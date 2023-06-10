«Наше место – высшая лига!» Губернатор Воронежской области поздравил «Факел» с сохранением прописки в РПЛ

Губернатор Воронежской области поздравил «Факел» с сохранением прописки в РПЛ.

В субботу « » обыграл «Енисей» в Воронеже 2:0. Воронежцы выиграли и в первом матче в Красноярске (1:0). По сумме двух встреч клуб сохранил место в РПЛ.

«Счастлив, что смогли в этом сезоне подарить многочисленной армии болельщиков «Факела» настоящий футбольный праздник. Мы все вместе поддерживали команду, искренне переживали за результаты и верили: задача закрепиться в РПЛ будет выполнена.

Благодарю Романа Гурамовича Асхабадзе, Вадима Валентиновича Евсеева, предыдущие тренерские штабы, игроков, персонал «Факела», всех воронежцев и жителей других регионов, обожающих игру огнеопасных. Наше место – высшая лига!» – написал Александр Гусев в телеграм-канале.

«Факел» по итогам сезона‑2022/23 Мир занял 14‑е место, набрав 30 очков.