Димарко о 0:1 от «Сити» в финале ЛЧ: «Интер» играл на равных, выложился на 120%, но мяч не хотел идти в их ворота. Это большое разочарование»
Федерико Димарко считает, что «Интер» на равных играл с «Ман Сити» в финале Лиги чемпионов.
Миланская команда проиграла «горожанам» в финале (0:1) в Стамбуле.
«Это просто большое разочарование, потому что мы играли с «Манчестер Сити» на равных. Это только второе место, и нам грустно, что мы проиграли самый важный матч.
Эта команда «Сити» была создана для победы в Лиге чемпионов. Сегодня мы провели с ними очень равную игру, но мяч не хотел идти в их ворота, а когда забиваешь, это меняет финал. Я горжусь нашей командой, ведь мы выложились на 120%.
Учитывая то, что мы видели в этом сезоне в исполнении «Интера» в ЛЧ, думаю, это должно быть отправной точкой, а не финишем», – сказал защитник «Интера» в эфире Sport Mediaset.
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Корумпированный турнир
Там нужно было ногой бить
Если серьезно, великолепно финал провели и сыграли максимально хорошо, насколько это возможно с ТАКИМ Сити