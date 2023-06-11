Лалас о Месси: «Интер Майами» словно создает «Звезду смерти». Я бы хотел надрать зад одному из величайших игроков, если бы был в другой, менее сексуальной команде»

Теги сборная США по футболу МЛС Лионель Месси Алекси Лалас Интер Майами Фильмы кино Футбол

Алекси Лалас сравнил новую команду Лионеля Месси со «Звездой смерти» из «Звездных войн».

«Мы уже видим, какие потрясающие имена связывают с переходом в «Интер Майами». Там как будто находятся в процессе создания суперклуба «Звезда смерти». Это будет эпическое зрелище для недоброжелателей!

Я знаю, что если бы я играл за другую, менее сексуальную команду, пока «Интер» все это делает, и если бы в «Интере» был один из величайших футболистов в истории, то я бы захотел надрать ему зад.

Но это чудесный день для футбола, МЛС и Америки в целом. Видеть такое круто», – заявил экс-защитник сборной США.

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31 комментарий

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savik-A.M.
Я таки понимаю что он живёт в штате где трава легализована ?)
+26
-2
+24
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Temp LC
Ответ Игорь Климов
Зачем ты так смешишь народ?
Аль Наср 140+ рейтинге клубов, Интер маями 1500+ (Рейтинг от IFFHS , если что)
+15
-4
+11
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Н.Ф.
Это тот самый, с козлиной бородкой, лицо ЧМ-94.
+10
-3
+7
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Los Galácticos
Ловите наркомана
+9
-3
+6
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Пирс Морган
Лалас фанат Звездных войн и Горбатой Горы?
+7
-3
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David Aprasidze
- Агуэро подвинься, Лалас будет ночевать с нами
+5
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&_Bishep_&
Ответ Не уверен!!
Блин, у них в штатах есть сексуальные клубы? А в Европе или России есть такие?
Гуллит как то приезжал в Россию поставить "сексуальный футбол"..( из его слов)
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krealpmoney
Звезда Смерти плохо кончила в фильме, так что...
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QueenAmidala
Лалас Звездные Войны не смотрел, видимо
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S1rAlex
так и запишем - лео будет передвигаться по полю за сексуальную команду))
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Жэд Кэлэд
Это Алекс Лесли? Или какой-то другой?
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Karra
Видимо сложно перевести текст, состоящий в основном из идиом. Еще сложнее перевести его так, чтобы местные гении поняли о чем идет речь.
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