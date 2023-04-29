Кержаков о сборной: «Кафанов позвонил: «Очень тяжело тебя вызвать, у тебя нет работы почти. Не обессудь». Скажу защитникам, чтобы побольше давали бить»
Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, как ему объяснили невызов в сборную России.
«Мне Виталий Кафанов позвонил и сказал: «Слушай, очень тяжело тебя вызвать, потому что у тебя работы нет практически. Поэтому не обессудь».
Я проведу работу с защитниками. Скажу, чтобы побольше давали бить по воротам», – сказал Кержаков со смехом.
В этом сезоне 36-летний голкипер провел 24 матча за «Зенит» в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России и пропустил 12 голов. Его статистику можно найти здесь.
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