Шейх Мансур поздравил «Ман Сити» с победой в ЛЧ: «Благодарю преданных болельщиков и всех в клубе. Мы продолжим определять успех вместе»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Мансур бен Зайед аль-Найян Футбол

Владелец «Манчестер Сити» шейх Мансур поздравил клуб с победой в Лиге чемпионов.

«Мои поздравления и благодарность преданным болельщикам «Манчестер Сити» и всем в клубе, включая менеджмент, технический персонал и игроков.

Мы продолжим определять и праздновать наш успех вместе», – написал шейх Мансур в твиттере.

Лишь второй раз за 15 лет шейх Мансур смотрит матч «Сити» вживую. Выбрался на финал ЛЧ!

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22 комментария

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S.Laposter
Наконец деньги принесли заветный трофей.
Хороший подбор игроков, тренерского штаба и вообще структуры клуба.
Да, бабки не малые вкинули, но есть куча примеров, когда влитые деньги - это слитые деньги.
Не то что бы я за, что бы у клубов были такие деньги и серьезные разбежки в плане финансов, но не признать, что в сити проделали огромную работу которая приносит плоды - не могу.
Лично мое мнение
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Тиджани Бабангида
Большие деньги принесли долгожданный трофей владельцу
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Илья Белкин
шейхам из псж стоило бы поучиться
+2
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Максим Черкашин
Ответ Барыга блинами
Тогда почему Челси с миллиардами Боули финишировало на 12-м месте и без трофеев?))
Владелец Герты Берлин 400 миллионов вложил в команду, клуб вылетел.😅
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DolJun
Благодарю наших преданных болельщиков
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хоть кто-то приятным словом отозвался о местных кулес, а то они тут пепа на каждой ветке защищают, а в замен только стеб)
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Артём Зорн
20 трофеев за 15 лет. Потрясающий результат.
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Диер Ташкент
Вложенные огромные деньги наконец в 7й сезон принёс результат
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llolishe
Ответ Нефанатик
Когда Реал столько тратился? За последние 10 лет Реал тратился меньше Барсы, я уже не говорю о таких мешках как Сити и ПСЖ. По отрицательному балансу Реал ниже даже Кристал Пэласа, Эвертона и ряд других английских клубов о которых мало кто слышал за пределами Англии.
Я про трансферы за 100 лямов
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Нефанатик
Ответ llolishe
Шейх Мансур каждое ТО тратит сколько хочет Так может только Реал и то не всегда Позорная победа грязных денег
Когда Реал столько тратился? За последние 10 лет Реал тратился меньше Барсы, я уже не говорю о таких мешках как Сити и ПСЖ. По отрицательному балансу Реал ниже даже Кристал Пэласа, Эвертона и ряд других английских клубов о которых мало кто слышал за пределами Англии.
0
0
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Барыга блинами
Ответ Бухгалтер2021
бабло выиграло кубок
Тогда почему Челси с миллиардами Боули финишировало на 12-м месте и без трофеев?))
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Alon Raven
Ответ Геннадий Тимченко
самое время владельцам ПСЖ обратить внимание, что добиться цели можно только через доверие главному тренеру ❗
То, что они тоже шейхи, не делает их такими же умными) Всё таки достаточно сравнить отношение к приезжим в Катаре и в ОАЭ.
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Геннадий Тимченко
Ответ S.Laposter
Наконец деньги принесли заветный трофей. Хороший подбор игроков, тренерского штаба и вообще структуры клуба. Да, бабки не малые вкинули, но есть куча примеров, когда влитые деньги - это слитые деньги. Не то что бы я за, что бы у клубов были такие деньги и серьезные разбежки в плане финансов, но не признать, что в сити проделали огромную работу которая приносит плоды - не могу. Лично мое мнение
самое время владельцам ПСЖ обратить внимание, что добиться цели можно только через доверие главному тренеру ❗
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Фёдор Кузнецов
Когда шейх Мансур превратился в Тони Старка?
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Нефанатик
Сравнения с ПСЖ не уместны. Клубы очень похожи. Просто Сити свой путь к покупке Лч начал задолго до ПСЖ.
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llolishe
Шейх Мансур каждое ТО тратит сколько хочет
Так может только Реал и то не всегда
Позорная победа грязных денег
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llolishe
Судей Марчиняка и Диаша шейх поблагодарил
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Милан 137
Теперь Пеп может и отдохнуть сезон, заветную ЛЧ он с Сити все же выиграл ...
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