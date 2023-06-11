«Если бы Евсеева поставили в «Зенит», он бы стал чемпионом». Экс-президент РПЛ Заварзин о тренере

Бывший президент РПЛ считает, что Вадим Евсеев мог бы стать чемпионом России с «Зенитом».

Вчера во втором стыковом матче «Факел» Евсеева обыграл «Енисей» со счетом 2:0 и остался в Мир РПЛ.

«Евсеев справился с задачей и оставил «Факел» в РПЛ. Все тренеры хотят быть чемпионами. Лично я считаю, что Парфенов – самый перспективный тренер. Время покажет, где окажется Евсеев. Заслужил ли он повышения? Для того, чтобы он заслужил нужно создать условия.

Если бы Евсеева поставили в «Зенит», он бы стал чемпионом. А если Вадима Валентиновича назначить в «Урал», то не станет. Тренерская судьба не всегда зависит от таланта, а от субъективных причин», – сказал Юрий Заварзин.