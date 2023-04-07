«Ростов» интересуется вратарем «Краснодара» Агкацевым. Он нравится Кафанову

Теги Ростов премьер-лига Россия возможные трансферы Виталий Кафанов Краснодар Станислав Агкацев Футбол

«Ростов» проявляет интерес к вратарю «Краснодара» Станиславу Агкацеву

«Агкацев нравится тренеру вратарей «Ростова» Виталию Кафанову. Не исключено, что летом стороны начнут переговоры», – сообщил источник «Чемпионата».

На счету 21-летнего голкипера 6 матчей в МИР РПЛ в сезонах-2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, в них Агкацев пропустил 14 голов. Кроме того, он провел один еврокубковый матч – с загребским «Динамо» (0:1) в 1/16 финала Лиги Европы

Агкацев также вызывался в молодежную сборную России с 2021 года. В 4 матчах он пропустил гол.

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5 комментариев

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Йоахим Ференц
Не знаю уж чем он так понравился туркменской бабушке, но статистика ужасная 2,3 гола за игру. Хотя глядя на игру Пыси - кандидата в сборную и прочих Шуниных/Кержаковых, которым по 100 лет на троих , у меня закрадывается мысль,что у Кафанова развивается маразм.
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Семён Миньёле
Не думаю, что ему имеет смысл менять один южный клуб на другой... Как по мне, у быков перспективы всё же поинтересней. Пусть работает и вытесняет Мотю, нежели ехать в Ростов только потому, что он понравился главному по вратарям...
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Александр Трынкин
А в Краснодаре на воротах кто останется Кайо, если и Мотю отдают?
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Надоело париться в бане
Ответ Олег Комисаров
Марадашвили ➡️ Лестер, Сафонов ➡️ Валенсия Агкацев ➡️ Основа Краснодара
Для Матвея такой расклад может стать неслабой такой подставой на самом деле. В этом сезоне он надёжностью не блещет, а нынешняя Валенсия, мягко говоря, имеет сложности с организацией игры. Как бы не утонул в Сегунду вместе с Валенсией
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Олег Комисаров
Марадашвили ➡️ Лестер,
Сафонов ➡️ Валенсия
Агкацев ➡️ Основа Краснодара
+5
-1
+4
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