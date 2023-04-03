Маттеус обвинил Кана во лжи об увольнении Нагельсманна: «У «Баварии» давно была договоренность с Тухелем. Я знаю, как все было, от людей из клуба»

Теги Бавария Оливер Кан Хасан Салихамиджич бундеслига Германия Лотар Маттеус Томас Тухель Юлиан Нагельсманн Футбол

Лотар Маттеус обвинил Оливера Кана во лжи об увольнении Юлиана Нагельсманна.

Ранее бывший полузащитник «Баварии» и сборной Германии заявил, что мюнхенцам «нужно снова стать семьей». В четверг, 30 марта, Маттеус подробно объяснил свою точку зрения.

«Сейчас клубу не хватает той теплоты, единения и семейной атмосферы, которые культивировали Ули Хенесс и Карл-Хайнц Румменигге. Все члены руководства единодушно поддерживали тренера в публичном поле, а спустя несколько дней его выгнали. Это очень разозлило меня», – сказал Маттеус.

В субботу, 1 апреля, Кан выступил с критикой высказываний Маттеуса в эфире Sky Sports. Также генеральный директор «Баварии» назвал увольнение Нагельсманна решением, необходимым для успеха «Баварии».

«Возможно, иногда воспоминания людей искажаются. Даже в то время, когда мы играли – ты, наверное, помнишь, – всегда были решения, которые давались нелегко, но – это важно – которые было необходимо принять ради успеха этого клуба. Они не всегда популярны, но я думаю, что мы очень хорошо это обосновали. Сегодня мы отстаем от «Боруссии» на одно очко (после победы в субботнем матче «Бавария» вышла на 1-е место, обогнав «Боруссию» на 2 очка – Sports.ru). Два с половиной месяца назад у нас было преимущество в 9 очков. Это всего лишь один аргумент, но, конечно, мы рассмотрели гораздо, гораздо больше доводов», – сказал Кан.

Позже, в перерыве матча с «Боруссией», Маттеус заявил, что не верит Кану.

«Я знаю, что Оливер Кан лжет. Он просто хочет отвлечь внимание от проблем, поэтому нападает на меня. Я просто говорю то, что слышу, вижу и чувствую. Хронологическая последовательность, описанная Каном, не стыкуется.

У «Баварии» давно была договоренность с Тухелем. Вот почему информация просочилась из Италии (речь о журналисте Фабрицио Романо – Sports.ru). И если бы я не смог дозвониться до Нагельсманна по телефону во время его отпуска, я бы поехал к нему в Южный Тироль, чтобы поговорить с ним там. Я знаю многих людей в «Баварии», которых Оливер, возможно, не знает. И я знаю, как это было», – сказал Маттеус.

Оливер Кан в ответ на слова Маттеуса объяснил его высказывания «образом главного критика в немецком футболе».

«Мы с Хасаном [Салихамиджичем] говорили правду. Все мы знаем, что Лотар после завершения карьеры стал главным критиком немецкого футбола. Это его работа, и это нормально, это часть его», – сказал Кан в эфире Bild.

Агенты Нагельсманна обвинили «Баварию» в том, что клуб не связался с тренером после слухов об отставке. Кан утверждал, что Юлиан первым узнал обо всем

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23 комментария

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Егор Крид58
Ответ Дмитрий5
У Наполи сейчас нарисовался их разнёс милан
точно, два проигрыша дома( Лацио и Милан)
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no_one_perfect
Если кто не в курсе, Лотар Матеус-это инверсия Мостового, только с тренерской лицензий… также в свое время недоумевал, как могли перед ЧМ-2006 поставить неопытного Клинсманна во главе бундесманшафт… и к слову, очень показательным является тот факт, что создававшие «атмосферу теплоты» Хенесс и Румменигге никогда и ни в каком качестве не хотели видеть легенду Баварии Маттеуса в Баварии после окончания им игровой карьеры
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Дмитрий5
Ответ Егор Крид58
до ЧМ Бавария реально шла как машина, был отрыв, в ЛЧ никого не заметили, вот после ЧМ был некий спад (как и у многих Топ клубов Европы - кроме Наполи) ну после ПСЖ, было ощущение что встали на правильные рельсы
У Наполи сейчас нарисовался их разнёс милан
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Максим Пантелеев
Ответ Александр Сандалов
что со спортсом?почему я нажимаю на одну новость ,у меня другая всплывает?
Это искусственное повышения траффика (заходов на канал). Мертвые души рекламодателям продают.
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Ман Сити
Ответ Chernoy
Тухель доказал, что топ не в одном клубе, чем доказал Нагельсманн, что он тренер на годы вперёд? Возрастом в паспорте?
Повторил подвиг ди матео и на этом все, такой же физрук. После него и ПСЖ и Челси никто восстановить не может, настолько его автобус убил всю атмосферу и футбольную игру.
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Максим Пантелеев
Вот и неицы опустились до публичных срачей.
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Ман Сити
Оказывается Баварка то мерзкий проект. И дело даже не в том что обдирают Бундеслигу. Как и их звезды вроде Кана
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dimamak10
Ответ Фарид Харисов
Не понимаю почему вокруг этой ситуации уже какой день споры и негодования. Бавария Нагельсманна не создавала ощущения машины для убийства как при Флике Нагельсманна не уволили после прошлого провального сезона Этот сезон крайне нестабильный у Баварии В целом Тухель как тренер сильнее Нагельсманна Вполне очевидное решение, нормальное, логичное.
Соглашусь полностью что Бавария стала менее эффективна чем при Флике и я бы понял если Бавария не выиграла ЛЧ и с Нагельсманном бы расстались по окончании сезона , но это очень странно когда ты отстаешь на одно очко в лиге и следующая игра с лидером играешь в кубке и уверенно вышел в 1/4ю лч победив во всех матчах в том числе Интер Барсу Псж, но тебя увольняют только потому что тренер , которого ты хочешь может уйти в другой клуб
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Redmurza
Ответ Давид Agabekyan
А ещё Тухель тренер на полтора года, а Нагельсманн на годы вперёд
Как мы выяснили, Наггельсман тоже тренер на полтора года
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Kenny74
Ответ Александр Сандалов
что со спортсом?почему я нажимаю на одну новость ,у меня другая всплывает?
им по фигу
0
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Егор Крид58
Ответ Фарид Харисов
Не понимаю почему вокруг этой ситуации уже какой день споры и негодования. Бавария Нагельсманна не создавала ощущения машины для убийства как при Флике Нагельсманна не уволили после прошлого провального сезона Этот сезон крайне нестабильный у Баварии В целом Тухель как тренер сильнее Нагельсманна Вполне очевидное решение, нормальное, логичное.
до ЧМ Бавария реально шла как машина, был отрыв, в ЛЧ никого не заметили, вот после ЧМ был некий спад (как и у многих Топ клубов Европы - кроме Наполи) ну после ПСЖ, было ощущение что встали на правильные рельсы
+1
-1
0
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Chernoy
Матеус прав! Вообще любой начальник должен не вызывать подчиненного из отпуска, а сам ехать к нему и объяснять
+6
0
+6
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Михаил Стентор
Кан в Баварии, а Маттеус на диване. На этом можно в принципе закончить любой анализ данного интервью Лотара.
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-2
-2
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Chernoy
Ответ Давид Agabekyan
А ещё Тухель тренер на полтора года, а Нагельсманн на годы вперёд
Тухель доказал, что топ не в одном клубе, чем доказал Нагельсманн, что он тренер на годы вперёд? Возрастом в паспорте?
+2
-4
-2
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madrilenos
Ответ Александр Сандалов
что со спортсом?почему я нажимаю на одну новость ,у меня другая всплывает?
вот и у меня тоже самое!
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Andrew Chepaylo
Ответ psixyec
Не люблю Сити, но пожелаю баварке за такой свинский поступок отлететь в 1/4.
Та не, за мешок даже в такой ситуации не хочется болеть
+3
-5
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Andrew Chepaylo
Ответ Александр Сандалов
что со спортсом?почему я нажимаю на одну новость ,у меня другая всплывает?
Обновление. Новую "фичу" добавили 😀
+4
0
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Давид Agabekyan
Ответ Фарид Харисов
Не понимаю почему вокруг этой ситуации уже какой день споры и негодования. Бавария Нагельсманна не создавала ощущения машины для убийства как при Флике Нагельсманна не уволили после прошлого провального сезона Этот сезон крайне нестабильный у Баварии В целом Тухель как тренер сильнее Нагельсманна Вполне очевидное решение, нормальное, логичное.
А ещё Тухель тренер на полтора года, а Нагельсманн на годы вперёд
+5
-3
+2
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Фарид Харисов
Не понимаю почему вокруг этой ситуации уже какой день споры и негодования.

Бавария Нагельсманна не создавала ощущения машины для убийства как при Флике
Нагельсманна не уволили после прошлого провального сезона
Этот сезон крайне нестабильный у Баварии
В целом Тухель как тренер сильнее Нагельсманна

Вполне очевидное решение, нормальное, логичное.
+9
-9
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Извилина Заремы
Почему-то мне это всё напоминает "Ювентус": как они выигрывали раз за разом чемпионат, пресытились и посчитали, что нужно замахнуться на ЛЧ, выперли Маротту. Чем закончилось? "Ювентус" перестал доминировать в Сериале. Как бы "Бавария" не повторила этот путь...
0
-1
-1
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Александр Сандалов
что со спортсом?почему я нажимаю на одну новость ,у меня другая всплывает?
+12
-1
+11
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llolishe
Ответ psixyec
Не люблю Сити, но пожелаю баварке за такой свинский поступок отлететь в 1/4.
Всеравно Реал выиграет финал-думаешь им есть разница с кем там играть?
+4
-8
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psixyec
Не люблю Сити, но пожелаю баварке за такой свинский поступок отлететь в 1/4.
+29
-8
+21
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