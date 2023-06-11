У «Интера» вдвое больше ударов, чем у «Ман Сити». По xG – 2,07 против 0,95
«Интер» превзошел «Манчестер Сити» по опасным моментам в финале Лиги чемпионов.
Команда Симоне Индзаги суммарно нанесла 14 ударов, 5 из которых пришлись в створ.
«Горожане» пробили 7 раз, точно – 4. Родри забил единственный гол на 68-й минуте.
По xG миланцы опередили соперника более чем в два раза – 2,07 против 0,95.
Но даже когда у них не было моментов. На сколько грамотно они ограничивали Сити. Не просто выставили примитивный низкий блок, как многие эксперты кричали, что будет. Индзаги и его парни сделали все, чтобы повалить Голиафа.
Будь я фанатом Интера, чувствовал бы гордость за свою команду, сегодня.
Ну и спасибо нашим Черданцеву и Нагучеву. Умеют украсить финал главного турнира своим непрофессионализмом.
От них все ждали победы