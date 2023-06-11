Грилиш о Гвардиоле: «Я дерьмово играл в прошлом году, но он поддерживал меня и дал проявить себя в этом сезоне»

Теги Интер Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Джек Грилиш брань Футбол

Джек Грилиш поблагодарил Пепа Гвардиолу за поддержку после победы в финале Лиги чемпионов.

«Даже в прошлом году, когда я играл дерьмово, он поддерживал меня, разговаривал со мной.

В этом сезоне он предоставил мне эту возможность проявить себя, так что я просто сказал ему спасибо», – заявил полузащитник после победы над «Интером» (1:0).

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1 комментарий

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Мурат Морин
Ну и ты молодец что не скис 👏
+8
0
+8
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