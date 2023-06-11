Лалас о Месси: «Интер Майами» словно создает «Звезду смерти». Я бы хотел надрать зад одному из величайших игроков, если бы был в другой, менее сексуальной команде»

Алекси Лалас сравнил новую команду Лионеля Месси со «Звездой смерти» из «Звездных войн».

«Мы уже видим, какие потрясающие имена связывают с переходом в «Интер Майами». Там как будто находятся в процессе создания суперклуба «Звезда смерти». Это будет эпическое зрелище для недоброжелателей!

Я знаю, что если бы я играл за другую, менее сексуальную команду, пока «Интер» все это делает, и если бы в «Интере» был один из величайших футболистов в истории, то я бы захотел надрать ему зад.

Но это чудесный день для футбола, и Америки в целом. Видеть такое круто», – заявил экс-защитник сборной США.

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