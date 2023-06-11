Шейх Мансур поздравил «Ман Сити» с победой в ЛЧ: «Благодарю преданных болельщиков и всех в клубе. Мы продолжим определять успех вместе»

Владелец «Манчестер Сити» шейх Мансур поздравил клуб с победой в Лиге чемпионов.

«Мои поздравления и благодарность преданным болельщикам «Манчестер Сити» и всем в клубе, включая менеджмент, технический персонал и игроков.

Мы продолжим определять и праздновать наш успех вместе», – написал шейх Мансур в твиттере.

Лишь второй раз за 15 лет шейх Мансур смотрит матч «Сити» вживую. Выбрался на финал ЛЧ!