Шейх Мансур поздравил «Ман Сити» с победой в ЛЧ: «Благодарю преданных болельщиков и всех в клубе. Мы продолжим определять успех вместе»
Владелец «Манчестер Сити» шейх Мансур поздравил клуб с победой в Лиге чемпионов.
«Мои поздравления и благодарность преданным болельщикам «Манчестер Сити» и всем в клубе, включая менеджмент, технический персонал и игроков.
Мы продолжим определять и праздновать наш успех вместе», – написал шейх Мансур в твиттере.
Лишь второй раз за 15 лет шейх Мансур смотрит матч «Сити» вживую. Выбрался на финал ЛЧ!
Хороший подбор игроков, тренерского штаба и вообще структуры клуба.
Да, бабки не малые вкинули, но есть куча примеров, когда влитые деньги - это слитые деньги.
Не то что бы я за, что бы у клубов были такие деньги и серьезные разбежки в плане финансов, но не признать, что в сити проделали огромную работу которая приносит плоды - не могу.
Лично мое мнение
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хоть кто-то приятным словом отозвался о местных кулес, а то они тут пепа на каждой ветке защищают, а в замен только стеб)
Так может только Реал и то не всегда
Позорная победа грязных денег