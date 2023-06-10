Вадим Евсеев: «Играющий «Енисей» ноль голов забил «Факелу», а мы забили три. Диалог не уместен»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Вадим Евсеев Енисей Факел Матч ТВ Футбол

Вадим Евсеев высказался о том, что «Факел» сохранил прописку в Мир РПЛ.

Сегодня «Факел» обыграл «Енисей» в Воронеже со счетом 2:0 в ответном стыковом матче. В первой игре, в Красноярске, клуб Премьер-лиги также был сильнее команды Первой лиги – 1:0.

– Главный момент в этих двух матчах.

– Как говорили после первой игры, играющая команда ноль голов забила «Факелу». Это ключевой момент. «Факел» не пропустил, забил три мяча. По‑моему, тут диалог не уместен.

– Во втором тайме вы были более эмоциональны, хотя уже вели в счете.

– Как может быть все под контролем, когда счет скользкий – 1:0, соперник поддавил.

Ту игру, которую они показывали в ФНЛ, они показывали и на этом поле. «Енисей» показывал хороший футбол, нам было тяжело, но мы справились.

– После второго гола у вас появилась уверенность, что вы остались в РПЛ?

– Задача была решена, когда игрок «Енисея» на 94‑й минуте не попал в ворота. Тогда было понятно, – сказал главный тренер «Факела».

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20 комментариев

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.ru
умничать не надо, Вадик... видели мы ваш первый гол сегодня
+17
-6
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Quiet Dad
Вадик в своем стиле.
+9
-3
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artpal
Ответ Andrew Petrov
В концовке ЧР,да он не хуже Ростова смотрелся в обороне есть такое
В концовке ЧР не хуже Ростова в обороне смотрелось даже Торпедо))
+6
-1
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artpal
Ответ Andrew Petrov
Факел на классе играл и выиграл по всем статьям,у команды есть всё для дальнейшего роста,Евсей добавил железа и наглости это хорошо☝
Прежде всего Евсеев добавил надёжности в плане обороны, Факел из просто яркой боевой команды превратился ещё и в системную, так что даже лидерам с ним не просто
+8
-4
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Михаил
Голы считает человек, считающий что футбол заключается не в забитии голов?
Парадокс...
+3
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Pier Besuhof
Такого борова бы на охоте с ружьем встретить.
+5
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blackwerwolf
- Торг тут неуместен. 330! Каждому!
+1
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Йоахим Ференц
Ответ Quiet Dad
Вадик в своем стиле.
в бидлячем
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Svobodu Mne
Ответ Великий Алонсо
Не в этом сезоне так в следующем вылетят. Судьба провинциальных клубов в РПЛ предрешена, все эти Факелы, Химки, Уралы, Оренбурги, Пари НН, Торпеды - все это обитатели дна. Вечные стыки и зоны вылета
Ну не надо играть, все равно вылетят. Всё равно зенит будет чемпионом. Всё равно Спартак будет самым ноющим клубом. Зачем играть то, всё и так понятно
+2
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Регион-36
Факел реально подустал, во втором тайме заметно. у Енисея было на неделю больше времени на отдых перед манежем + перелет туда, сразу после Зенита и потом обратно, третья игра за неделю с перелетами/переездами не близкими.
0
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Andrew Petrov
Ответ artpal
Прежде всего Евсеев добавил надёжности в плане обороны, Факел из просто яркой боевой команды превратился ещё и в системную, так что даже лидерам с ним не просто
В концовке ЧР,да он не хуже Ростова смотрелся в обороне есть такое
+2
-2
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Andrew Petrov
Ответ artpal
В концовке ЧР не хуже Ростова в обороне смотрелось даже Торпедо))
да Ростов продал свои 2,3 места как пить дать в концовке,Карпуша мнет чемоданы свои
0
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HCBV
Ответ Великий Алонсо
Не в этом сезоне так в следующем вылетят. Судьба провинциальных клубов в РПЛ предрешена, все эти Факелы, Химки, Уралы, Оренбурги, Пари НН, Торпеды - все это обитатели дна. Вечные стыки и зоны вылета
Да плевать
+1
-1
0
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сам ГазПром
Ответ .ru
умничать не надо, Вадик... видели мы ваш первый гол сегодня
Но никто так и не дождался гола от Енисея.
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