У «Интера» вдвое больше ударов, чем у «Ман Сити». По xG – 2,07 против 0,95

Теги Интер Симоне Индзаги Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

«Интер» превзошел «Манчестер Сити» по опасным моментам в финале Лиги чемпионов.

Команда Симоне Индзаги суммарно нанесла 14 ударов, 5 из которых пришлись в створ.

«Горожане» пробили 7 раз, точно – 4. Родри забил единственный гол на 68-й минуте.

По xG миланцы опередили соперника более чем в два раза – 2,07 против 0,95.

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109 комментариев

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Пирс Морган
Пока есть Лукаку, искусственный интеллект не победит
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xyg2rdwzx4
Интеру огромный респект и спасибо за классный финал.
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Человек1991
Лукаку запорол 2 момента , а наш Рукаку один бы точно реализовал.))
+70
-10
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Мурад Гамидов
Воздалось Пепу за все годы невезения в ЛЧ
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-5
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KeriLLo
Ответ usman703
Только все эти удары пошли после пропущенного мяча, а большую часть матча они в атаку почти не бегали
у МС то много моментов до гола было?)
+51
-4
+47
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CyberUnited
Все размазали интер и орали про 5:0 еще перед матчем, а он просто был лучше.
+48
-13
+35
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moldfan
Интер провел феноменальный матч. Да большую часть они набили в конце. Когда бежали отыгрываться.

Но даже когда у них не было моментов. На сколько грамотно они ограничивали Сити. Не просто выставили примитивный низкий блок, как многие эксперты кричали, что будет. Индзаги и его парни сделали все, чтобы повалить Голиафа.

Будь я фанатом Интера, чувствовал бы гордость за свою команду, сегодня.
+28
-1
+27
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bel01
Ответ Пирс Морган
Пока есть Лукаку, искусственный интеллект не победит
Соглашусь. Абсолютно равная игра, в которой всё решили два эпических фейла Лукаку.
+19
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Кавабунга Шреддоголовый
Цифры в футбол не играют, поскольку есть Лукаку, который спас Сити от ничьей
+18
-2
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Hasan Kochinov
Ответ Пирс Морган
Пока есть Лукаку, искусственный интеллект не победит
пока его не было на поле, Интер вообще моментов не создавал. и не факт, что создал бы, не выйди Лукаку. нашли тоже крайнего
+17
-2
+15
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usman703
Только все эти удары пошли после пропущенного мяча, а большую часть матча они в атаку почти не бегали
+24
-10
+14
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U
Лукаку не оставит любому ИИ шансов.
+16
-2
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luwill
Ответ KeriLLo
у МС то много моментов до гола было?)
0
+18
-5
+13
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And Justice for All
xG, конечно, та ещё метрика, но когда у тебя в нападении играют два самых невезучих форварда в мире и 37-летний Джеко голы в таких матчах будут даваться с большим трудом. А неожиданного бомбардира, как у Сити, сегодня в Интере не нашлось.
+14
-2
+12
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Vlados 86
Неплохо для команды с бюджетом меньше, чем у Астон Виллы.
+12
-2
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ciao.ragazzi.2519
не будь лукаку на поле , интер бы выиграл
+12
-3
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Богдан Агафонов
Интер влюбил в себя своей игрой. А Индзаги - работой
+7
0
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SpilightTwarkle
Если бы Сити победил 3:0 было бы даже не так обидней.
Ну и спасибо нашим Черданцеву и Нагучеву. Умеют украсить финал главного турнира своим непрофессионализмом.
+7
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zzzeeerrrooo
Ответ CyberUnited
Все размазали интер и орали про 5:0 еще перед матчем, а он просто был лучше.
Манчестеру было тяжелее
От них все ждали победы
+12
-6
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Владимир Владимирович
Молодец Пеп, с годами стал опытнее, теперь в финалах играет с оглядкой на оборону. Сколько раз Гвардиола выиграл бы ЛЧ с Баварией если бы чуть от обороны играл .
+6
-1
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SpilightTwarkle
Ответ Газонокосильщик Хави
А что там было? У меня просто русс трансляции не посмотреть. По этому англ смотрю
Сначала Нагучев начал задвигать, что во время гимна ЛЧ важно молчать и слушать и сам пол гимна пистел, потом они оба в унисон полчаса Лаутаро Мартинеса называли Лисандро, и Фодена с Холландом перепутали. Ну и ещё всякого по мелочи.
+5
0
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С 2009 года здесь
Ответ And Justice for All
xG, конечно, та ещё метрика, но когда у тебя в нападении играют два самых невезучих форварда в мире и 37-летний Джеко голы в таких матчах будут даваться с большим трудом. А неожиданного бомбардира, как у Сити, сегодня в Интере не нашлось.
нужно было использовать Джеко как джокера,а Лакаку в основе наоборот
+5
-1
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MyGerodot
Ответ xyg2rdwzx4
Интеру огромный респект и спасибо за классный финал.
Интер сражался до последних секунд, концовка была напряжённейшая. Это был по накалу настоящий ЛЧ финал. Спасибо за игру.
+4
0
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Фанат спорта01
Сити просто отскочил.
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Дмитрий Бобко
Ответ Ман Сити
Все это в концовке когда основной план на 0-0 не сработал. До гола Сити (70 минут) у них было 0 моментов. Сити сыграл прагматично да.
У Сити момент Холланда за игру и все!!! Фаворит тупо отскочил. Молчали бы в тряпочку и памятник бы Лукаке при жизни поставьте.
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