Лалас о Месси: «Интер Майами» словно создает «Звезду смерти». Я бы хотел надрать зад одному из величайших игроков, если бы был в другой, менее сексуальной команде»
Алекси Лалас сравнил новую команду Лионеля Месси со «Звездой смерти» из «Звездных войн».
«Мы уже видим, какие потрясающие имена связывают с переходом в «Интер Майами». Там как будто находятся в процессе создания суперклуба «Звезда смерти». Это будет эпическое зрелище для недоброжелателей!
Я знаю, что если бы я играл за другую, менее сексуальную команду, пока «Интер» все это делает, и если бы в «Интере» был один из величайших футболистов в истории, то я бы захотел надрать ему зад.
Но это чудесный день для футбола, МЛС и Америки в целом. Видеть такое круто», – заявил экс-защитник сборной США.
Бускетс провел переговоры с «Интер Майами». Переход Месси может повлиять на его решение
«Интер Майами» рассматривает Ди Марию. Приоритет экс-вингера «Юве» – остаться в Европе
31 комментарий