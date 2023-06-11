Стоунз о победе «Сити» в ЛЧ: «Нам этого не хватало. Приятно творить историю, мы задали высокую планку»

Джон Стоунз поделился эмоциями после победы в Лиге чемпионов.

В финале чемпионов «Манчестер Сити» обыграл « » со счетом 1:0 и одержал победу в турнире впервые в своей истории.

«Это было то, чего нам не хватало. Я очень доволен. Приятно быть частью этой команды и творить историю. Мы – всего лишь вторая команда [в Англии], выигравшая требл («МЮ» сделал это в сезоне-1998/99 – Sports.ru). Обе эти команды – особенные, каждая в свою эпоху. Скажем так, я сдержан в выражениях, потому что нахожусь перед камерами.

Мы задали высокую планку. Отыграть [отставание] в Премьер-лиге, выиграть , а потом приехать сюда и победить – я не могу выразить это словами.

Я больше играл на позиции «восьмерки» [в финале], и мне очень понравилось. Я все еще учусь. Не думаю, это моя лучшая позиция, но я выложился полностью. Думаю, это дало плоды.

Мы создавали моменты, в том числе ключевые. Эдерсон спас нас в концовке. Теперь мы можем как следует поговорить о том, что и правда выиграли [этот трофей]», – сказал защитник « » в интервью BT Sport.

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