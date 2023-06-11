Димарко о 0:1 от «Сити» в финале ЛЧ: «Интер» играл на равных, выложился на 120%, но мяч не хотел идти в их ворота. Это большое разочарование»

Теги Интер Манчестер Сити серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Федерико Димарко Футбол

Федерико Димарко считает, что «Интер» на равных играл с «Ман Сити» в финале Лиги чемпионов.

Миланская команда проиграла «горожанам» в финале (0:1) в Стамбуле.

«Это просто большое разочарование, потому что мы играли с «Манчестер Сити» на равных. Это только второе место, и нам грустно, что мы проиграли самый важный матч.

Эта команда «Сити» была создана для победы в Лиге чемпионов. Сегодня мы провели с ними очень равную игру, но мяч не хотел идти в их ворота, а когда забиваешь, это меняет финал. Я горжусь нашей командой, ведь мы выложились на 120%.

Учитывая то, что мы видели в этом сезоне в исполнении «Интера» в ЛЧ, думаю, это должно быть отправной точкой, а не финишем», – сказал защитник «Интера» в эфире Sport Mediaset.

Два момента, которыми «Сити» выиграл ЛЧ: филигранный удар Родри и суперсэйв Эдерсона от Лукаку

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35 комментариев

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a.sh.s.
Ответ bel01
Родри, Б.Сильва и Димарко. Три лучших игрока финала с большим отрывом от других.
Эдерсон?!
+24
-3
+21
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bel01
Родри, Б.Сильва и Димарко.

Три лучших игрока финала с большим отрывом от других.
+21
-2
+19
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Вчера - не сегодня
Ответ Buharoid
Димарко вырос в абсолютно зверского латераля. Сегодня съел Бернарду, очень опасно подавал, и вообще выглядел полноценно на уровень финала ЛЧ.
Ничего он не сьел его. Была равная дуэль. К тому же, через его зону голевая атака началась, он упустил бернарду.
+13
-6
+7
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mr kovalsky
Объективно у Интера больше опасных моментов было. Будь чутка везения и могли бы играть допы
+9
-2
+7
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a.sh.s.
Ди Марко один из лучших игроков финала, очень классный провел финал.
+6
0
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Buharoid
Димарко вырос в абсолютно зверского латераля. Сегодня съел Бернарду, очень опасно подавал, и вообще выглядел полноценно на уровень финала ЛЧ.
+11
-5
+6
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oka79410
Ответ Артур Мкртычян
да и Сити был ужасен. Но это был. их год. фортуна воздала за многое.
Глупо отрицать, что Пеп и его Мансити заслужили хотя бы одного ушастого за все это время
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Zidan GOAT
Димарко сумасшедший матч провёл конечно, очень жаль, что у него в команде Лукаку
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Артур Мкртычян
напомнило мне финал реал ливерпуль. сити действительно провел ужасный финал. заслужили в целом по турниру победу. а в финале конечно отскок. Но это чемпионский фарт.
+3
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+2
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окечуква
Классный игрок. Пример того, что Индзаги реально работает с футболистами, тотальное уважение и симпатию вызывает его Интер и он сам.
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Анхолик
Открыл для себя нового игрока Ди Марко, очень сильный игрок 👍🏻 он съел Бернарду если честно, надеюсь Пеп присмотрится к нему
+1
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llolishe
За кого судья тот и выиграл
Корумпированный турнир
+1
0
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Данил Колпиков
Ответ a.sh.s.
Эдерсон?!
Эдерсор откровенно провалил старт игры
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Van Looser
Ответ bel01
Родри, Б.Сильва и Димарко. Три лучших игрока финала с большим отрывом от других.
Стоунз ещё
0
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Bazilic
Ответ bel01
Родри, Б.Сильва и Димарко. Три лучших игрока финала с большим отрывом от других.
Димарко ошибся
Там нужно было ногой бить
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Van Looser
Ответ Buharoid
Димарко вырос в абсолютно зверского латераля. Сегодня съел Бернарду, очень опасно подавал, и вообще выглядел полноценно на уровень финала ЛЧ.
хз, проспал откровенно силву в ситуации с голом, но в единоборствах хорош стал
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Buharoid
Ответ Вчера - не сегодня
Ничего он не сьел его. Была равная дуэль. К тому же, через его зону голевая атака началась, он упустил бернарду.
Ну к 70-ой минуте он выдохся. Но до этого успевал в обе стороны, за исключением момента в самом начале, когда Бернарду бил.
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mr kovalsky
Ответ Дмитрий Снегирёв
Выход один на один Фодена, убойная позиция Холланда?
Позиции норм, а удары у обоих получились довольно слабыми, что не сказать о моментах Интера, где Лукаку с метра во вратаря бил и Димарко в Лукаку
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Alex Alex
у Лукаку пусть спрашивает.
Если серьезно, великолепно финал провели и сыграли максимально хорошо, насколько это возможно с ТАКИМ Сити
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Андрей Хенто
За ДиМарко больше всего обидно, шикарнейший матч провел.
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Igor Shalamov
Лукаку убрали бы и была бы победа
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Simbad
Лимарев был лучшим в составе Интера, абсолютно топовый игрок, скорее всего его в ближайшее время заберут в Англию или Испанию. Относительно хейта Лукаку, но по большому счету, хейт этот надуманный и идёт по инерции с ЧМ. В момент, когда мяч попал в него, он его вообще не видел, чисто физически отойти было не возможно, да и за ним стоял защитник МС, готовый вынести мяч с ленточки. А в моменте, когда он бил в упор, то бил по науке, направляя мяч низом, с отскоком от газона, но Эдерсону повезло, на повторе видно, он толком мяча и не видел. Ну и до появления Лукаку, атаки Интера были беззубыми, и если кто и провалил этот матч, то Джеко, который больше играл в полузащите чем в атаке. Так уж сошлись звёзды у Интера, что в атаке у них сегодня оказались два самых невезучих нападающих этого сезона, что примечательно, невезение обоих в больших матчах началось с ЧМ.
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Артур Мкртычян
Ответ oka79410
"Интер" очень удивил. Каким трусливым и слабым был "Реал", и как смело и бесстрашно играл "Интер". Жаль, что не хватило мастерства в атаке. Симоне очень хорошо подготовил команду, браво
да и Сити был ужасен. Но это был. их год. фортуна воздала за многое.
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Рашпель793
Игрокам Интера (за парой исключений) и болельщикам стыдиться точно нечего. Отыграли то очень солидно. Вряд ли многие ожидали от них такой игры в целом в ЛЧ и тем более в финале.
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XavIniesta2008-2015
Индзаги и весь Интер заслужили уважение за этот сезон ЛЧ. Очень качественная игра, которыая позволила прыгнуть выше головы и доставить много проблем Сити
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