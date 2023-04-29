Кержаков о сборной: «Кафанов позвонил: «Очень тяжело тебя вызвать, у тебя нет работы почти. Не обессудь». Скажу защитникам, чтобы побольше давали бить»

Теги Зенит Михаил Кержаков премьер-лига Россия Сборная России по футболу Виталий Кафанов Матч ТВ Футбол

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, как ему объяснили невызов в сборную России.

«Мне Виталий Кафанов позвонил и сказал: «Слушай, очень тяжело тебя вызвать, потому что у тебя работы нет практически. Поэтому не обессудь».

Я проведу работу с защитниками. Скажу, чтобы побольше давали бить по воротам», – сказал Кержаков со смехом.

В этом сезоне 36-летний голкипер провел 24 матча за «Зенит» в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России и пропустил 12 голов. Его статистику можно найти здесь.

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4 комментария

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Николай Корягин
Так они и не дают бить, зная что там все залетает
+22
0
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ALMANAC
У Кержа старшего 3 чемпионства, у этого 5)
+3
0
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AIBOLIT66
Миша, не высовывайся, а то купят Жевнова...и сядешь на лавку и в Зените
+3
-1
+2
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Ростов-на-Дону
Стыдно защитникам, что Мишане между ног всегда прилетает! Вот и выполняют указание "газпрома" за Мишку ворОтить.
+2
-2
0
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