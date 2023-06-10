Вадим Евсеев: «Играющий «Енисей» ноль голов забил «Факелу», а мы забили три. Диалог не уместен»
Вадим Евсеев высказался о том, что «Факел» сохранил прописку в Мир РПЛ.
Сегодня «Факел» обыграл «Енисей» в Воронеже со счетом 2:0 в ответном стыковом матче. В первой игре, в Красноярске, клуб Премьер-лиги также был сильнее команды Первой лиги – 1:0.
– Главный момент в этих двух матчах.
– Как говорили после первой игры, играющая команда ноль голов забила «Факелу». Это ключевой момент. «Факел» не пропустил, забил три мяча. По‑моему, тут диалог не уместен.
– Во втором тайме вы были более эмоциональны, хотя уже вели в счете.
– Как может быть все под контролем, когда счет скользкий – 1:0, соперник поддавил.
Ту игру, которую они показывали в ФНЛ, они показывали и на этом поле. «Енисей» показывал хороший футбол, нам было тяжело, но мы справились.
– После второго гола у вас появилась уверенность, что вы остались в РПЛ?
– Задача была решена, когда игрок «Енисея» на 94‑й минуте не попал в ворота. Тогда было понятно, – сказал главный тренер «Факела».
Парадокс...