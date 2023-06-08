Евсеев об 1:0 в манеже: «Все понимают силу «Енисея» на этом прекрасном поле. Хорошо атакующая команда — ноль моментов»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Вадим Евсеев Енисей Факел Футбол-арена Енисей Футбол

Вадим Евсеев оценил выездную победу «Факела» над «Енисеем» (1:0).

Команды провели первый стыковой матч за право выступать в Мир РПЛ в следующем сезоне.

«В любом матче непросто, все понимают, что цена ошибки очень велика: ты остаешься в РПЛ или вылетаешь. Ребята терпели, играли, могли раньше забивать. Но мы выиграли только первый тайм, предстоит еще второй.

Хорошо атакующая команда «Енисей» — ноль моментов. Я играл против «Енисея» с предыдущей командой ФНЛ. Все понимают силу «Енисея» на этом прекрасном поле. Может быть, хают манеж, но поле тут хорошее, позволяет играть, поэтому «Енисей» выбрал такой стиль, он нравится болельщикам.

Нам оставалось только добавить агрессии, чтобы нивелировать лучшие стороны техничных игроков», – сказал главный тренер «Факела».

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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