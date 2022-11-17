Рыжиков о родном городе в Белгородской области: «Бабахает прилично, говорят. Никто не паникует»

Теги Рубин Сергей Рыжиков премьер-лига Россия происшествия Первая лига Политика Футбол

Сергей Рыжиков рассказал об обстановке в родном городе в Белгородской области.

Бывший голкипер «Рубина» родом из города Шебекино, как и его супруга.

«Сейчас там напряженно, говорят, что бабахает прилично. У меня все родственники и друзья там, все мое детство там прошло.

Никто не паникует. Родственники супруги не хотят уезжать, живут обычной жизнью, ходят на работу.

За эти четыре месяца уже привыкли ко всему этому, жизнь продолжается», – сказал Рыжиков.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные