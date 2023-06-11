23-летний Альварес – первый игрок с треблом и победой на ЧМ за один сезон
Хулиан Альварес стал первым игроком в истории с треблом и победой на ЧМ в один сезон.
Форвард «Манчестер Сити» сегодня стал победителем Лиги чемпионов. Его команда одолела «Интер» (1:0) в решающей игре. Ранее «горожане» выиграли АПЛ и Кубок Англии.
Также на ЧМ-2022 Альварес выиграл золото в составе сборной Аргентины.
23-летний игрок провел в «Ман Сити» первый сезон. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
21 футболист брал ЛЧ и ЧМ/Евро в одном сезоне. Вспомните всех?
Если бы зарешал, то ворвался бы в претенденты на зм
Надеюсь, Пеп будет давать ему больше времени в следующем сезоне.
Не настолько забивной как норвег, но гораздо лучше него в подыгрыше.