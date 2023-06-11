23-летний Альварес – первый игрок с треблом и победой на ЧМ за один сезон

Хулиан Альварес стал первым игроком в истории с треблом и победой на ЧМ в один сезон.

Форвард « » сегодня стал победителем чемпионов. Его команда одолела « » (1:0) в решающей игре. Ранее «горожане» выиграли и Кубок Англии.

Также на ЧМ-2022 Альварес выиграл золото в составе сборной .

23-летний игрок провел в «Ман Сити» первый сезон. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

21 футболист брал ЛЧ и ЧМ/Евро в одном сезоне. Вспомните всех?