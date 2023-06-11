Лукаку стал худшим игроком матча «Ман Сити» – «Интер» по версии Sky Sports, получив 4 из 10. Родри – лучший с 9
Sky Sports назвал Родри лучшим игроком финала Лиги чемпионов между «Ман Сити» и «Интером».
Английский клуб впервые в истории выиграл Лигу чемпионов, обыграв в финале миланцев (1:0).
26-летний испанский полузащитник «Сити» Родри стал автором единственного гола в матче. Он получил от Sky оценку 9 по 10-балльной шкале.
Оценки 8 в составе англичан получили вратарь Эдерсон, защитники Рубен Диаш и Джон Стоунз. Все остальные игроки, включая Эрлинга Холанда и ушедшего с поля из-за травмы Кевина де Брюйне, получили семерки.
В составе «Интера» максимальную оценку (7) получили вратарь Андре Онана, защитники Маттео Дармиан, Франческо Ачерби, Алессандро Бастони, полузащитники Марцело Брозович и Федерико Димарко.
Худшим игроком был назван форвард Ромелу Лукаку (4). Все остальные игроки получили шестерки.
зато Лэмпси у тебя топище) это я зря смеюсь, мудрик и кукурелья вернул эльче в челси