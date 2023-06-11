Стоунз о победе «Сити» в ЛЧ: «Нам этого не хватало. Приятно творить историю, мы задали высокую планку»
Джон Стоунз поделился эмоциями после победы в Лиге чемпионов.
В финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» обыграл «Интер» со счетом 1:0 и одержал победу в турнире впервые в своей истории.
«Это было то, чего нам не хватало. Я очень доволен. Приятно быть частью этой команды и творить историю. Мы – всего лишь вторая команда [в Англии], выигравшая требл («МЮ» сделал это в сезоне-1998/99 – Sports.ru). Обе эти команды – особенные, каждая в свою эпоху. Скажем так, я сдержан в выражениях, потому что нахожусь перед камерами.
Мы задали высокую планку. Отыграть [отставание] в Премьер-лиге, выиграть Кубок Англии, а потом приехать сюда и победить – я не могу выразить это словами.
Я больше играл на позиции «восьмерки» [в финале], и мне очень понравилось. Я все еще учусь. Не думаю, это моя лучшая позиция, но я выложился полностью. Думаю, это дало плоды.
Мы создавали моменты, в том числе ключевые. Эдерсон спас нас в концовке. Теперь мы можем как следует поговорить о том, что и правда выиграли [этот трофей]», – сказал защитник «Манчестер Сити» в интервью BT Sport.
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Но получается пока только у Сити, тогда как ПСЖ спускает деньги в унитаз ради вылетов в 1/8 при облизывании Мбаппе в клубе в качестве суперзвезды мирового класса. Без какой-либо систематики и внятной трансферной политики, долговременного менеджмента.
Если у Холанда спорный прям момент для реализации (непросто было в дальний покатить), то Фоден просто как-то нерасторопно завершил. Условный КДБ бы момент такой не упустил, но, как есть!
У Интера вспоминается перекладина и как после добили в Лукаку (хотя, как по мне, там добивание не шло бы и без Лукаки). Ну и удар головой Лукаку, самый опасный момент.
Ещё конечно Лаутаро что-то там пытался соорудить после ошибки сити. Но Лаутаро прям как на ЧМ отыграл 😅
В общем, для меня, никакого перевеса Интера не было по моментам. Скорее Фоден мог второй ложить. Пнул во вратаря, как и Лукаку с головы.
В общем, равенство скорее по моментам, но для победы нужно забивать, хотя-бы один, чего Интер не сделал.