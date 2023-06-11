Стоунз о победе «Сити» в ЛЧ: «Нам этого не хватало. Приятно творить историю, мы задали высокую планку»

Теги Интер Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Джон Стоунз Футбол

Джон Стоунз поделился эмоциями после победы в Лиге чемпионов.

В финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» обыграл «Интер» со счетом 1:0 и одержал победу в турнире впервые в своей истории.

«Это было то, чего нам не хватало. Я очень доволен. Приятно быть частью этой команды и творить историю. Мы – всего лишь вторая команда [в Англии], выигравшая требл («МЮ» сделал это в сезоне-1998/99 – Sports.ru). Обе эти команды – особенные, каждая в свою эпоху. Скажем так, я сдержан в выражениях, потому что нахожусь перед камерами.

Мы задали высокую планку. Отыграть [отставание] в Премьер-лиге, выиграть Кубок Англии, а потом приехать сюда и победить – я не могу выразить это словами.

Я больше играл на позиции «восьмерки» [в финале], и мне очень понравилось. Я все еще учусь. Не думаю, это моя лучшая позиция, но я выложился полностью. Думаю, это дало плоды.

Мы создавали моменты, в том числе ключевые. Эдерсон спас нас в концовке. Теперь мы можем как следует поговорить о том, что и правда выиграли [этот трофей]», – сказал защитник «Манчестер Сити» в интервью BT Sport.

Уокер о победе «Сити» в ЛЧ: «Выпью все, что увижу перед собой! Прости, Саутгейт, я уничтожу все!»

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20 комментариев

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Толик Изверг
Выскажу непопулярное мнение, но Стоунз был лучшим в финале, в какой-то момент наблюдал за ним отдельно - это просто элитный уровень.
+18
-1
+17
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rigobersong
Ответ Толик Изверг
Выскажу непопулярное мнение, но Стоунз был лучшим в финале, в какой-то момент наблюдал за ним отдельно - это просто элитный уровень.
Пеп из среднего защитника, сделал топового опорника!:)😀
+14
-2
+12
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Вчера - не сегодня
Очень сильный дриблинг показал! Прям плавно, пластично, класс. Но как от него мяч в одном моменте у штрафной отскочил..)) Понял, что все таки еще поработать ему стоит)
+11
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+11
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Вчера - не сегодня
Ответ rigobersong
Пеп из среднего защитника, сделал топового опорника!:)😀
Ну не совсем. стоунз талантливый парень, без этого не смог такого прогресса показать. Но пеп помог, безусловно
+7
0
+7
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Black Phoenix
Сюрреализм прямо какой-то. Казалось бы - и ПСЖ, и Сити должны быть доминаторами и главной ударной силой в мировом футболе, потому что согласно хейтерам деньги решают всё.

Но получается пока только у Сити, тогда как ПСЖ спускает деньги в унитаз ради вылетов в 1/8 при облизывании Мбаппе в клубе в качестве суперзвезды мирового класса. Без какой-либо систематики и внятной трансферной политики, долговременного менеджмента.
+5
0
+5
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dreamstep
Ответ Black Phoenix
Сюрреализм прямо какой-то. Казалось бы - и ПСЖ, и Сити должны быть доминаторами и главной ударной силой в мировом футболе, потому что согласно хейтерам деньги решают всё. Но получается пока только у Сити, тогда как ПСЖ спускает деньги в унитаз ради вылетов в 1/8 при облизывании Мбаппе в клубе в качестве суперзвезды мирового класса. Без какой-либо систематики и внятной трансферной политики, долговременного менеджмента.
Отличие в чём. В Сити главный - тренер Пеп, в ПСЖ рулят избалованные Неймар и Мбаппе.
+4
0
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Милан 137
Стоунз крутой ...
+2
0
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deronda
Ответ Black Phoenix
Сюрреализм прямо какой-то. Казалось бы - и ПСЖ, и Сити должны быть доминаторами и главной ударной силой в мировом футболе, потому что согласно хейтерам деньги решают всё. Но получается пока только у Сити, тогда как ПСЖ спускает деньги в унитаз ради вылетов в 1/8 при облизывании Мбаппе в клубе в качестве суперзвезды мирового класса. Без какой-либо систематики и внятной трансферной политики, долговременного менеджмента.
Об уровне менеджмента Ман Сити ПСЖ может только мечтать. Деньги надо правильно тратить, иначе от них мало толку.
+2
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Roman
Ответ Ник Ник
Многие говорят, что у Интера было больше моментов. Но может я криво смотрел, ведь помимо гола, помнится, как Холанд пробегала и пробил, пусть и неудачно ( во вратаря) и как Фоден пробежал почти 1в1 и тоже удар толковый не вышел. Если у Холанда спорный прям момент для реализации (непросто было в дальний покатить), то Фоден просто как-то нерасторопно завершил. Условный КДБ бы момент такой не упустил, но, как есть! У Интера вспоминается перекладина и как после добили в Лукаку (хотя, как по мне, там добивание не шло бы и без Лукаки). Ну и удар головой Лукаку, самый опасный момент. Ещё конечно Лаутаро что-то там пытался соорудить после ошибки сити. Но Лаутаро прям как на ЧМ отыграл 😅 В общем, для меня, никакого перевеса Интера не было по моментам. Скорее Фоден мог второй ложить. Пнул во вратаря, как и Лукаку с головы. В общем, равенство скорее по моментам, но для победы нужно забивать, хотя-бы один, чего Интер не сделал.
Все еще забывают момент Бернардо, когда в начале матча он бил очень опасно в верхний дальний угол из штрафной. Там Онана отыгран был, считанных сантиметров не хватило Силвы, чтобы открыть счет
+2
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Ник Ник
Многие говорят, что у Интера было больше моментов. Но может я криво смотрел, ведь помимо гола, помнится, как Холанд пробегала и пробил, пусть и неудачно ( во вратаря) и как Фоден пробежал почти 1в1 и тоже удар толковый не вышел.

Если у Холанда спорный прям момент для реализации (непросто было в дальний покатить), то Фоден просто как-то нерасторопно завершил. Условный КДБ бы момент такой не упустил, но, как есть!

У Интера вспоминается перекладина и как после добили в Лукаку (хотя, как по мне, там добивание не шло бы и без Лукаки). Ну и удар головой Лукаку, самый опасный момент.

Ещё конечно Лаутаро что-то там пытался соорудить после ошибки сити. Но Лаутаро прям как на ЧМ отыграл 😅

В общем, для меня, никакого перевеса Интера не было по моментам. Скорее Фоден мог второй ложить. Пнул во вратаря, как и Лукаку с головы.

В общем, равенство скорее по моментам, но для победы нужно забивать, хотя-бы один, чего Интер не сделал.
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Милан 137
Позиция восьмёрки так названа в честь опорника Гаттузо который играл под 8 номером ? 🤔 ...
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Милан 137
Челси уже вошёл в историю когда выиграл 2 ЛЧ, вот теперь и Сити вошёл в историю когда тоже выиграл ЛЧ, это уже клубы с историей как ни крути ☝️...
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Милан 137
Клуб без истории это по прежнему ПСЖ 🤭 ...
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vaslover
Ответ rigobersong
Пеп из среднего защитника, сделал топового опорника!:)😀
Будем надеется чтобы в России в ближайшие лет 500 появились такие средние игроки. Посмакуем и подождем.
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vel
Ответ Толик Изверг
Выскажу непопулярное мнение, но Стоунз был лучшим в финале, в какой-то момент наблюдал за ним отдельно - это просто элитный уровень.
Однозначно лучший. Именно он, а не Родри. Единственный, кто справился с психологическим давлением из полузащитников, делал все своевременно и вообще порой выдавал креативные перфомансы. Остальные тупили не по-детски, в том числе и признанный лучшим Родри.
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Nikuz Z
Ответ Black Phoenix
Сюрреализм прямо какой-то. Казалось бы - и ПСЖ, и Сити должны быть доминаторами и главной ударной силой в мировом футболе, потому что согласно хейтерам деньги решают всё. Но получается пока только у Сити, тогда как ПСЖ спускает деньги в унитаз ради вылетов в 1/8 при облизывании Мбаппе в клубе в качестве суперзвезды мирового класса. Без какой-либо систематики и внятной трансферной политики, долговременного менеджмента.
Деньги в унитаз - очень точно подмечено!
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Артур Мкртычян
Ответ Один живой
о какой истории речь? Клуба, спонсора, игрока, на это да. В общеевропейском смысле это пук в океане.
для Англии это тоже история. только второй требл в истории английских клубов. и только восьмой клуб в истории Европы. так что это далеко не пшик
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