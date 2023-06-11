Владелец «Интера»: «Все думали, что мы андердоги, но мы показали, что сильны. Гордимся собой»

Владелец «Интера» гордится выступлением команды в финале Лиги чемпионов.

«Хочу в первую очередь поздравить « » с победой, он провел отличный сезон. В то же время я очень горжусь тем, что мы проделали такой путь с этими игроками, тренерами, персоналом. Сегодняшняя игра показывает, насколько мы сильны.

Перед матчем все думали, что мы андердоги, но финал показал, что мы очень сильны и конкурентоспособны на самом высоком уровне. Мы очень гордимся собой», – сказал Стивен Чжан в эфире Sport Mediaset.

У «Интера» вдвое больше ударов, чем у «Ман Сити». По xG – 2,07 против 0,95