Ребров об ошибках Селихова против «Динамо»: «Он извинился после игры. Давайте не забывать, сколько Селя спас. Не считаю, что произошло что-то вопиющее»

Артем Ребров поддержал вратаря «Спартака» Александра Селихова после ошибок с «Динамо».

На 3-й добавленной к первому тайму минуте после подачи гостей с углового не смог как следует попасть кулаками по мячу, выйдя из ворот, и мяч от ноги Александра Соболева влетел в сетку. На 66‑й минуте вратарь «Спартака» пропустил гол после диагонального прострела Дениса Макарова в штрафную. Команды сыграли вничью со счетом 3:3.

«Честно, прямо грубых ляпов от Сели не помню. А ошибки, конечно, бывали. После удара Витиньо не выручил, когда над бицепсом залетело. С «Локомотивом», когда Фернандеш ему в ближний дал. В дерби 2019-го с ЦСКА, когда два гола пропустил, палец сломал и заменился. Да, ошибки были, но не такие яркие и запоминающиеся.

Кстати, сколько обрезов и неточных пасов защитников в матче с «Динамо» вы запомнили? Не думаю, что много. А любая ошибка вратаря сразу бросается в глаза. Виталий Витальевич говорил: «Если вратарь за сезон делает всего 3-4 результативные ошибки, то это хороший вратарь».

Поэтому сейчас не вижу ничего страшного. Вратари ошибаются во всем мире и на всех уровнях – это норма для футбола. Никакой трагедии не случилось, просто издержки амплуа.

Я с Селей после игры не беседовал, только подбодрил. Знаю, что он после игры в раздевалке извинился. Повторюсь: не считаю, что произошло что-то вопиющее. Ошибаются вратари, бывает такое. Возможно, даже лучше, что две ошибки в одной игре случились, а не растянулись.

Уверен, Селя выйдет на следующий матч только сильнее. К тому же давайте не забывать, сколько он в этом сезоне спас. Сколько раз было, когда Селя брал безнадежные выходы один на один. Если их все сложить, то будет немало очков, которые он нам сохранил», – написал в блоге на Sports.ru бывший вратарь « », сейчас занимающий в клубе пост технического координатора.

Почему ошибся Селихов? Разбор от Реброва (плюс топ его собственных фэйлов)

Селихов так никогда не ошибался. С «Динамо» случилось затмение