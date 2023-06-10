«Блестящий блок Лукаку». Линекер о том, что форвард «Интера» помешал забить Димарко в финале ЛЧ с «Ман Сити»
Гари Линекер высмеял Ромелу Лукаку, помешавшего партнеру по «Интеру» забить в финале ЛЧ.
Блестящий блок от Лукаку», – написал бывший форвард сборной Англии.
Защитник «Интера» Федерико Димарко на 71-й минуте оказался прямо перед створом ворот «Манчестер Сити» и пробил головой так, чтобы перебросить вратаря Эдерсона. Мяч попал в перекладину. Димарко сразу же добавил, снова пробив головой в падении.
После второго удара Димарко мяч попал в ногу стоявшего перед створом ворот Лукаку. В тот момент голкипер «Сити» лежал в воротах.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Интер» (1:0, второй тайм).
Фото: кадр из трансляции Ziggo Sport
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