Хенесс о победе «Сити» в ЛЧ: «Беспокоюсь о том, что идет из Ближнего Востока, Саудовской Аравии. Их деньги бесконечны, мы платим за это ценой на нефть»
Ули Хенесс назвал поводы для обеспокоенности после победы «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.
Команда тренера Пепа Гвардиолы победила «Интер» (1:0) в финале турнира.
«Дело не только в «Манчестер Сити». Это все, что приходит из Ближнего Востока.
Я очень беспокоюсь о том, что идет из Саудовской Аравии. Кажется, их деньги бесконечны. Мы платим за это за счет нашей цены на нефть.
Но жаловаться не имеет смысла. Мы должны найти другие способы для противодействия этому. В следующие десять лет это определенно будет непросто.
Но преимущество в том, что играть могут только 11 футболистов, а в команде может быть 15-16 игроков.
Так что в мире всегда будет более 50-60 хороших футболистов, и нам нужно добраться до них», – сказал почетный президент «Баварии» Ули Хенесс.
Это все к тому, что в настоящее время без вливаний невозможно конкурировать с Бавариями, Реалами, Барсами, МЮ и тому подобные
Почему Хеннес не волнуется на счет мешка челси и Боули?
Сантьяго Бернабеу у него олигарх))))
Что Реал и Барса...это клубы у которых нет владельца. Это клубы которые принадлежал народу!!! Сосьос на Испанском!!! Которые делают свои взносы!!! И так было всегда!!! Реал поднимался до сегодняшнего уровня более 100 лет!!!
Сити за сколько поднялся до такого уровня???? Что Реал, что Барса, всегда покупали на заработанное! А Сити? На то, что получили за нефть!!!
Так что не позорься, когда пытаешься поставить пластиковый Сити на один уровень с настоящими СуперТоп клубами!!!!
PS Какой клуб более пластиковый можно еще поспорить.
С таким же успехом можно сказать что вся Бавария стоит за Bayern M.
Дубай же это общепризнанный главный современный инвестиционный рай наряду с Лондоном, Гонконгом и Сингапуром.Там только рынок недвижимости больше чем доля нефти.А доминируют именно инвестиции и туризм чего в СА нет и близко