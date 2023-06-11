Владелец «Интера»: «Все думали, что мы андердоги, но мы показали, что сильны. Гордимся собой»

Теги Интер Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Стивен Чжан Футбол

Владелец «Интера» гордится выступлением команды в финале Лиги чемпионов.

«Хочу в первую очередь поздравить «Манчестер Сити» с победой, он провел отличный сезон. В то же время я очень горжусь тем, что мы проделали такой путь с этими игроками, тренерами, персоналом. Сегодняшняя игра показывает, насколько мы сильны.

Перед матчем все думали, что мы андердоги, но финал показал, что мы очень сильны и конкурентоспособны на самом высоком уровне. Мы очень гордимся собой», – сказал Стивен Чжан в эфире Sport Mediaset.

У «Интера» вдвое больше ударов, чем у «Ман Сити». По xG – 2,07 против 0,95

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20 комментариев

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oka79410
Симоне Индзаги просто красавец. Такая команда - это в первую очередь его заслуга.
+21
0
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jqzn88xn6n
Абсолютный респект игрокам Интера. Играли просто на 1000% и могли же сровнять в концовке. Да не повезло, но кто вас упрекнет? Сколько Пеп страдал и денег сколько потрачено? Все-таки у меня ощущение, что если фанаты Сити и существуют, то они хотели чемпионство не с Интером, а гораздо раньше. Сегодня фанатов приобрел Интер, но никак не Сити. Имхо
+17
-4
+13
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Aziz Kurmanbekov
Все ожидали от Интера автобус, но команда дала отличный бой. Сити с заслуженным кубком ЛЧ!
+11
0
+11
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Aziz Kurmanbekov
Ответ llolishe
Против судейской машины Гвардиолы тяжело играть
Судейская машина проиграла в полуфинале со счётом 4:0
+4
-3
+1
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Buharoid
Ответ zzzeeerrrooo
А Интер в атаку играл? Все моменты после пропущенного гола Тож самое было и с МЮ
А Сити в атаку играл до забитого? Моменты были?
+3
-2
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lori-m
Ответ zzzeeerrrooo
Бернарду и Эрлинг в начале матча могли класть в дальний Сити уже в первом хорошо накрывал , но КДБ захворал
Эрлинг с острого угла удар наносил в ближний угол. забить он мог только в случае ошибки вратаря. Закрутка от Сильвы тоже можно с натяжкой голевым моментом назвать можно. В любом случае все это кроется выходом Лаутаро
+1
0
+1
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Эксперимент
Ответ jqzn88xn6n
Абсолютный респект игрокам Интера. Играли просто на 1000% и могли же сровнять в концовке. Да не повезло, но кто вас упрекнет? Сколько Пеп страдал и денег сколько потрачено? Все-таки у меня ощущение, что если фанаты Сити и существуют, то они хотели чемпионство не с Интером, а гораздо раньше. Сегодня фанатов приобрел Интер, но никак не Сити. Имхо
Сегодня фанатов приобрел Интер потому что все фанаты других клубов болели против Сити и до сих пор они горят)
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GuruFutbola
Молодцы, сыграли на голову выше сетки Сити)
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Павел павел
может не по теме конечно тут
но смотрю на Матче разбор игры. и хочется сказать одно -Губер если ты не понимаешь ничего в футболе. то лучше промолчи чем себя клоуном выстовлять
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Павел павел
интеру уважение.
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Lost Sock
Я тоже горжусь вами Forza Juve 🦓
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Igor Shalamov
Надеюсь выкинут Лукаку. Как обидно, что даже старик Джеко недоиграл
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окечуква
Влюбили в себя сегодня именно Интер и Индзаги, про Сити и Пепа было и так понятно, что там машина
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Alex Alex
С. Индзаги, конечно, красавец, но Лигу надо выиграть домашнюю уже
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angry horse
Ответ Aziz Kurmanbekov
Судейская машина проиграла в полуфинале со счётом 4:0
Кубка Испании😁
+1
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zzzeeerrrooo
Ответ lori-m
Эрлинг с острого угла удар наносил в ближний угол. забить он мог только в случае ошибки вратаря. Закрутка от Сильвы тоже можно с натяжкой голевым моментом назвать можно. В любом случае все это кроется выходом Лаутаро
А причем тут Интер?
Обычный привоз
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