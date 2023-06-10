«Блестящий блок Лукаку». Линекер о том, что форвард «Интера» помешал забить Димарко в финале ЛЧ с «Ман Сити»

Теги Интер Манчестер Сити премьер-лига Англия Гари Линекер серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Ромелу Лукаку Федерико Димарко ахахаха Футбол

Гари Линекер высмеял Ромелу Лукаку, помешавшего партнеру по «Интеру» забить в финале ЛЧ.

Блестящий блок от Лукаку», – написал бывший форвард сборной Англии.

Защитник «Интера» Федерико Димарко на 71-й минуте оказался прямо перед створом ворот «Манчестер Сити» и пробил головой так, чтобы перебросить вратаря Эдерсона. Мяч попал в перекладину. Димарко сразу же добавил, снова пробив головой в падении.

После второго удара Димарко мяч попал в ногу стоявшего перед створом ворот Лукаку. В тот момент голкипер «Сити» лежал в воротах.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Интер» (1:0, второй тайм).

Фото: кадр из трансляции Ziggo Sport

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33 комментария

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Пирс Морган
Лукаку Лукакович - лучший защитник сборной Хорватии
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Alex Alex
Лукаку просто клоун.
Его следующий промах на последних минутах войдет в историю турнира
+13
-5
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Злобный Конь
Мы смеёмся над отечественными форвардами,а ведь этот Лукаку- такая же распиаренная деревяха,натуральный вредитель для своих команд!!!!
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Garikus89
Какое же дерево Лукаку, просто стыдоба)
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RAMIK
Там никакой вины Лукаку нету, и этот матч легко забрал бы защитник.
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laudrup
Кто тут писал, что Интер без шансов? Сити отскакивает не в первый раз.
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ОттоДракула
Ответ Злобный Конь
Мы смеёмся над отечественными форвардами,а ведь этот Лукаку- такая же распиаренная деревяха,натуральный вредитель для своих команд!!!!
С одной стороны да, а с другой мы прекрасно помним, что этот Лукаку делал с отечественными брусками на Евро.
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Abdulla
Ответ Газонокосильщик Хави
Мразь. Просто мразь. И ладно бы 1й раз такое было. Эта мразота не первый раз " в неудобном месте, в неудобное время"
(с) "Блокируй меня, мразь!"
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