экс-игрок «Баварии».

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4 комментария

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JENNINGS
Увольнение Нагельсмана - одно из самых идиотских решений руководства вообще из европейских топ-клубов. По конкуренции только Боули впереди.
Ничего не имею против Мюнхена, но я надеюсь, что карма возьмёт своё, и в эти выходные «Дортмунд» спустя 11 лет вернёт себе серебряную салатницу!
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Кино Музыка
Тухель и Нагель нардовские фигуры в руках Хасана)
+3
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Stileliberista
Карма за подлое отношение к Юлиану Нагельсманну. Когда предаёшь традиции и превращаешься в Челси, меняющий тренеров каждый год и не уважающий ни одного из них в погоне за кубками, так и получается
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old folk
По-прежнему не понимаю, что мешало подписать Тухеля с лета, как когда-то Гвардиолу.
Или он не дождался бы Баварии и побежал в ТТХ?)
Поспешные решения до добра не доводят
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