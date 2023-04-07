«Ростов» интересуется вратарем «Краснодара» Агкацевым. Он нравится Кафанову
«Ростов» проявляет интерес к вратарю «Краснодара» Станиславу Агкацеву
«Агкацев нравится тренеру вратарей «Ростова» Виталию Кафанову. Не исключено, что летом стороны начнут переговоры», – сообщил источник «Чемпионата».
На счету 21-летнего голкипера 6 матчей в МИР РПЛ в сезонах-2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, в них Агкацев пропустил 14 голов. Кроме того, он провел один еврокубковый матч – с загребским «Динамо» (0:1) в 1/16 финала Лиги Европы
Агкацев также вызывался в молодежную сборную России с 2021 года. В 4 матчах он пропустил гол.
Сафонов ➡️ Валенсия
Агкацев ➡️ Основа Краснодара