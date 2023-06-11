Димарко о 0:1 от «Сити» в финале ЛЧ: «Интер» играл на равных, выложился на 120%, но мяч не хотел идти в их ворота. Это большое разочарование»

Федерико Димарко считает, что «Интер» на равных играл с «Ман Сити» в финале Лиги чемпионов.

Миланская команда проиграла «горожанам» в финале (0:1) в Стамбуле.

«Это просто большое разочарование, потому что мы играли с « » на равных. Это только второе место, и нам грустно, что мы проиграли самый важный матч.

Эта команда «Сити» была создана для победы в . Сегодня мы провели с ними очень равную игру, но мяч не хотел идти в их ворота, а когда забиваешь, это меняет финал. Я горжусь нашей командой, ведь мы выложились на 120%.

Учитывая то, что мы видели в этом сезоне в исполнении «Интера» в ЛЧ, думаю, это должно быть отправной точкой, а не финишем», – сказал защитник « » в эфире Sport Mediaset.

Два момента, которыми «Сити» выиграл ЛЧ: филигранный удар Родри и суперсэйв Эдерсона от Лукаку