У «Интера» вдвое больше ударов, чем у «Ман Сити». По xG – 2,07 против 0,95

«Интер» превзошел «Манчестер Сити» по опасным моментам в финале Лиги чемпионов.

Команда Симоне Индзаги суммарно нанесла 14 ударов, 5 из которых пришлись в створ.

«Горожане» пробили 7 раз, точно – 4. Родри забил единственный гол на 68-й минуте.

По xG миланцы опередили соперника более чем в два раза – 2,07 против 0,95.