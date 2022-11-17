Рыжиков о родном городе в Белгородской области: «Бабахает прилично, говорят. Никто не паникует»

рассказал об обстановке в родном городе в Белгородской области.

Бывший голкипер родом из города Шебекино, как и его супруга.

«Сейчас там напряженно, говорят, что бабахает прилично. У меня все родственники и друзья там, все мое детство там прошло.

Никто не паникует. Родственники супруги не хотят уезжать, живут обычной жизнью, ходят на работу.

За эти четыре месяца уже привыкли ко всему этому, жизнь продолжается», – сказал Рыжиков.