Хенесс о победе «Сити» в ЛЧ: «Беспокоюсь о том, что идет из Ближнего Востока, Саудовской Аравии. Их деньги бесконечны, мы платим за это ценой на нефть»

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Ули Хенесс Лига чемпионов УЕФА бизнес высшая лига Саудовская Аравия деньги Футбол

Ули Хенесс назвал поводы для обеспокоенности после победы «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

Команда тренера Пепа Гвардиолы победила «Интер» (1:0) в финале турнира.

«Дело не только в «Манчестер Сити». Это все, что приходит из Ближнего Востока.

Я очень беспокоюсь о том, что идет из Саудовской Аравии. Кажется, их деньги бесконечны. Мы платим за это за счет нашей цены на нефть.

Но жаловаться не имеет смысла. Мы должны найти другие способы для противодействия этому. В следующие десять лет это определенно будет непросто.

Но преимущество в том, что играть могут только 11 футболистов, а в команде может быть 15-16 игроков.

Так что в мире всегда будет более 50-60 хороших футболистов, и нам нужно добраться до них», – сказал почетный президент «Баварии» Ули Хенесс.

41 комментарий

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Football poet
Так вы сами же покупаете игроков за 80 миллионов, те же Де Лигти, Эрнандесы, вы сами же своей монополией, имея неограниченные ресурсы, переманиваете любого игрока из Бундеслиги, уничтожая любую конкуренцию, вы сами же ставите огромные зарплаты игрокам, тот же Сане у шейхов получал меньше, чем у вас, Хенес походу забыл, что Бавария сама стала Бавария за счет гипервливаний огромных денег на то время и поэтому сейчас главный клуб Германии
+51
-10
+41
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Football poet
Ответ Surviving
Повторяю сегодня ещё раз, Бавария сама заработала и сколько хочет будет вливать куда хочет, у этих папик с бабками от нефти и т.д, клуб государство.
ОПЯТЬ ЖЕ! Чтоб бы Бавария могла «сама» зарабатывать, для этого в нее вкачивали огромные на то время деньги. Любой нынешний топ-клуб с историей, который зарабатывает сам, он начал свой путь с того, что в начале в него местные олигархи вливали огромные бабки. Тот же Реал с Сантьяго Бернабеу, Барса и.т.д. Извини меня, но тот же Милан стал великим благодаря Сильвио Берлускони, я думаю не надо уточнять кто это.
Это все к тому, что в настоящее время без вливаний невозможно конкурировать с Бавариями, Реалами, Барсами, МЮ и тому подобные
+20
-4
+16
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David Aprasidze
Ладно сити с их вливанием через подставные комании, но вы реально собирались брать ЛЧ с Шупо-Мотингом?
+15
-7
+8
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Los Galácticos
Насчёт ПСЖ можно не беспокоится, в следующие 10 лет так и будут вылетать в 1/8 ЛЧ.
+14
-6
+8
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Салесар
Ответ Surviving
Повторяю сегодня ещё раз, Бавария сама заработала и сколько хочет будет вливать куда хочет, у этих папик с бабками от нефти и т.д, клуб государство.
С определенного момента у клубов вроде ман сити пропала возможность пробраться в элиту без таких вот папиков. Максимум подняться до уровня условной Аталанты, ну или аномалия вроде Лестера, когда все номинальные лидеры проводят плохой сезон. То есть 2 варианта: либо теперь всегда выигрывать титулы будут только Бавария, Реал, Барса, МЮ итд, либо вкладывать в клубы большие деньги и увеличивать конкуренцию. Мне больше по душе второй вариант
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Франческо Тотти
Есть мнение, что европейцы свое счастье за счет Африки и колоний обрели. И африканцы/индусы много чего заплатили.
+9
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Surviving
Ответ Rio de Janeiro
БВ=нефть уже давно устарело Подавляющая часть ВВП Дубая, Дохи, Бейрута до недавнего времени, это инвестиции и рынок услуг.Саудавцы исключение
нефть, инвестиции не имеет значение за этими клубами стоит государство Целое Государство.
+4
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Surviving
Ответ Vitto
Так и МС зарабатывает. Да, были вливания в клуб, но они вполне уже отбились.
Целое Государство за ними стоят, неужели не понятно ппц
+4
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QWertY
Арабы красавцы. Единственные кто щелкает западных толстосумов и издеваются над ними)
Почему Хеннес не волнуется на счет мешка челси и Боули?
+7
-5
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Barboza111
Чем больше топовых клубов , тем лучше )) они хотят в 4-5 постоянно забирать все кубки что ли ?)) мне как зрителю интереснее стало когда появились сити и псж шейхов, Челси Абрамовича и так далее ))
+3
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Hella black
Как будто Бавария пример для подражания ! Снимают практически все сливки Бундеслиги,обескровливая главных конкурентов,10-15 чемпионств к ряду. Это для них хорошо
+4
-3
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Остап Бандера
Ответ Rio de Janeiro
БВ=нефть уже давно устарело Подавляющая часть ВВП Дубая, Дохи, Бейрута до недавнего времени, это инвестиции и рынок услуг.Саудавцы исключение
Ты все перепутал. Одними из первых, кто начал попытки в диверсификацию экономики был как раз таки ребята из Аравии, налаживающие религиозный туризм. В том же Катаре доля от добычи и обработки нефти равна 80 процентам, а в ОАЭ, которая уже лет 20 вкладывает в туризм и успешно - 60 процентов, упомянутый тобой Ливан перестал быть экономической мощью на ближнем востоке с конца 80ых
+1
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Surviving
Ответ Vitto
Непонятно, т.к. шейх Мансур был впервые на матче за 13 лет. С таким же успехом можно сказать что вся Бавария стоит за Bayern M.
Ладно чувак с вами не очем говорить, болейте за ваши пластиковые клубы.
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Франческо Тотти
Ответ Vitto
Это ущербное мнение.
и в чем его ущербность? Разве не было рабов/колоний, из которых вывозилось все ценное и убивалось все ненужное?
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nurikkkk
Ответ Football poet
ОПЯТЬ ЖЕ! Чтоб бы Бавария могла «сама» зарабатывать, для этого в нее вкачивали огромные на то время деньги. Любой нынешний топ-клуб с историей, который зарабатывает сам, он начал свой путь с того, что в начале в него местные олигархи вливали огромные бабки. Тот же Реал с Сантьяго Бернабеу, Барса и.т.д. Извини меня, но тот же Милан стал великим благодаря Сильвио Берлускони, я думаю не надо уточнять кто это. Это все к тому, что в настоящее время без вливаний невозможно конкурировать с Бавариями, Реалами, Барсами, МЮ и тому подобные
Ну и глупый ты))))
Сантьяго Бернабеу у него олигарх))))
Что Реал и Барса...это клубы у которых нет владельца. Это клубы которые принадлежал народу!!! Сосьос на Испанском!!! Которые делают свои взносы!!! И так было всегда!!! Реал поднимался до сегодняшнего уровня более 100 лет!!!
Сити за сколько поднялся до такого уровня???? Что Реал, что Барса, всегда покупали на заработанное! А Сити? На то, что получили за нефть!!!
Так что не позорься, когда пытаешься поставить пластиковый Сити на один уровень с настоящими СуперТоп клубами!!!!
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Михо
Ответ Football poet
ОПЯТЬ ЖЕ! Чтоб бы Бавария могла «сама» зарабатывать, для этого в нее вкачивали огромные на то время деньги. Любой нынешний топ-клуб с историей, который зарабатывает сам, он начал свой путь с того, что в начале в него местные олигархи вливали огромные бабки. Тот же Реал с Сантьяго Бернабеу, Барса и.т.д. Извини меня, но тот же Милан стал великим благодаря Сильвио Берлускони, я думаю не надо уточнять кто это. Это все к тому, что в настоящее время без вливаний невозможно конкурировать с Бавариями, Реалами, Барсами, МЮ и тому подобные
Кто конкретно вкачивал в Баварию огромные деньги, есть факты или это просто болтовня? И кто из олигархов вливал в Баварию «огромные бабки»? Вы бы хоть какие то доказательства привели
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Диер Ташкент
Ответ Surviving
Знаю про реалы и миланы, вот поэтому есть только один честный клуб Великая Бавария.
МЮ не забудь ещё добавит. У МЮ никогда небыло богатого владельца.
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Андрей
Ответ Vitto
Непонятно, т.к. шейх Мансур был впервые на матче за 13 лет. С таким же успехом можно сказать что вся Бавария стоит за Bayern M.
что такое Bayern M?
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Vitto
Ответ Surviving
Ладно чувак с вами не очем говорить, болейте за ваши пластиковые клубы.
Бавария превращается в шапито, ей нужно разобраться в себе, а не кивать на других.
PS Какой клуб более пластиковый можно еще поспорить.
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Tristan...
Ответ Артём Сергеев
за мешки приятно болеть, наверное
Конкуренции больше
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Vitto
Ответ Surviving
Целое Государство за ними стоят, неужели не понятно ппц
Непонятно, т.к. шейх Мансур был впервые на матче за 13 лет.
С таким же успехом можно сказать что вся Бавария стоит за Bayern M.
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Surviving
Ответ Football poet
ОПЯТЬ ЖЕ! Чтоб бы Бавария могла «сама» зарабатывать, для этого в нее вкачивали огромные на то время деньги. Любой нынешний топ-клуб с историей, который зарабатывает сам, он начал свой путь с того, что в начале в него местные олигархи вливали огромные бабки. Тот же Реал с Сантьяго Бернабеу, Барса и.т.д. Извини меня, но тот же Милан стал великим благодаря Сильвио Берлускони, я думаю не надо уточнять кто это. Это все к тому, что в настоящее время без вливаний невозможно конкурировать с Бавариями, Реалами, Барсами, МЮ и тому подобные
Знаю про реалы и миланы, вот поэтому есть только один честный клуб Великая Бавария.
+2
-2
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Vitto
Ответ Surviving
Повторяю сегодня ещё раз, Бавария сама заработала и сколько хочет будет вливать куда хочет, у этих папик с бабками от нефти и т.д, клуб государство.
Так и МС зарабатывает. Да, были вливания в клуб, но они вполне уже отбились.
+2
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Rio de Janeiro
Ответ Остап Бандера
Ты все перепутал. Одними из первых, кто начал попытки в диверсификацию экономики был как раз таки ребята из Аравии, налаживающие религиозный туризм. В том же Катаре доля от добычи и обработки нефти равна 80 процентам, а в ОАЭ, которая уже лет 20 вкладывает в туризм и успешно - 60 процентов, упомянутый тобой Ливан перестал быть экономической мощью на ближнем востоке с конца 80ых
Какая к чёрту диверсификация и религиозный туризм.В 2022 доля нефти в СА в ВВП 43% а экспорта 88% (данные ВБ)
Дубай же это общепризнанный главный современный инвестиционный рай наряду с Лондоном, Гонконгом и Сингапуром.Там только рынок недвижимости больше чем доля нефти.А доминируют именно инвестиции и туризм чего в СА нет и близко
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Артём Сергеев
Ответ Barboza111
Чем больше топовых клубов , тем лучше )) они хотят в 4-5 постоянно забирать все кубки что ли ?)) мне как зрителю интереснее стало когда появились сити и псж шейхов, Челси Абрамовича и так далее ))
за мешки приятно болеть, наверное
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