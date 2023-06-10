«Наше место – высшая лига!» Губернатор Воронежской области поздравил «Факел» с сохранением прописки в РПЛ

Теги премьер-лига Россия Вадим Евсеев Факел Роман Асхабадзе Политика Футбол

Губернатор Воронежской области поздравил «Факел» с сохранением прописки в РПЛ.

В субботу «Факел» обыграл «Енисей» в Воронеже 2:0. Воронежцы выиграли и в первом матче в Красноярске (1:0). По сумме двух встреч клуб сохранил место в РПЛ.

«Счастлив, что смогли в этом сезоне подарить многочисленной армии болельщиков «Факела» настоящий футбольный праздник. Мы все вместе поддерживали команду, искренне переживали за результаты и верили: задача закрепиться в РПЛ будет выполнена.

Благодарю Романа Гурамовича Асхабадзе, Вадима Валентиновича Евсеева, предыдущие тренерские штабы, игроков, персонал «Факела», всех воронежцев и жителей других регионов, обожающих игру огнеопасных. Наше место – высшая лига!» – написал Александр Гусев в телеграм-канале.

«Факел» по итогам сезона‑2022/23 Мир РПЛ занял 14‑е место, набрав 30 очков.

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3 комментария

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Bashibuzuck
В новом сезоне не доводите до стыков
+2
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Hitgoe Himgob
Ответ Bashibuzuck
В новом сезоне не доводите до стыков
Я вообще не вижу пассажиров в след сезоне, будет очень тяжело.
Но желаю удачи, понравилась ваша команда в этом сеэоне
0
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