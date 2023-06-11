Игорь Акинфеев: «Москва красно-синяя сегодня. Поздравляю самых активных болельщиков ЦСКА, которые не ходят на матчи. Они приезжали к нам на базу мотивировать»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия болельщики Владислав Безбородов Краснодар Матч ТВ Футбол

Игорь Акинфеев поделился эмоциями от победы ЦСКА в финале Фонбет Кубка России.

«Когда Безбородов кинул монетку, была мысль, чтобы мы выбирали ворота, но выиграл «Краснодар» и обрадовался, что это их болельщики. Но сегодня наш праздник. Сегодня Москва красно‑синяя.

Я очень счастлив и горд. Хочу поздравить болельщиков: это их победа, их радость, мы их любим, ценим. Эта победа для вас!» – сказал вратарь ЦСКА.

«Хочу поздравить самых активных болельщиков ЦСКА, которые не ходят на матчи. Это их победа тоже, мы с ними разделяем эту радостью. Мы их любим и ценим.

Открою маленькую тайну: они приезжали к нам на базу мотивировать. Эта победа для них», – добавил Акинфеев.

Игорь Акинфеев! Принес Кубок России в серии пенальти и отметил чудным танцем

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26 комментариев

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Кирилл
А ведь Краснодар выбрал те самые ворота, в которых 5 лет назад Игорь уже вытащил одну серию пенальти для своей команды )

Видимо, это судьба )
+62
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+61
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9черное
Игорю памятник у стадиона обязаны ставить по завершению карьеры. Просто легенда. Отец❤️💙
+52
-1
+51
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Сангусь
Ответ Кирилл
А ведь Краснодар выбрал те самые ворота, в которых 5 лет назад Игорь уже вытащил одну серию пенальти для своей команды ) Видимо, это судьба )
об этом и шла речь в интервью, но обрезки на спортсе такие обрезки
+28
-1
+27
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JohhnieT0
Игорь, как суровый Рой Кент из сериала Тед Лассо ) благодаря ему, Вагнеру и Карвальо я полюбил этот клуб
+14
-1
+13
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Shuller18
Радовался Кубку как в первый раз. Поэтому до сих пор и играет, ЛЕГЕНДА!
+8
-1
+7
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erabog@icloud.com
ЦВБП, не забуду тебя легенда!
+7
-1
+6
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Мукунку хороший
Синяя.. синяя.. как всегда))
+4
-1
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Заборостроитель
ЦВБП👆
+4
-1
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Vagner01
Ответ Кот болотный
Г***чашка вдруг стала почётнейшим трофеем? Придётся "Зениту" в Суперкубке на место ставить этих красно-синих однодневных выскочек
Ваша за чемпионство? Это да!
+4
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Патрик Бэйтмен
Ответ Кирилл
А ведь Краснодар выбрал те самые ворота, в которых 5 лет назад Игорь уже вытащил одну серию пенальти для своей команды ) Видимо, это судьба )
Это и те самые ворота, в которых он и серию со «Спартаком» в полуфинале кубка затащил. Когда в основное было 3-3 и потом отбитый от Комбарова пеналь)
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Spartakus1984
Ну ЦСКА сегодня заслужил победу,Краснодар хоть один удар нанес в створ ворот Акинфеева?Я не помню, но и роль Акинфеева в серии пенальти конечно очень высока,всегда.
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Северный болельщик
В ушах звенят песни Руки вверх!
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Британский шпион
Просто поразительно, как он это делает каждый раз
+1
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Vagner01
Ответ 9черное
Игорю памятник у стадиона обязаны ставить по завершению карьеры. Просто легенда. Отец❤️💙
Даже не так! Батя! Вот так надо!
+1
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blackwerwolf
Ответ Кирилл
А ведь Краснодар выбрал те самые ворота, в которых 5 лет назад Игорь уже вытащил одну серию пенальти для своей команды ) Видимо, это судьба )
И судьба и профессионализм.
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Кирилл Эсаулов
Какая же искорка в глазах была, видно, что кайфанул от матча! Давно такого Игоря не видели)
+1
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Vagner01
Ответ Adjusted
Не будiт Акинфеева, не будiт ЦСКА
ЦСКА будет всегда! Без Игоря будет сложно но что поделать?
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gukmamop
Огромный респект Акинфееву за эти слова.
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Vagner01
Ответ Shuller18
Радовался Кубку как в первый раз. Поэтому до сих пор и играет, ЛЕГЕНДА!
Точнее и не скажешь!
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