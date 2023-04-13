Ребров об ошибках Селихова против «Динамо»: «Он извинился после игры. Давайте не забывать, сколько Селя спас. Не считаю, что произошло что-то вопиющее»

Теги Спартак Артем Ребров премьер-лига Россия Динамо Москва Виталий Кафанов Александр Селихов Футбол

Артем Ребров поддержал вратаря «Спартака» Александра Селихова после ошибок с «Динамо».

На 3-й добавленной к первому тайму минуте после подачи гостей с углового Александр Селихов не смог как следует попасть кулаками по мячу, выйдя из ворот, и мяч от ноги Александра Соболева влетел в сетку. На 66‑й минуте вратарь «Спартака» пропустил гол после диагонального прострела Дениса Макарова в штрафную. Команды сыграли вничью со счетом 3:3.

«Честно, прямо грубых ляпов от Сели не помню. А ошибки, конечно, бывали. После удара Витиньо не выручил, когда над бицепсом залетело. С «Локомотивом», когда Фернандеш ему в ближний дал. В дерби 2019-го с ЦСКА, когда два гола пропустил, палец сломал и заменился. Да, ошибки были, но не такие яркие и запоминающиеся.

Кстати, сколько обрезов и неточных пасов защитников в матче с «Динамо» вы запомнили? Не думаю, что много. А любая ошибка вратаря сразу бросается в глаза. Виталий Витальевич Кафанов говорил: «Если вратарь за сезон делает всего 3-4 результативные ошибки, то это хороший вратарь».

Поэтому сейчас не вижу ничего страшного. Вратари ошибаются во всем мире и на всех уровнях – это норма для футбола. Никакой трагедии не случилось, просто издержки амплуа.

Я с Селей после игры не беседовал, только подбодрил. Знаю, что он после игры в раздевалке извинился. Повторюсь: не считаю, что произошло что-то вопиющее. Ошибаются вратари, бывает такое. Возможно, даже лучше, что две ошибки в одной игре случились, а не растянулись.

Уверен, Селя выйдет на следующий матч только сильнее. К тому же давайте не забывать, сколько он в этом сезоне спас. Сколько раз было, когда Селя брал безнадежные выходы один на один. Если их все сложить, то будет немало очков, которые он нам сохранил», – написал в блоге на Sports.ru бывший вратарь «Спартака», сейчас занимающий в клубе пост технического координатора.

Почему ошибся Селихов? Разбор от Реброва (плюс топ его собственных фэйлов)

Селихов так никогда не ошибался. С «Динамо» случилось затмение

17 комментариев

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Честный контроль
Ответ Konstantin Zorin
Из вратарских ошибок у меня на всю жизнь запомнились привозы Филимонова и Черчесова. А с защитниками - ошибки Рассказова и Маслова вне конкуренции.
А ошибки и легендарные привозы Дасаева, Джанаева, Песьякова, Максименко, Беленова, Митрюшкина, Левицкого и Зуева не запомнились? )
"вратарь спартака" давно имя нарицательное и мэмное
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Konstantin Zorin
Из вратарских ошибок у меня на всю жизнь запомнились привозы Филимонова и Черчесова. А с защитниками - ошибки Рассказова и Маслова вне конкуренции.
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Madcomposer
Ответ Виталий
Максименко и Селихов классные вратари , много сыпалось негатива в обоих , как всегда хорошее никто не запоминает , запоминают плохое к сожалению , сколько бы ты сейвов не совершал , один ляп и всё..
Селихов - да, Максименко - нет.
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Madcomposer
То есть Спортс превращает в новость свой же пост?
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Невский баклан
Если честно ошибки детские, просто худшие ошибки которые способен совершить профессиональный вратарь.
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toldo_slava
Да никто на Селю и не катит. Он сам должен найти причину. Может плохо спал или в туалет не сходил, или ещё что. Надо готовиться к игре как следует
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Честный контроль
Селихов не сможет - судья поможет
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Алар
Что пытается донести Ребров: косяк Селихова в игре с Динамо это фигня, потому что Селихов раньше много раз спасал команду. Таким образом, спасать команду это не есть работа Селихова, за которую он получает вагон бабла и зачем он, вообще, нужен команде, а что-то типа подвига и за что мы должны его благодарить, валяясь у него в ногах, а на ошибки внимания не обращать... Это за херня такая?
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валя_стакан
Ничего арбитр Иванов за него отработал результативно.
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Виталий
Максименко и Селихов классные вратари , много сыпалось негатива в обоих , как всегда хорошее никто не запоминает , запоминают плохое к сожалению , сколько бы ты сейвов не совершал , один ляп и всё..
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Тайосич
С Динамо на Селихова нашло какое-то помутнение. Совершенно невообразимые ошибки.
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dudufufu
Селя 🤝 Пися
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Bartez1986
все так, Артем. но вот не сказал бы, что Селя именно в этом сезоне тащит. он скорее своего особо не пропускает (матч с Динамо ее в счёт), а что должен брать - берет. хочется же, чтобы иногда именно выручал. как-то пропало у него это, по мне
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Барсик Юрана
Если честно Селябобик топ
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Caniball
Ну распять на кресте не надо конечно. Но второй и третий гол чисто его. Вратарь любого клуба не должен так ошибаться, а тут сразу две ошибки от вратаря сборной и игрока команды, претендующей на медали.
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Алексей Ненахов
Уже все забыли про его ошибки , сами напоминаете
+8
-1
+7
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дронреш
Хороший пост спасибо
+13
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