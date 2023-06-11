Лукаку стал худшим игроком матча «Ман Сити» – «Интер» по версии Sky Sports, получив 4 из 10. Родри – лучший с 9

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Sky Sports назвал Родри лучшим игроком финала Лиги чемпионов между «Ман Сити» и «Интером».

Английский клуб впервые в истории выиграл Лигу чемпионов, обыграв в финале миланцев (1:0).

26-летний испанский полузащитник «Сити» Родри стал автором единственного гола в матче. Он получил от Sky оценку 9 по 10-балльной шкале. 

Оценки 8 в составе англичан получили вратарь Эдерсон, защитники Рубен Диаш и Джон Стоунз. Все остальные игроки, включая Эрлинга Холанда и ушедшего с поля из-за травмы Кевина де Брюйне, получили семерки. 

В составе «Интера» максимальную оценку (7) получили вратарь Андре Онана, защитники Маттео Дармиан, Франческо Ачерби, Алессандро Бастони, полузащитники Марцело Брозович и Федерико Димарко.

Худшим игроком был назван форвард Ромелу Лукаку (4). Все остальные игроки получили шестерки. 

79 комментариев

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GlebL9
До Лукаку у Интера вообще моментов не было. Надо было его выпускать в старте а не Джеко
+120
-12
+108
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vottakoi!
Ответ Ихарь Окенфэйлов
С Лукакой веселее. Когда он спас ворота Сити от гола, вспомнился финал Лиги Европы 2020, где он также спас Севилью. Какой вратарь пропадает!
По мне так мяч все равно не зашел бы в ворота. Удар был слабым, в воротах уже стояли 2 игрока ман-сити, плюс вратарь, хоть и лежавший на газоне в этот момент. А вот в другом моменте забивать конечно должен был.
+110
-10
+100
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Ихарь Окенфэйлов
С Лукакой веселее. Когда он спас ворота Сити от гола, вспомнился финал Лиги Европы 2020, где он также спас Севилью. Какой вратарь пропадает!
+89
-8
+81
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DolJun
а джеко сколько получил? на скае походу оценки раздают такие же эксперты, типа средне статистического комментатора спортса
+59
-18
+41
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Полуэктов Пётр
Странно это. С выходом Лукаку у Интера хоть опасность начала появляться время от времени у ворот Сити. Чем до этого Джеко занимался, вообще неизвестно.
+46
-7
+39
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Ихарь Окенфэйлов
Ответ Полуэктов Пётр
Странно это. С выходом Лукаку у Интера хоть опасность начала появляться время от времени у ворот Сити. Чем до этого Джеко занимался, вообще неизвестно.
Это не с выходом лукаки связано, а с тем что Интер пропустил, и им пришлось атаковать. Терять то уже нечего. Хотя обьективно, конечно лукака не был худшим на поле
+31
-2
+29
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MansZ
как по мне худшим у Интера был Чалханоглу. Мхитаряна нужно было раньше выпускать
+18
0
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Burel
Ответ Ихарь Окенфэйлов
С Лукакой веселее. Когда он спас ворота Сити от гола, вспомнился финал Лиги Европы 2020, где он также спас Севилью. Какой вратарь пропадает!
как Лукаку вышел, так началась полная доминация Интера, но....
+19
-3
+16
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tampa-bay
Бред какой то. Худший игрок это когда ты растворяешься на поле и не приносишь абсолютно никакой пользы. Лукаку же создавал моменты, просто не повезло. Худшим должен быть деревянный Холанд
+19
-4
+15
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ DolJun
а джеко сколько получил? на скае походу оценки раздают такие же эксперты, типа средне статистического комментатора спортса
жестко ты про себя, ты же писал просто весь год что гвардиола физрук)
+18
-6
+12
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Ихарь Окенфэйлов
Ответ vottakoi!
По мне так мяч все равно не зашел бы в ворота. Удар был слабым, в воротах уже стояли 2 игрока ман-сити, плюс вратарь, хоть и лежавший на газоне в этот момент. А вот в другом моменте забивать конечно должен был.
Не было там никаких 2 игроков в воротах. Один стоял и то боком, не факт что сумел бы среагировать. Да и расстояние близкое. Так что момент не 100% конечно, но опасный в любом случае. И там всяко могло быть. Так что Лукаке в любом случае спасибо :)
+15
-4
+11
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Владимир Вербицкий
Это не оценка, а хейт конкретного футболиста со стороны «экспертов». Что сделал тот же Джеко?
+7
0
+7
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kunaguero
Лукаку запорол свои моменты, но у двух других форвардов Интера их даже не было.
+6
0
+6
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Egor Tarasov
Ответ GlebL9
До Лукаку у Интера вообще моментов не было. Надо было его выпускать в старте а не Джеко
До Мхитаряна скорее, но да.
+13
-7
+6
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Акира_1
Ну Лукаку не виноват, что он человек мем. То неудачную позицию выбирает, то бьёт во вратаря с 5 метров. Меня больше удивил Мартинес, за которого там суммы огромные просят, а парень бревно бревном. Ну и Джеко 38 летний в основе финала ЛЧ - это шутка. 🤷‍♂️
+8
-3
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tony
Джеко был более мёртвым, с Лукаку хоть что-то пошло.
+5
0
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ DolJun
и вот снова ты кричишь о своей посредственности: если нет аргументов - приплети челси) при чем тут лэмпард? при чем тут мудрик? вопрос риторический.
так ты глор челси весь год писал какой физрук Гвардиола и какой топ Лэмпси. теперь ты пишешь про экспертов спортс, но это же ты эксперт, который ничего не понимает🤣
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-5
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Питер Пэн
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Это не с выходом лукаки связано, а с тем что Интер пропустил, и им пришлось атаковать. Терять то уже нечего. Хотя обьективно, конечно лукака не был худшим на поле
Лукаку всегда был бревноват и не технических и запарывал много моментов, как в этом матче. Но уж точно обострил игру в отличие от невидимки Джеко, от которого вообще было ноль пользы
+8
-3
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ DolJun
про себя? ты опять ничего не понял, впрочем поэтому и не выбиваешься из средней спортсовской неутешительной статистики.
ты зато выбиваешься, это же надо весь год писать какой плохой Пепыч, а он требл оформил 🤣
зато Лэмпси у тебя топище) это я зря смеюсь, мудрик и кукурелья вернул эльче в челси
+12
-7
+5
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Alex Serpen
Очевидно, что с запасом лучшим на поле вчера был Федерико Димарко.
+4
0
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Cemal Mustafaoglu
Ответ DolJun
про себя? ты опять ничего не понял, впрочем поэтому и не выбиваешься из средней спортсовской неутешительной статистики.
Боже, посмотрел твой профиль. ты целый день на сайте сидишь. у тебя жизни вообще нет чтоли?
+4
-1
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GarrisoN
Ответ DolJun
а джеко сколько получил? на скае походу оценки раздают такие же эксперты, типа средне статистического комментатора спортса
О, гляньте-ка на этого несреднестатистического комментатора спортса ахаха
+7
-4
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slow focus
худший - аргентинская деревяха лаутаро, который запорол шанс всей жизни при счете 0:0, после чего можно было бы спокойно отсидеться в обороне
+4
-1
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Костя Киреев
Лукаку это Магваер в мире нападающих
+5
-2
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Семён Жуйло
Так совпало, что с выходом Лукаку, и после пропущенного гола Интеру пришлось перестраивать игру на более атакующую, чтобы отыграться. Перестроили довольно примитивно - через длинный пас, без полузащиты, но в этом перфоменсе Лукаку оказался главным солистом. Поэтому и сложилось впечатление, что он сыграл лучше Джеко. Если бы он вышел в старте, а Интер играл по такому же плану, то кто там бегал впереди Лукаку или Джеко не имело бы никакой разницы.И, вполне вероятно, если Джеко вышел вместо Лукаку, то и сыграл бы интереснее. И уж точно не мешался бы, как дурацкий столб.
+2
0
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