Грилиш о Гвардиоле: «Я дерьмово играл в прошлом году, но он поддерживал меня и дал проявить себя в этом сезоне»
Джек Грилиш поблагодарил Пепа Гвардиолу за поддержку после победы в финале Лиги чемпионов.
«Даже в прошлом году, когда я играл дерьмово, он поддерживал меня, разговаривал со мной.
В этом сезоне он предоставил мне эту возможность проявить себя, так что я просто сказал ему спасибо», – заявил полузащитник после победы над «Интером» (1:0).
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