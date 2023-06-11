Хенесс о победе «Сити» в ЛЧ: «Беспокоюсь о том, что идет из Ближнего Востока, Саудовской Аравии. Их деньги бесконечны, мы платим за это ценой на нефть»

Ули Хенесс назвал поводы для обеспокоенности после победы «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

Команда тренера Пепа Гвардиолы победила «Интер» (1:0) в финале турнира.

«Дело не только в « ». Это все, что приходит из Ближнего Востока.

Я очень беспокоюсь о том, что идет из Саудовской Аравии. Кажется, их деньги бесконечны. Мы платим за это за счет нашей цены на нефть.

Но жаловаться не имеет смысла. Мы должны найти другие способы для противодействия этому. В следующие десять лет это определенно будет непросто.

Но преимущество в том, что играть могут только 11 футболистов, а в команде может быть 15-16 игроков.

Так что в мире всегда будет более 50-60 хороших футболистов, и нам нужно добраться до них», – сказал почетный президент «Баварии» .