Лотар Маттеус обвинил Оливера Кана во лжи об увольнении Юлиана Нагельсманна.

Ранее бывший полузащитник «Баварии» и сборной Германии заявил, что мюнхенцам «нужно снова стать семьей». В четверг, 30 марта, Маттеус подробно объяснил свою точку зрения.

«Сейчас клубу не хватает той теплоты, единения и семейной атмосферы, которые культивировали Ули Хенесс и Карл-Хайнц Румменигге. Все члены руководства единодушно поддерживали тренера в публичном поле, а спустя несколько дней его выгнали. Это очень разозлило меня», – сказал Маттеус.

В субботу, 1 апреля, Кан выступил с критикой высказываний Маттеуса в эфире Sky Sports. Также генеральный директор «Баварии» назвал увольнение Нагельсманна решением, необходимым для успеха «Баварии».

«Возможно, иногда воспоминания людей искажаются. Даже в то время, когда мы играли – ты, наверное, помнишь, – всегда были решения, которые давались нелегко, но – это важно – которые было необходимо принять ради успеха этого клуба. Они не всегда популярны, но я думаю, что мы очень хорошо это обосновали. Сегодня мы отстаем от «Боруссии» на одно очко (после победы в субботнем матче «Бавария» вышла на 1-е место, обогнав «Боруссию» на 2 очка – Sports.ru). Два с половиной месяца назад у нас было преимущество в 9 очков. Это всего лишь один аргумент, но, конечно, мы рассмотрели гораздо, гораздо больше доводов», – сказал Кан.

Позже, в перерыве матча с «Боруссией», Маттеус заявил, что не верит Кану.

«Я знаю, что Оливер Кан лжет. Он просто хочет отвлечь внимание от проблем, поэтому нападает на меня. Я просто говорю то, что слышу, вижу и чувствую. Хронологическая последовательность, описанная Каном, не стыкуется.

У «Баварии» давно была договоренность с Тухелем. Вот почему информация просочилась из Италии (речь о журналисте Фабрицио Романо – Sports.ru). И если бы я не смог дозвониться до Нагельсманна по телефону во время его отпуска, я бы поехал к нему в Южный Тироль, чтобы поговорить с ним там. Я знаю многих людей в «Баварии», которых Оливер, возможно, не знает. И я знаю, как это было», – сказал Маттеус.

Оливер Кан в ответ на слова Маттеуса объяснил его высказывания «образом главного критика в немецком футболе».

«Мы с Хасаном [Салихамиджичем] говорили правду. Все мы знаем, что Лотар после завершения карьеры стал главным критиком немецкого футбола. Это его работа, и это нормально, это часть его», – сказал Кан в эфире Bild.

Агенты Нагельсманна обвинили «Баварию» в том, что клуб не связался с тренером после слухов об отставке. Кан утверждал, что Юлиан первым узнал обо всем