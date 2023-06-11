Игорь Акинфеев: «Москва красно-синяя сегодня. Поздравляю самых активных болельщиков ЦСКА, которые не ходят на матчи. Они приезжали к нам на базу мотивировать»

Игорь Акинфеев поделился эмоциями от победы ЦСКА в финале Фонбет Кубка России.

«Когда Безбородов кинул монетку, была мысль, чтобы мы выбирали ворота, но выиграл « » и обрадовался, что это их болельщики. Но сегодня наш праздник. Сегодня Москва красно‑синяя.

Я очень счастлив и горд. Хочу поздравить болельщиков: это их победа, их радость, мы их любим, ценим. Эта победа для вас!» – сказал вратарь ЦСКА.

«Хочу поздравить самых активных болельщиков ЦСКА, которые не ходят на матчи. Это их победа тоже, мы с ними разделяем эту радостью. Мы их любим и ценим.

Открою маленькую тайну: они приезжали к нам на базу мотивировать. Эта победа для них», – добавил Акинфеев.

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