23-летний Альварес – первый игрок с треблом и победой на ЧМ за один сезон

Теги Интер Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Лига чемпионов УЕФА Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Хулиан Альварес Футбол

Хулиан Альварес стал первым игроком в истории с треблом и победой на ЧМ в один сезон.

Форвард «Манчестер Сити» сегодня стал победителем Лиги чемпионов. Его команда одолела «Интер» (1:0) в решающей игре. Ранее «горожане» выиграли АПЛ и Кубок Англии.

Также на ЧМ-2022 Альварес выиграл золото в составе сборной Аргентины.

23-летний игрок провел в «Ман Сити» первый сезон. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

21 футболист брал ЛЧ и ЧМ/Евро в одном сезоне. Вспомните всех?

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73 комментария

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Криштиану Роналду
Прошёл футбол в 23 года!
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Tango442
Легенда !!!!
+51
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Этот Райола хочет денег
Забивал во всех турнирах, был полезен- очень крутое достижение!
+35
-4
+31
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Лука Стабровский
когда реал таким образом выигрывает чашки, то победителей не судят. стоит только другим сделать то же самое "кококо, денежный мешок, шейх купил лч для сити")
+26
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+22
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Alejandro_27
Очень жаль, что на лавке сидит, он сам себе может момент создать в атаке в отличие Холанда который без партнёров не о чём
+17
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Абдул Абакаев
прибавьте ещё Копу и Кубок Либертодорес к 23
+17
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+16
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usman703
Он бы своей подвижностью больше проблем доставил Интеру нежели Холланд. Хотя Холланд в обороне на стандартах может выручать защитников
+14
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+13
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Маратбек Абакиров
Ответ Лука Стабровский
когда реал таким образом выигрывает чашки, то победителей не судят. стоит только другим сделать то же самое "кококо, денежный мешок, шейх купил лч для сити")
ну по сути Реал со своим Галактикос был тем еще мешком))
+15
-4
+11
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GuruFutbola
Ответ Лука Стабровский
когда реал таким образом выигрывает чашки, то победителей не судят. стоит только другим сделать то же самое "кококо, денежный мешок, шейх купил лч для сити")
реал кого-то вынес 0:4 в плей офф? ах да, так только их унижают)
+19
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+10
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Blaumerc
нужно было дать время парню в финале, хотябы несколько минут. тем более игра Холанда не клеилась, а Альварес и в матче с Реалом доказал что отлично выходит на замену и даёт результат.
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Илья Морозов
Ответ Tango442
Легенда !!!!
Настоящий квадрупл
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Казанский парень
Вот кому ЗМ надо вручать
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moldfan
Вот год у Человека конечно. Не успел приехать в Европу, уже все выиграл)))
+3
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prutikanne
А ведь год назад играл в Ривер Плейте. Сумасшедший скачок за год
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Madhamish
Очевидно, должен был играть вместо Холанда. Если бы не учесть пару раз, когда Холанд вынес тупой головешкой мяч из своей штрафной, то мог бы вообще в раздевалке оставаться. Никто бы не заметил.
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ciao.ragazzi.2519
можно ехать в Майами !
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Ман Сити
Очень фартовый пока. И до сих пор непонятно насколько он реально силен.
+5
-3
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Ha-I Fff
Ответ Arthur Jacob
На копе его не было
На копе он был
+2
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Фанат Лионеля Месси
Прошёл футбол в 23
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falkao2013
Его бы в Барселону вместо Феррана. Отличный футболист!
+2
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AnMe
😀 жаль не выпускали в клубе
Если бы зарешал, то ворвался бы в претенденты на зм
+2
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GuruFutbola
Кринжеботы, спортс сам подсказывает вам нового кандидата на зм 🤣
+8
-6
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Маратбек Абакиров
Ответ Екн Лор
Да, никто не спорит, что у Хулиана сезон сильнее Месси
ну он в клубном сидит на скамье...
+3
-1
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bel01
Альварес хорош.
Надеюсь, Пеп будет давать ему больше времени в следующем сезоне.
Не настолько забивной как норвег, но гораздо лучше него в подыгрыше.
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Valix
Получается , что он единственный игрок с такими показателями, круто Альварес , может быть будущий обладатель Золотого мяча.
+1
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