«Если бы Евсеева поставили в «Зенит», он бы стал чемпионом». Экс-президент РПЛ Заварзин о тренере

Теги Зенит премьер-лига Россия Организация РПЛ Вадим Евсеев Факел Юрий Заварзин Футбол

Бывший президент РПЛ считает, что Вадим Евсеев мог бы стать чемпионом России с «Зенитом».

Вчера во втором стыковом матче «Факел» Евсеева обыграл «Енисей» со счетом 2:0 и остался в Мир РПЛ.

«Евсеев справился с задачей и оставил «Факел» в РПЛ. Все тренеры хотят быть чемпионами. Лично я считаю, что Парфенов – самый перспективный тренер. Время покажет, где окажется Евсеев. Заслужил ли он повышения? Для того, чтобы он заслужил нужно создать условия.

Если бы Евсеева поставили в «Зенит», он бы стал чемпионом. А если Вадима Валентиновича назначить в «Урал», то не станет. Тренерская судьба не всегда зависит от таланта, а от субъективных причин», – сказал Юрий Заварзин. 

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg Olegov
А если бы Евсеева поставили в Манчестер Сити, то он бы выиграл Лигу Чемпионов.
+23
-1
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Злодей Спб
Каждый должен быть на своём месте.
Семак в Зените, Евсеев в Факеле, спаратак в пердиве :)
+22
-5
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Николай Кошкин
Манчини и Луческу ведь с лёгкостью выиграли РПЛ? Хотя, нет, постойте!
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hitgoe Himgob
Ответ Люблю Марго Робби
А если тренером сборной Уэльса?🤔
### им!
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lux_Vid Александров
Может мостового ещё поставить, что за бред.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KKA
Выпил. Праздник . Бывает.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Люблю Марго Робби
Ответ Oleg Olegov
А если бы Евсеева поставили в Манчестер Сити, то он бы выиграл Лигу Чемпионов.
А если тренером сборной Уэльса?🤔
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вертуальный Человек
Пьяный что-ли?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Марченко
Да да знаем. Если бы у бабушки был ... Она была бы дедушкой.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
валя_стакан
А если бы Олехваныча то и ЛЧ взяли
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Один живой
Вадика не надо, нам пусть к проводницам идет, это его путь.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Quiet Dad
Инфа 100%?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
valderoma
Евсеев - тренер команд нижней части таблицы РПЛ. Не более того...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Meeeshel Bibikoff
Ответ Hitgoe Himgob
### им!
хорош! :-)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий