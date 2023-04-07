«Ростов» интересуется вратарем «Краснодара» Агкацевым. Он нравится Кафанову

«Ростов» проявляет интерес к вратарю «Краснодара» Станиславу Агкацеву

«Агкацев нравится тренеру вратарей « » Виталию Кафанову. Не исключено, что летом стороны начнут переговоры», – сообщил источник «Чемпионата».

На счету 21-летнего голкипера 6 матчей в МИР в сезонах-2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, в них пропустил 14 голов. Кроме того, он провел один еврокубковый матч – с загребским «Динамо» (0:1) в 1/16 финала Лиги Европы

Агкацев также вызывался в молодежную сборную России с 2021 года. В 4 матчах он пропустил гол.